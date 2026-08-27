Nový web Prahy 2: srozumitelné informace pro všechny

Uživatelé tak nyní snadno najdou vše potřebné – bez zbytečného hledání a složité orientace.
„Nové webové stránky představují přirozené pokračování naší snahy zpřehlednit komunikaci s občany a nabídnout jim služby, které jsou dostupné kdykoli a odkudkoli. Digitalizace není cíl sám o sobě, ale nástroj, jak lidem usnadnit každodenní život,“ říká tajemník Úřadu městské části Praha 2 Michal Kopecký.
Online služby šetří čas
Praha 2 začala jako jedna z prvních městských částí zavádět elektronické formuláře, online platby či práci s elektronickými doklady. Na tyto kroky navazuje také mobilní aplikace Dvojka, která obyvatelům umožňuje vyřídit řadu záležitostí bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Nabízí například hlášení závad, informace o parkování, upozornění na blokové čištění ulic nebo přehled kulturních akcí.
Web bez bariér pro každého
Nový web však není jen o technologiích. Velký důraz byl kladen také na jeho srozumitelnost a dostupnost pro všechny. Součástí je proto samostatná sekce PŘÍSTUPNOST, která přehledně shrnuje informace pro osoby s omezenou schopností pohybu, osoby se zrakovým i sluchovým postižením.
Významnou novinkou jsou informační videa v českém znakovém jazyce. Ta uživatele seznamují s budovou úřadu, nejčastějšími agendami i praktickými situacemi, se kterými se mohou při návštěvě setkat. Přístup k videím usnadňují také QR kódy umístěné přímo v budově úřadu, které návštěvníky rychle nasměrují na konkrétní informace.
Srozumitelně pro všechny
Důležitou součástí webu jsou i texty zpracované metodou EASY TO READ. Jednodušší a srozumitelnější forma pomáhá například lidem s mentálním postižením, seniorům, cizincům nebo osobám se čtenářskými obtížemi. Přínos má ale i pro širokou veřejnost, která ocení jasné a přehledné informace bez složitých formulací.
„Chceme, aby lidé při kontaktu s úřadem měli k dispozici informace, kterým snadno porozumějí, a aby mohli využívat jak osobní, tak elektronickou komunikaci. Nový web je jedním z nástrojů, které k tomu slouží,“ doplňuje místostarosta Jan Kolář.
Příklady dobré praxe
Praha 2 letos obhájila první místo v soutěži Přívětivý úřad, v níž se hodnotí například komunikace úřadu, rozsah elektronických služeb nebo přístup k veřejnosti. Soutěže se účastní města a obce i další veřejné instituce.
Mobilní aplikace Dvojka byla letos Ministerstvem vnitra zařazena mezi příklady dobré praxe. Aplikace prostřednictvím jednoho rozhraní nabízí například hlášení závad, informace o parkování, upozornění na blokové čištění ulic nebo přehled kulturních akcí.