Obavy ze života v domově pro seniory

Pro některé seniory může být využití pobytové sociální služby stresující a traumatizující zkušeností, a to zejména tehdy, když jsou rozhodnutí uspěchaná, podpora rodiny je omezená a senior není součástí rozhodovacího procesu. Aktivní zapojení do rozhodování, relevantní informace, naslouchání a návštěvy před stěhováním jsou důležité pro usnadnění přechodu do domova pro seniory.

Domov pro seniory G-centrum Tábor je pobytové zařízení sociálních služeb určené pro osoby od 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Pokud by chtěl senior tuto službu využít, je nutné podat žádost o její poskytování. S ohledem na velké množství žadatelů bývá čekací doba poměrně dlouhá. O pořadí žadatelů rozhoduje potřebnost pomoci a sociální situace žadatele.

G-centrum nabízí možnost prohlídky zařízení, poskytuje informace, pořádá dny otevřených dveří a setkání pro veřejnost, kterého se účastní i další sociální služby a instituce pomáhající seniorům na Táborsku v jejich nepříznivých sociálních situacích.

Pojďme se podívat, jak si v domově pro seniory zvykali někteří jeho klienti. Zeptali jsme se paní Danuše a pana Františka.

Změna životního stylu v domově pro seniory | foto: G - centrum Tábor

Co vás vedlo k využívání sociální služby domov pro seniory?

Paní Danuše: Měla jsem tehdy po operaci bederní páteře, nemohla jsem se hýbat. Byla jsem vdova a žila sama v rodinném domku. Po operaci mě vezli rovnou sem. V září to už bude 8 let.

Pan František: Už jsem nebyl soběstačný. Nemohl jsem chodit a nedošel jsem si ani na záchod. Rodina se snažila pomáhat, ale už to dál nešlo.

Bylo to vaše rozhodnutí?

Paní Danuše: Řekli mi to v nemocnici. Přihlášku jsem měla podanou už dříve. Po operaci jsem vůbec nemohla chodit, měla jsem bolesti. Domů jsem se vrátit nemohla, potřebovala jsem pomoc.

Pan František: Sám jsem se rozhodl.

Jaké byly první dny v domově. Jak na vás působila ta změna přestěhování z rodinného domu do jednoho pokoje, kde nejste sama/sám?

Paní Danuše: Já jsem byla na dvoupokoji a měla jsem tam ležící spolubydlící. Bylo to těžké, protože ona pořád naříkala. Na tu změnu odchodu z domku do pokoje jsem si zvykla docela rychle.

Pan František: Bylo to krušný, ale pak jsem se s tím vyrovnal. Já jsem věřící člověk, takže se dovedu vyrovnat se vším. Ne že by mi ten, co se mnou bydlel, nějak ubližoval, ale jak se říká někdo má rád holky a jiný vdolky, prostě každý je zvyklý na něco jiného.

Neměl/a jste problém s chodem zařízení?

Paní Danuše: Vůbec ne. Jak to to tady chodí, mi vyhovuje.

Pan František: Se švagrovou jsem se nemusel, tak jsem byl nakonec rád, že jsem odešel. Ale taky jsem si tady musel nějak zvykat, jako každý jiný. Ale nakonec jsem si zvykl.

Myslíte si, že byla nějak narušena vaše nezávislost a autonomie, kterou jste měl/a doma?

Paní Danuše: To mě ani nenapadlo, vůbec.

Pan František: To ne.

Měl/a jste dostatek informací o sociální službě před jejím zahájením?

Paní Danuše: Informací jsem měla dost. Přihlášku jsem tu měla čtyři roky. A taky tu byli známí a kamarádky. Chodila jsem za nimi, věděla jsem, jak to tu vypadá. Kamarádky tu byly spokojené, takže jsem věděla, kam jdu.

Pan František: Měl jsem informace předem a znám tu lidi, kteří mi taky spoustu věcí řekli.

Podporovala vás rodina ve vašem rozhodnutí?

Paní Danuše: Byli docela rádi. Jednu dceru mám až za Kladnem, ta by mi nemohla pomáhat a druhá chodila do práce, doma bych byla sama.

Pan František: Ano, bratr mě pravidelně navštěvuje a pomáhá mi.

Za jak dlouho jste si zde zvykal/a?

Paní Danuše: To byla chvilka, protože za mnou chodily kamarádky, takže jsem se cítila moc dobře.

Pan František: Rok jsem měl se sebou co dělat. Bylo to pro mě těžký, hodně jsem o tom přemýšlel, rád bych byl doma, ale rodina to už nezvládala. Já říkám, že stáří je všeobecný trest.

Ovlivnilo nějak využívání sociální služby vaše rodinné vztahy?

Paní Danuše: Jako kdybych byla doma. Mám dva vnuky a čtyři pravnoučátka a všichni mě navštěvují.

Pan František: Ne, s bráchou se vidím často.

Co zde vnímáte pozitivně?

Paní Danuše: Jsem tady se vším spokojená, mám tu zajištěnou pomoc, kterou bych doma neměla, je tu dobré jídlo, je tu denně uklizeno, vyperou nám, vyžehlí. Tady je úžasná spolupráce mezi zaměstnanci Géčka a mezi klientem.

Pan František: Naučil jsem se tu hrát kuželky, dělám pastoračního asistenta, čtu, zpívám. Dostal jsem se mezi lidi, mám tu zajištěnou péči a brácha mě chodí dvakrát v týdnu navštěvovat.

A co by se tu dalo vylepšit, je něco, co vám vadí?

Paní Danuše: Nic. Já jsem tady spokojená na 150 %.

Pan František: Chtěl bych vstávat dřív.

Odchod do domova pro seniory není lehký a každý ho prožívá jinak. Je důležité se nad některými otázkami zamýšlet dříve, než se člověk stane závislým na pomoci, např.: „Kdo mi bude pomáhat, když se moje fyzické nebo psychické schopnosti zhorší? „Na koho se obrátím?“ „Co by se dělo, kdybych zůstal zcela imobilní?“ „Z čeho budu platit služby, které budu potřebovat?“ Nejsou to příjemné představy, ale v životě se může přihodit cokoliv a je lepší o těchto věcech přemýšlet předem, připravit si plán, mít povědomí o sociálních službách a jejich finančním zajištění.

Nejdůležitější je ale podpora a pomoc rodiny. Není pravdou, že odchodem seniora do pobytové sociální služby úloha rodiny končí. Role rodiny je v tomto případě zásadní, rodina naplňuje emocionální potřeby a pocit bezpečí a jistoty. Rodina by tak měla být svému blízkému vždy oporou. V některých evropských státech je běžné, že se rodiny z vlastní vůle podílejí na péči o své blízké i v pobytových sociálních zařízeních.