Nový web Prahy 2: srozumitelné informace pro všechny

Komerční sdělení

| foto: Městská část Praha 2

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Městská část Praha 2 spustila nové webové stránky, které představují další krok v dlouhodobé modernizaci a digitalizaci služeb. Výrazně přepracovaný web na adrese www.praha2.cz nabízí přehlednější strukturu, intuitivní ovládání a rychlejší přístup k informacím i online službám.

Uživatelé tak nyní snadno najdou vše potřebné – bez zbytečného hledání a složité orientace.

„Nové webové stránky představují přirozené pokračování naší snahy zpřehlednit komunikaci s občany a nabídnout jim služby, které jsou dostupné kdykoli a odkudkoli. Digitalizace není cíl sám o sobě, ale nástroj, jak lidem usnadnit každodenní život,“ říká tajemník Úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.

Online služby šetří čas

Praha 2 začala jako jedna z prvních městských částí zavádět elektronické formuláře, online platby či práci s elektronickými doklady. Na tyto kroky navazuje také mobilní aplikace Dvojka, která obyvatelům umožňuje vyřídit řadu záležitostí bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Nabízí například hlášení závad, informace o parkování, upozornění na blokové čištění ulic nebo přehled kulturních akcí.

foto: Městská část Praha 2

Web bez bariér pro každého

Nový web však není jen o technologiích. Velký důraz byl kladen také na jeho srozumitelnost a dostupnost pro všechny. Součástí je proto samostatná sekce PŘÍSTUPNOST, která přehledně shrnuje informace pro osoby s omezenou schopností pohybu, osoby se zrakovým i sluchovým postižením.

Významnou novinkou jsou informační videa v českém znakovém jazyce. Ta uživatele seznamují s budovou úřadu, nejčastějšími agendami i praktickými situacemi, se kterými se mohou při návštěvě setkat. Přístup k videím usnadňují také QR kódy umístěné přímo v budově úřadu, které návštěvníky rychle nasměrují na konkrétní informace.

Srozumitelně pro všechny

Důležitou součástí webu jsou i texty zpracované metodou EASY TO READ. Jednodušší a srozumitelnější forma pomáhá například lidem s mentálním postižením, seniorům, cizincům nebo osobám se čtenářskými obtížemi. Přínos má ale i pro širokou veřejnost, která ocení jasné a přehledné informace bez složitých formulací.

„Chceme, aby lidé při kontaktu s úřadem měli k dispozici informace, kterým snadno porozumějí, a aby mohli využívat jak osobní, tak elektronickou komunikaci. Nový web je jedním z nástrojů, které k tomu slouží,“ doplňuje místostarosta Jan Kolář.

Příklady dobré praxe

Praha 2 letos obhájila první místo v soutěži Přívětivý úřad, v níž se hodnotí například komunikace úřadu, rozsah elektronických služeb nebo přístup k veřejnosti. Soutěže se účastní města a obce i další veřejné instituce.

Mobilní aplikace Dvojka byla letos Ministerstvem vnitra zařazena mezi příklady dobré praxe. Aplikace prostřednictvím jednoho rozhraní nabízí například hlášení závad, informace o parkování, upozornění na blokové čištění ulic nebo přehled kulturních akcí.

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