Obce a města řídí a kontrolují Jihočeský vodárenský svaz. Jak?

I v tom je Jihočeský vodárenský svaz, největší producent pitné vody v kraji, výjimečný. Stal se významným stabilizujícím prvkem rozvoje většiny lokalit regionu. Bez dostupné pitné vody by rozvoj nebyl možný.

„S odstupem let musím říct, že jsme se tehdy do struktury zamýšlené firmy, která by se zúčastnila privatizace státního podniku JIVAK, trefili. Klíčové pro to byly stanovy. V té době unikátní a nadčasové. Určují jasná pravidla pro řízení, ekonomiku, rozvoj a financování. Rozpočtová kázeň a odpovědnost je naprostým základem chodu svazu,“ říká Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva.

Jihočeský vodárenský svaz má pevně danou strukturu

Členských obcí má Jihočeský vodárenský svaz nyní 269. Ty tvoří nejvyšší orgán – valnou hromadu, která se schází minimálně jednou za rok. Schvaluje roční závěrku a výsledky hospodaření, přijetí nových členů, dlouhodobý investiční plán a volí či odvolává členy orgánů na základě nominací okresních měst.

V osmičlenném představenstvu je zastoupeno sedm okresních měst. Osmý člen je společným zástupcem a vykonává funkci ředitele. Mandát je pětiletý. Představenstvo také schvaluje organizační řád, rozhoduje o ročním finančním a investičním plánu, o zadávání zakázek a výběru dodavatelů a činností svazu podle jeho stanov.

Jednotlivé okresy pak mají tři zástupce v jedenadvacetičlenné dozorčí radě. Alespoň dva za daný okres by měli zastupovat a hájit zájmy obcí s méně než pěti tisíci obyvateli.

Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, schvaluje investiční akce s hodnotou nad 5 milionů Kč, jmenuje zástupce v komisích pro výběr dodavatele. Může také nahlížet a kontrolovat veškeré dokumenty související s činností JVS.

Samotný výkon veškeré činnosti zajišťuje ředitel podle organizačního řádu prostřednictvím zaměstnanců. Od roku 2011, kdy JVS převzal i provoz veškerého majetku do vlastní režie, spravuje vodárenskou soustavu celkem 73 pracovníků. Z nich je 27 technických a hospodářských a 46 odborných dělnických profesí. Na to, jak rozsáhlé území JVS spravuje a jakou má odpovědnost za výrobu a distribuci kvalitní pitné vody, to není mnoho.

Významné investice pro zajišťování pitné vody

Svaz ročně na investice a opravy vydává zhruba 150 milionů korun v desítkách akcí, aby rozsáhlou vodárenskou soustavu udržel ve velmi dobrém technickém stavu a zajistil její rozvoj. Jde o zhruba 70 objektů, včetně vodojemů a čerpacích stanic, tři úpravny vody a 556 km potrubí.

Pitné vody ročně úpravna Plav u Českých Budějovic vyprodukuje přes 16 milionů m3. Potrubí ji pak třemi směry dopraví prakticky po celém kraji do všech okresních měst a další sídel s více než 400 tisíci obyvateli.

Více informací najdete na www.jvs.cz.