Nový způsob léčby žloutenky vyvíjí student z Brna, využívá nanočástice

Doktorand Zdeněk Kratochvíl se na Agronomické fakultě věnuje studiu nanočástic a jejich chování při interakci s cílovými buňkami. Aktuálně spolu s kolegy vyvíjí nový typ nanočástic, které se skládají z několika lipidů a mají v sobě zabudovanou terapeutickou ribonukleovou kyselinu (RNA). Takzvané nanolipozomy by vědci chtěli využít k léčbě žloutenky typu B. „Ve chvíli, kdy se nanočástice dostanou do jaterních buněk, uvolní se z nich terapeutická ribonukleová kyselina, která utiší virový gen. Právě ten totiž způsobuje, že virus pronikne do buněk,“ vysvětluje Kratochvíl.

Léčba bez vedlejších účinků

Hlavní výhodou využití nanočástic je jejich přesné cílení v těle. „Předpokládáme, že drtivá většina nanočástic se dostane na požadované místo do blízkosti buněčného jádra. Tím pádem dokážeme maximálně eliminovat vedlejší účinky, které se jinak běžně při léčbě žloutenky objevují,“ říká student. Vyvíjené nanočástice jsou navíc obalené speciálním krycím polymerem, díky kterému organismus léčivo snáz akceptuje. „Tělo tu nanočástici přijme a nevyvine proti ní přehnanou imunitní reakci. Účinná látka se tak dostane přesně tam, kam má,“ popisuje Kratochvíl.

První výsledky experimentů ukazují, že nanočástice s léčivem dokážou virový gen v jaterních buňkách utišit do několika dnů až o 80 procent. Na projektu budou vědci pracovat do konce letošního roku. Následně se chtějí zaměřit také na možnosti cílení nanočástic do mozku v případě léčby klíšťové encefalitidy.

Zavčas odhalí nemoc u zvířat

Na krevní profil drůbeže se ve své práci zaměřila Dana Zálešáková. „Mým cílem bylo zjistit, zda se dá využít biochemické vyšetření krve pro kontrolu výživy a metabolismu zvířat. Krevní profil není u drůbeže moc prozkoumaný, takže je to zajímavé. Neexistují totiž de facto žádné referenční hodnoty jednotlivých biochemických parametrů,“ říká úspěšná doktorandka.

Pro brojlerová kuřata navrhla studentka tři krmné směsi. Jedna skupina kuřat dostávala všechno, co by v krmivu měla mít. Druhá skupina měla o 30 procent méně dusíkatých látek a třetí skupina o 30 procent méně vybraných minerálních látek. „Sledovali jsme, zda se ta rozdílná deficitní složení nějak projeví v krvi a jestli tedy na základě jejího biochemického vyšetření můžeme analyzovat úroveň výživy zvířete,“ vysvětluje Zálešáková.

Výsledky experimentu ukázaly, že v případě minerálních látek se deficit v krvi neprojevil, u ostatních parametrů změny patrné byly. „Je to docela zajímavé zjištění, protože 30 procent je u rostoucích kuřat opravdu hodně,“ hodnotí Zálešáková a dodává, že by tak chovatelé mohli do budoucna i ušetřit. „Ukazuje se, že některé hodnoty u těch minerálních látek v krmivu mohou být až moc nadhodnocené. Že možná skutečně není potřeba dávat tolik určitých prvků,“ říká. Nedostatek minerálních látek se u kuřat neprojevil ani na přírůstcích, výtěžnosti svaloviny nebo obecně na jejich zdraví.

Podle Zálešákové nicméně metoda může být vhodnější spíše pro včasnou diagnostiku onemocnění u zvířat. „Zatím se ukazuje, že biochemické vyšetření není vhodné pro brzké odhalení chyb ve výživě, to se projeví se zpožděním. Dříve než z krve to poznáme například z růstu zvířete. Metoda by ale mohla být dobrým nástrojem právě pro včasnou diagnostiku různých onemocnění, které se naopak navenek projeví až se zpožděním,“ doplňuje studentka.

Studium na AF MENDELU

