Obce mají poslední šanci čerpat dotaci na veřejné osvětlení

Obce a města, která modernizaci zamýšlí, mají letos poslední šanci žádost o dotaci programu EFEKT podat a případně získat.

Proč investovat do obnovy veřejného osvětlení?

Náklady na provoz veřejného osvětlení představují nezanedbatelnou částku ve výdajích měst a obcí. Veřejné osvětlení je u nás stále ještě nejčastěji řešeno svítidly se sodíkovými výbojkami. Často jsou tyto soustavy osvětlení již za hranicí životnosti a výměna je tak nevyhnutelná. Proč zvolit záměnu za LED svítidla?

Odpovědí je jednoznačně nižší spotřeba elektrické energie (až o 60 % ve srovnání se zastaralými sodíkovými svítidly) a dlouhá životnost LED svítidel (50 000 a více hodin). Samočistící konstrukce, nebo vysoká úroveň krytí dělá LED svítidla spolehlivou alternativou s nižšími náklady na údržbu. Ekonomická návratnost investice do přechodu na LED veřejné osvětlení je tak vzhledem k významným úsporám za spotřebu elektrické energie a údržbu svítidel velmi rychlá.

Dalším důvodem, proč se veřejné osvětlení s LED svítidly těší čím dál větší oblibě, je například produkce zářivého přírodního spektra barev, které působí jako denní světlo a nedochází tak ke zkreslenému vnímání barev osvětlených objektů. Možné je totiž vybírat z různých barev světla (teploty chromatičnosti), regulovat světelný tok dle potřeby a dnes už i měnit barvu světla v závislosti na pokročilé noční hodině.

Obraťte se na spolehlivé výrobce

Brněnská firma LAMBERGA se specializuje na vývoj a výrobu LED svítidel pro veřejné a průmyslové osvětlení a realizuje osvětlovací soustavy, které vyhovují požadavkům právě pro získání dotace z programu EFEKT.

„Jsme připraveni komplexně uchopit zakázku od zpracování pasportu a projektu veřejného osvětlení až po montáž svítidel a zapojení inteligentního řídicího systému.“

Společnost LAMBERGA působí na trhu veřejného LED osvětlení už bezmála 10 let. Sama je výrobcem kvalitních a úsporných LED svítidel a disponuje dostatečnou odbornou i montážní kapacitou na zpracování a realizaci komplexních zakázek.

„Všechny zakázky podpořené z programu EFEKT zatím proběhly hladce a bez obtíží.“ Ujišťuje Vítězslav Kvapil, jednatel společnosti.

Jak dotaci EFEKT využít efektivně se dozvíte zde.

Příkladem úspěšné realizace může být například třítisícové město Rotava v Karlovarském kraji. Tam se v uplynulém roce rozhodli modernizovat veřejné osvětlení v celém městě a vydat se cestou LED svítidel zapojených do řídícího systému. I zde investici do veřejného osvětlení napomohla dotace programu na podporu úspor energie EFEKT. Ve veřejné soutěži firma LAMBERGA zvítězila a během několika letních měsíců namontovala 289 nových LED svítidel vlastní výroby centrálně řízených systémem Paradox.

Řídící systém, který dodala švýcarská společnost Paradox Engineering je výkonné a spolehlivé řešení inteligentního osvětlení, které městu umožňuje regulovat světelné body úpravou jasu dle potřeb, denních slunečních časů, nebo třeba přítomnosti člověka či vozidla. Taková regulace světelného toku může ušetřit až 70% energie. Řízení osvětlení, je však jen jednou součástí systému Paradox. Ten je totiž komplexní platformou pro řízení Smart City, která využívá digitální, informační a komunikační technologie. Společnost LAMBERGA provádí implementace a následnou podporu tohoto systému v České republice.

Úspora bude zásadní, a to i s ohledem na stoupající ceny energií, říká starosta

Co bude rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení znamenat pro město do budoucna? Svoje dojmy z průběhu a výsledku realizace nám sdělil Michal Červenka, starosta města Rotava:

Proč investice do veřejného osvětlení?

Již za minulého vedení radnice podalo naše město žádost o dotaci v rámci programu EFEKT, kde jsme mohli získat 50 % dotaci z uznatelné části. Za mého působení v roli starosty jsme provedli výběr dodavatele, kde uspěla česká firma LAMBERGA.

Jaký byl rozsah výměny a jak dlouho realizace trvala?

Ve městě firma LAMBERGA provedla výměnu 289 svítidel veřejného osvětlení, a to jak na stávajících světelných místech, tak na nových pozicích, právě z důvodu dodržení norem. Dále nám firma provedla výměnu všech dotčených rozvaděčů veřejného osvětlení, a hlavně celou soustavu zapojila do řídícího systému tak, aby bylo možné soustavu monitorovat a regulovat podle potřeb města. Samotná realizace trvala necelé tři měsíce.

Naskytly se během výměny nějaké problémy?

Neznám zakázku takového rozsahu, kde by se nevyskytl žádný problém, ale mohu říct, že firma LAMBERGA reagovala na naše požadavky obratem a drobné technické problémy řešila již v průběhu realizace.

Jaký máte pocit z konečného výsledku?

Celkový dojem z realizace je velice dobrý. Bylo také provedeno měření nezávislou akreditovanou společností, jehož výsledky dopadly výborně. Úspory energie jsou zatím deklarovány na papíře a přesné vyhodnocení budeme mít až po nějaké době, ale už teď je z informativního odečtu elektroměrů jasné, že úspora bude zásadní, a to i s ohledem na stoupající ceny energií. Neméně podstatnou úsporu ale tvoří i náklady na opravy a provoz, protože společnost LAMBERGA má smluvní záruku pět let, během níž se bude starat o funkčnost nových svítidel a řídícího systému Paradox. Rekonstrukce také bohužel poodkryla další budoucí nevyhnutelné investice do obnovy některých stožárů veřejného osvětlení a opravy elektrického vedení, kde se dříve šetřilo.

Pár slov závěrem?

Závěrem bych chtěl společnosti LAMBERGA poděkovat za osobní a pozitivní přístup při jednáních i samotné realizaci. Dále také věřím, že spolupráce podepsáním předávacího protokolu neskončila, a rád se na ně s důvěrou obrátím v budoucnu při řešení dalších etap obnovy a doplnění osvětlení.