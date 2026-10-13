O politice soudržnosti v Praze: Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

O politice soudržnosti v Praze: Souhrn slovem a obrazem | foto: ČTK

Komerční sdělení

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ČTK Connect, která získala od Evropské komise zakázku na komunikování politiky soudržnosti EU v období 2026–27, uspořádala a odvysílala v PressCentru v Praze úvodní diskuzi k Víceletému finančnímu rámci EU po roce 2027.

Toto téma je jedním z hlavních bodů unijní agendy v závěru tohoto a v průběhu příštího roku: příjmy a výdaji EU se bude zabývat Evropský parlament a další instituce. Přímý přenos běžel 30. září 2026 od 15 hodin na YouTube, ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a na webech iDNES.cz, Echo24.cz a HN.cz. Záznam je k dispozici na ceskenoviny.cz a na YouTube.

Ekonom a analytik Petr Zahradník v úvodu pořadu shrnul návrhy, s nimiž přišla ve druhé polovině loňského roku Evropská komise, a popsal rozdíly oproti minulosti. „Je deklarována jednodušší struktura, což je vidět na počtu okruhů a programů, kterých se má navržený Víceletý finanční rámec týkat. Je to redukce poměrně zásadní. Druhá věc, která je významná z pohledu ČR, která dosud drtivým způsobem spoléhala na tzv. zaručené národní obálky, spočívá v tom, že pokračuje pozvolný růst centrálně řízených programů,“ připomněl Petr Zahradník. Alokace výrazně vzrostly u položek obrany, nastává určitá fúze mezi kohezní a zemědělskou politikou a vzniká Evropský fond pro konkurenceschopnost, který reflektuje doporučení Draghiho zprávy.

Pro žadatele o evropské dotace nabízí nový scénář financování unie více možností, myslí si Klára Kracíková, ředitelka Odboru strategického rámce fondů EU na MMR. „Dříve byli příjemci zvyklí, že existuje spousta operačních programů, a museli vyřizovat potřebnou administrativu na různých místech. Tento prvek by měl odpadnout. Budeme daleko více dbát na to, co je ten skutečný cíl, skutečný milník. To znamená, že si dáme za cíl celé Česko.“

Danuše Nerudová, hlavní europoslankyně-zpravodajka pro vlastní zdroje EU a členka rozpočtového výboru, zmínila požadavek na desetiprocentní navýšení výdajů sedmiletky a podtrhla důležitost toho, kde se budou peníze na tyto platby brát. „Navrhli jsme tři nové kandidáty na nové vlastní zdroje, je to digitální daň, daň z hazardu a z kryptoměn.“ Kontroverze přetrvávají, proti sobě stojí zájmy členských států a skupin příjemců dotací. „Zemědělci vždycky přijedou a budou protestovat, kdežto studenti nebo univerzity v Bruselu hlasití nebudou.“

Chyb v systému dosavadních národních plánů by se měla unie v budoucnu vyvarovat, doporučuje člen výboru pro rozpočtovou kontrolu EP Tomáš Zdechovský. „Vojenská nemocnice v Prešově má špatně udělané základy, a cena se navýší o 200 milionů eur. Takhle už ne. Chceme, aby byly peníze efektivně využívány. Musíme je utratit smysluplným způsobem a udělat silnější Evropu“.

Erich Beneš, ředitel Kanceláře Svazku obcí MOA, který pokrývá tuzemské městské oblasti a aglomerace a snaží se přispívat k co největší efektivitě procesu čerpání, považuje za největší změnu nárůst příležitostí. „Máme tady Evropský fond pro konkurenceschopnost, a právě metropolitní oblasti a aglomerace mohou pomoci k růstu excelence a přidané hodnoty.“

Národní rozpočtová rada, kterou zastupoval Petr Musil, by uvítala snížení počtu českých operačních programů. „V probíhajícím rozpočtu jich máme devět, což je strašně moc. Je to rozdrobené. Pak se to utrácí neefektivně nebo méně efektivně, než by mohlo. A špatně se to kontroluje,“ upozornil.

Video sestřih zajímavých okamžiků pořadu si můžete pustit zde:

Ačkoli se chystané výdaje EU od roku blíží dvěma bilionům eur, nemusí tyto peníze stačit. „Navržený ekvivalent představuje zhruba jedna celá dvě desetiny procenta unijního hrubého národního důchodu (celé unie) , a potřeba je každopádně vyšší. Úplně flagrantní je to u obrany a odolnosti, kde je 130 miliard eur pořád neskutečně málo na to, aby se splnil cíl přispívat tři nebo dokonce pět procent z HDP (členských zemí). Evropský rozpočet musí být nutně doplněn buď národním, nebo soukromým financováním,“ nabádá Petr Zahradník.

Europoslankyně Danuše Nerudová navíc varuje, že pětina rozpočtu padne ročně na splácení pandemických půjček. „Takže pokud nedojde k tomu, že najdeme vlastní zdroje, a budou-li chtít někteří ten rozpočet dále seškrtat, bavíme se o jeho velmi výrazném krácení. A mohli bychom se dále zadlužovat, což také staví státy proti sobě.“

V domácím kontextu je podle ní důležité, že Česko opouští status kohezní země. „Až na pár regionů, které jsou pod 85 procenty průměru HDP (EU) na hlavu, jsme díky evropskému financování poskočili, a brzo se stane, že budeme plátci (do rozpočtu EU). Kohezní fondy se pro nás smrsknou, a na některé programy nedosáhneme. Proto je pro nás mimořádně důležitý Fond konkurenceschopnosti s působností pro už rozvinutá území. Je důležitý pro vědu, výzkum, inovace, vysoké školství, ale zejména pro průmysl, malé a střední podniky. Tyto peníze se musíme naučit čerpat.“

Klára Kracíková z MMR to vidí podobně. „Návrh komise je široký, a já tomu rozumím. My jako státy dlouhou dobu voláme: nechte nám prostor, víme nejlíp, co potřebujeme. Tak nám komise ten prostor dala. My jsme se ho teď lekli a voláme: zrušte nám to. Berme to jako výkop a pokusme se to uchopit. Neberu to jako ukončený boj a byla bych ráda, abychom společně se všemi partnery pokusili o nastavení dalších priorit.“

Apely na integrované, tedy provázané projekty strategického významu, koncentrace na vyšší přidanou hodnotu, odklon od dotací k dalším finančním nástrojům, poučení z minulých chyb či využívání nových šancí – to byly další body pořadu ČTK Connect, který si můžete celý pustit zde. Rezerv, shodli se přítomní, je pořád hodně: dopravní infrastruktura, energetika, technické vzdělávání, digitalizace. „Myslím, že je důležité projít si určitou očistou a ořezáním byrokracie, kouknout se na Evropu tak, aby byla štíhlejší. Abychom sdružovali peníze a snažili se je využít na hlavní záměry,“ uvedl Tomáš Zdechovský.

Vývoj kolem Víceletého finančního rámce, způsoby domácího i evropského využívání unijních prostředků a inspirace pro ty, kdo čerpání z EU fondů zvažují, bude ČTK Connect sledovat až do konce srpna 2027. Další zastávkou této mise bude v listopadu region soudržnosti Severovýchod, konkrétně Pardubický kraj.

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