Objevte svět investic: od klasiky po budoucí hity

Petr Kubec, portfolio manažer ČSOB smíšených řešení NaMíru | foto: Československá obchodní banka, a.s.

Ostatně proto investor volí podle sebe svůj investiční horizont i míru rizika s možností investovat například velmi opatrně nebo naopak velmi odvážně. Základem je vždy mix akciových příležitostí a dluhopisů, což přispívá k větší stabilitě portfolia. Jenže kam investovat? Do vyspělých ekonomik a držet se osvědčeného, nebo hledat i jiné příležitosti? Dnešní investování už nejde jen cestou konkrétního regionu nebo sektoru. Naopak, moderní investování hledá témata, která se vzájemně propojují. Jsou chytré hodinky měřící tep jen moderní technologií, nebo už nakukují do sektoru zdravotnictví? Pak je třeba technologie propojit se zdravotnictvím a hledat příležitosti v trendu určeného pro zdraví. Tohle nejsou jen nějaké malé trendy, ale nebojme se použít označení jako megatrendy. Než se na tyto megatrendy podíváme, platí, že bychom neměli přeskakovat samotné základy investování.

Nepřeskakujme základy aneb síla smíšeného portfolia

I když je lákavé nechat se strhnout nějakým konkrétním trendem, základy zůstávají neměnné. Silné smíšené diverzifikované portfolio, které je jako švédský stůl: máte tu vše, co si jen můžete přát. Akcie přinášejí dynamiku a potenciál růstu, zatímco dluhopisy zajišťují stabilitu. Společně vytvářejí vyvážený mix, který poskytuje prostor pro růst a zároveň poskytuje odolnost vůči tržním výkyvům.

Megatrendy jako pomyslná třešnička na dortu

Pokud hledáte tu pověstnou třešničku, tedy investici s potenciálem zajímavého výnosu, který je odměnou za podstoupené riziko, megatrendy představují širokou škálu možností. Patří sem klimatické změny, nedostatek přírodních zdrojů, moderní technologie, nárůst dat, změna životního stylu, rostoucí důraz na zdraví, stárnutí populace, stěhování se do měst, zvyšování životní úrovně, prohlubování nerovností.

Megatrendy jsou dlouhodobá záležitost, která neodezní, a to ani ve chvílích, kdy na finančních trzích dochází k výkyvům. Investujete do témat, kterým věříte a která budou aktuální i pro generace našich dětí a vnoučat. Vědomí, že investujete do společností, jejichž produkty a služby jsou dlouhodobě udržitelné, vám může dodat odvahu lépe překlenout i dočasné výkyvy.

Tyto dlouhodobé trendy jsou základem akciových tematických fondů ČSOB, které vám umožní investovat do příběhů formujících naši budoucnost. Ať už vás zajímá zdraví a péče, zboží každodenní potřeby, zboží a služby osobní preference, digitalizace či svět zítřka.

Spojte investice se zodpovědností

„V ČSOB chápeme důležitost diverzifikace i osobních preferencí. Nabízíme širokou škálu fondů, včetně zodpovědných investic, které přizpůsobíme vašim potřebám a investičnímu profilu, abyste dosáhli optimálního poměru rizika a výnosu. Výsledkem je odpovídající kombinace investic šitá na míru. Velkou výhodou je, že o vše potřebné se postaráme za vás, sledujeme trhy, optimalizujeme složení fondu a přizpůsobujeme strategie,“ říká Petr Kubec, portfolio manažer ČSOB smíšených řešení NaMíru.

Zodpovědné investování vycházející z kritérií ESG je pro nás samozřejmostí. Je to jakýsi „rating navíc“ – není to povinnost, ale pro nás je to standard. Když investujete prostřednictvím ČSOB, nejenže podporujete svůj finanční růst, ale zároveň přispíváte k budování udržitelnějšího světa.

Disclaimer: Tento propagační materiál má pouze informační charakter a nelze jej vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.