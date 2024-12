O politice soudržnosti v Českých Budějovicích: Souhrn slovem a obrazem

Přímý přenos běžel od 12.00 na YouTube, ceskenoviny.cz, FB ČTK Connect a dále na webech iDNES.cz, lidovky.cz, aktualne.cz a newstream.cz. Záznam je nadále k dispozici na ceskenoviny.cz a YouTube. Moderovala Libuše Bautzová.

V publiku usedli studenti tamní Vysoké školy evropských a regionálních studií, univerzitu představil rektor Jiří Dušek.

Pilotní reportáž, která se týkala revitalizace přírodní rezervace Vrbenské rybníky na okraji Českých Budějovic, okomentoval bývalý 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř, pod něhož projekt spadal.

„Není to žádná zavřená rezervace. Je to místo, kam se lidé přirozeně dostanou, s kočárky, za sportem, na procházky, a můžou tam společně s těmi chráněnými druhy být,“ vyzdvihl Talíř. Více si o záměru, který vyšel na více než 200 milionů korun, přičemž většinu prostředků poskytla Evropská unie, můžete přečíst a prohlédnout ZDE.

Někdejší náměstek připomněl, že rozhodně nešlo o jednoduchý příběh, jak by se mohlo zdát. „Hledali jsme možnost financování z evropských zdrojů. Je tam spousta papírování, to určitě, na druhou stranu ty prostředky jsou natolik zajímavé, že stojí za to se o ně usilovat. V daném případě šlo o pět milionů eur ze sedmi, které jsme my v rozpočtu neměli,“ vypočetl.

Projekty, které se bez unijní finanční podpory neobešly, jdou podle Talíře napříč celým Jihočeským krajem: „Realizovali jsme například stavbu jižní tangenty, tedy spojky mezi dálničním obchvatem a silnicí I/3, dále je tu přístavba Jihočeské vědecké knihovny. Jde často o mnohaleté plány, proto je důležité, aby politici na sebe navazovali.“

Na přípravě a provádění „evropských“ záměrů se významně podílí Magistrát města České Budějovice, jmenovitě odbor rozvoje veřejných zakázek. „Existuje od roku 2007 nástroj zvaný Integrovaný rozvoj měst, který se stále rozšiřuje. Už se netýká jenom měst, ale také území kolem nich. Díky tomu jdou prostředky z EU i na rozvoj obcí,“ upřesnil Petr Käfer, manažer pro Integrované teritoriální investice (ITI). Tato platforma se podílí na rozvoji 13 statutárních (krajských) měst, přichystání dílčích počinů zabere zhruba dva roky. „Musí se připravit projekty, tedy oslovit všechny aktéry, a města si musí vytvořit organizační strukturu, která na tom bude pracovat. My za ITI připravujeme potřebné podklady.“

Ekonom, analytik a specialista na EU Petr Zahradník přednesl přítomným data a statistiky, které se týkají Jihočeského kraje. Vyplynulo z nich, že kraj se momentálně svým ekonomickým výkonem nachází mezi 8. a 9. místem, čili ve druhé polovině republikového průměru. „Dokážu si představit, že ambicí nejen politiků bude na jihu Čech to, aby se v příštím období (po roce 2027) pokusili dostat tento kraj do první poloviny.“ S 9,56 miliardy korun vede ve sledovaném regionu čerpání z operačního programu Integrovaný regionální operační program. Z pohledu vytyčených Tématických cílů si Jihočeši nejlépe vedou v Podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a v Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran.

Sestřih z debaty si můžete pustit ZDE:

Důležitá je přeshraniční spolupráce, která se nabízí při pohledu na zeměpisnou polohu Jihočeského kraje. „Můžeme se na to podívat jako na příležitost, nebo se můžeme stavět do pozice chudáků na periferii. Já se na to divám především jako na šanci, a proto jsme se často snažili jezdit do Lince či Pasova, nebo naši partneři sem, abychom stále vymýšleli, jaké projekty, tvrdé nebo měkké, můžeme společně podat,“ uvedl exnáměstek Talíř. Východiskem jsou koncepty jako Program rozvoje kraje, který vyhodnocuje aktuální stav a ukazuje místní potřeby.

Koordinátorka informačních aktivit o čerpání z fondů EU Annemarie Volinová nastínila v on-line vstupu z pražského ministerstva pro místní rozvoj (MMR) práci tzv. Eurocenter, která mimo jiné koordinuje využívání eurodotací na pomezí mezi MMR a Úřadem vlády včetně nabídky konzultací. Místostarostka Milevska Markéta Honzíková přispěla do debaty příběhem získání příspěvku na vybudování Kreativního centra, starosta Ledenice Jiří Beneda zmínil příslib dotace na novostavbu základní devítileté školy plus rozšíření školní jídelny. „I drobné peníze v porovnání s velkými městy jsou pro nás velmi důležité,“ podtrhli oba.

Další z veřejných debat ČTK Connect v akci Veřejná debata o evropských fondech míří do regionu NUTS 2 Severozápad, kam spadají kraje Karlovarský a Ústecký. Rozprava, opět v živém přímém přenosu, se bude konat v únoru. Potřebné informace budou včas rozeslány po Novém roce.

V současném programovém období 2021–2027 může Česko dosáhnout až na 21,2 miliardy eur (550,5 miliardy korun).