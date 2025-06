O byty na Perštýně je zájem: Vilapark Horizont má i cenu odborníků

Rezidenční projekt Nový Perštýn v Liberci se stává synonymem pro moderní a žádané bydlení. Zvláště pak jeho aktuální fáze Vilapark Horizont sklízí jeden úspěch za druhým. Přestože výstavba prvních šesti věží odstartovala teprve nedávno, více než 70 % bytů už zná své majitele. Důvodů pro tak enormní zájem je hned několik: prvotřídní městská adresa, dechberoucí výhledy do okolí a vysoké standardy dokončení. A co víc, projekt nedávno potvrdil svou výjimečnost ziskem prestižního titulu Realitní projekt roku 2024.

Důvodů pro tak enormní zájem je hned několik: prvotřídní městská adresa, dechberoucí výhledy do okolí a vysoké standardy dokončení. A co víc, projekt nedávno potvrdil svou výjimečnost ziskem prestižního titulu Realitní projekt roku 2024.

Ocenění odborné poroty jen podtrhuje to, co zájemci o bydlení již dávno vědí. „Velice nás těší, že si nejen Vilapark Horizont, ale celková obnova lokality Nového Perštýna získala takovou oblibu u zájemců o bydlení i odborné poroty,“ říká Martin Kubišta, ředitel projektu Nový Perštýn. Vše nejlépe shrnují nedávná slova realitního makléře Zdeňka Milfajta: „Tento projekt zkrátka patří k tomu nejlepšímu, co jde nyní v Liberci pořídit.“

Další fáze v plném proudu: Menší byty i nejvyšší věže Liberce

Vilapark Horizont, který je charakteristický svým komorním pojetím, zvýšenými standardy dokončení a důrazem na soukromí a propojení s přírodou, se brzy rozroste o další dvě věže. Přípravné práce na těchto domech jsou v plném proudu, aby mohla samotná stavba začít ještě během léta. Nové objekty nabídnou větší množství menších, velmi atraktivních bytů dispozic 1KK, 2KK a 3KK s výhledy na Lužické hory či pulzující město. K dispozici jsou i luxusní penthousy s terasami, vysokými stropy, klimatizací a chytrou domácností.

Celkové plány Nového Perštýna jdou ještě dál. Na svůj zrod se již chystají Liberec Towers, nejvyšší bytové domy v Liberci, které přinesou další možnosti výjimečného městského bydlení. Současně se připravují budovy Central Park kolem středové piazzety, jež nabídnou městskou zeleň, obchody, služby, kanceláře a podzemní parking. Celý projekt tak ambiciózně dotváří moderní městskou čtvrť, která nabídne jedinečný prostor pro život, odpočinek i práci.

Bydlení bez kompromisů: Komfort, kvalita a unikátní zákaznické centrum

„Vyvážené spojení moderního bydlení s důrazem na soukromí, zeleň a výhledy, to vše v těsné blízkosti historického centra Liberce, navíc s nabídkou oddychových ploch či služeb pro každodenní potřeby rezidentů, je přesně to, co současní obyvatelé hledají,“ doplňuje Martin Kubišta. Vše je v docházkové vzdálenosti a zároveň skvěle dostupné veřejnou i individuální dopravou.

Nové bytové domy se pyšní podlahovým topením a velkoformátovými francouzskými okny, které zajistí dostatek světla a panoramatické výhledy. Projekt klade důraz na praktické dispozice, dostatek úložných prostor a pohodlné parkování. Komorní ladění této části zaručuje bydlení stranou dopravního ruchu s dostatečnými rozestupy mezi budovami a privátními předzahrádkami.

Unikátní je i zákaznické centrum Nového Perštýna, které se nachází v 11. podlaží sousední kancelářské budovy a nabízí výhled na celou rostoucí čtvrť i okolní panoramata. Kromě fyzické prezentace standardů a vybavení bytů je k dispozici i prezentace projektů ve virtuální realitě, která zájemcům nabízí zcela novou dimenzi představení jejich budoucího domova.

Nový Perštýn: Městská čtvrť, která žije

Dostupnost je jednou z klíčových předností Nového Perštýna. Z nové čtvrti se pěšky za pouhé dvě minuty dostanete na terminál veřejné dopravy Fügnerova, odkud se pohodlně dopravíte kamkoli po Liberci, do sousedního Jablonce nad Nisou, nebo dokonce přímou linkou do Prahy. Po dokončení celé čtvrti bude nabídka služeb, míst k oddychu a prostor pro bydlení tak komplexní, že nebude potřeba Nový Perštýn vůbec opouštět.

„Zatímco v Rezidencích Kaskády, první fázi projektu, již spokojeně žijí první obyvatelé, poptávka po bytech ve Vilaparku Horizont nás utvrzuje v tom, že Liberci chybělo moderní, promyšlené a komfortní bydlení s přidanou hodnotou. S budoucí výstavbou Liberec Towers a fází Central Park se Nový Perštýn stane kompletní a prosperující městskou čtvrtí,“ uzavírá Martin Kubišta.

Podrobnosti nabízí stránky projektu www.novyperstyn.cz.