O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Mobilní data dnes neslouží jen k prohlížení internetu. Lidé přes ně komunikují, pracují, sledují videa i ovládají chytrá zařízení. Právě na tento vývoj reaguje O2, které uvádí vylepšené tarify NEO+.
A v čem jsou lepší?
Zákazníci se mohou těšit na navýšení datových objemů i rychlostí. U tarifů NEO+ Modrý a NEO+ Bronzový operátor zvyšuje objem dat o 2 GB. S novým tarifem tak zákazníci získají 6 GB, respektive 14 GB dat. Změny se týkají i rychlostí – u tarifu NEO+ Stříbrný se maximální rychlost zvyšuje z 10 Mb/s na 15 Mb/s, u NEO+ Zlatého pak z 20 Mb/s na 40 Mb/s.
Vylepšení tarifů navazuje na dlouhodobé investice do kvality sítě. O2 získalo ocenění za nejlepší mobilní síť v Česku a zároveň za nejrychlejší 5G síť od nezávislé společnosti Ookla, a to na základě uživatelských testů provedených ve druhém pololetí roku 2025. Pro zákazníky je to potvrzení kvality a rychlosti mobilní sítě, kterou denně využívají.
Slevy na zařízení ke každému tarifu
Novinkou jsou také slevové kupony na nákup vybraného zařízení v celkové hodnotě až 7 000 Kč, které zákazníci získají ke každému novému tarifu NEO+. Konkrétně se jedná o 5 slevových kuponů – dva v hodnotě až 2 000 Kč na nákup 5G telefonů a tři až po 1 000 Kč určené na chytrá zařízení pro O2 Connect, jako například tablet, chytré hodinky nebo kameru. Kupony lze využít až do konce roku prostřednictvím aplikace Moje O2, e-shopu nebo v O2 Prodejnách.
Právě O2 Connect umožňuje zákazníkům využívat data, volání i SMS z jednoho tarifu i v dalších chytrých zařízeních díky další SIM kartě. Jedno zařízení lze připojit díky slevě bezplatně, další dvě pak každé za 99 Kč měsíčně. Není tak potřeba mít třeba k tabletu další plnohodnotný tarif, což přináší i výraznou úsporu pro domácnosti. Součástí každého NEO+ tarifů je pak také služba O2 Security a oblíbená Data naplno.
Tarify NEO+ lze získat nejvýhodněji v kombinaci s dalšími službami v rámci balíčku O2 Spolu, kde mohou zákazníci ušetřit až několik stovek korun měsíčně. Vylepšené tarify nahrazují dosavadní nabídku a jsou dostupné pro nové i stávající zákazníky, kteří na ně mohou dobrovolně přejít v aplikaci Moje O2 nebo se mohou zastavit v kterékoliv O2 Prodejně.