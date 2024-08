Nový studijní program Finanční informatika a blockchain je naše unikum

O jeho představení jsme požádali přímo garanta studijního programu doc. RNDr. Jana Lánského, Ph.D., vedoucího katedry informatiky a matematiky.

VŠFS získala akreditaci nového navazujícího SP z oblasti informatiky. Co program nabízí?

Studijní program Finanční informatika a blockchain patří z větší části do oblasti informatiky a z menší části do oblasti ekonomických oborů, konkrétně do oblasti financí. Jedná se o zcela nový unikátní SP, který se nejen odlišuje od všech ostatních studijních programů v ČR, jde o velmi inovativní studium i z celosvětového hlediska.

Původní magisterský studijní program Aplikovaná informatika byl typický standardní informatický program. Náš nový SP Finanční informatika a blockchain z původního programu ponechává jádro, zhruba jednu třetinu, zaměřenou na softwarové inženýrství, informační systémy a znalostní inženýrství, ovšem doplněnou inovovaným obsahem. Druhá třetina také patří do oblasti informatiky, ale zaměřuje se vysloveně na nové technologie: blockchain, chytré kontrakty a kryptoměny. Třetí třetinu oboru pak tvoří znalost klasického světa financí a fungování finančních institucí. Důležité je také říci, že absolvent získá titul Ing.

Proč jdete právě tímto směrem?

O blockchain, respektive kryptoměny se zajímám již velmi dlouhou dobu. Už před devíti lety jsem začal na VŠFS vyučovat předmět Technologie kryptoměn. Tím jsme se zařadili do relativně malé skupiny světových univerzit, které jsou průkopníky v této oblasti. Tenkrát se ale jednalo o technologii, která si teprve hledala v praxi své uplatnění. Od té doby se technologie blockchain a kryptoměny hodně zpopularizovaly. Kryptoměny využívá po celém světě zhruba 425 milionů lidí. Je tedy správná doba pro vznik celého samostatného oboru, který se bude této problematice věnovat. Založením úplně nového SP Finanční informatika a blockchain posouváme VŠFS do centra inovačního vývoje v informatice.

V lednu 2014 byly v USA schváleny bitcoinové ETF, co to znamená pro kryptoměny?

Tímto krokem Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států uznala bitcoin jako standardní investiční instrument, kterým si američtí občané mohou spořit dokonce i na důchod. Důsledkem toho cena bitcoinu překonala svá historická maxima a dnes se jedna bitcoinová mince prodává za více než 1,5 milionu Kč. V roce 2015, když jsem o bitcoinu začínal učit na naší univerzitě, byla cena 6 000 Kč, k dnešnímu dni se cena zvýšila přibližně 250násobně, což je za 9 let hezké zhodnocení.

Čím bude pro studenta tento SP atraktivní a co následné uplatnění?

Pro příznivce FinTech, kterého baví moderní informatika a zároveň svět financí, jsme ideální obor. Absolvent bude mít nejen znalosti světa klasických financí a finančních trhů, ale i nově vznikajícího světa financí na blockchainu. Výhodou je, že zároveň bude mít obvyklé informatické dovednosti vývoje softwaru. Absolvent studijního programu bude tedy schopen pracovat univerzálně jako softwarový vývojář či pracovník IT oddělení tradičních finančních institucí. A také bude pro tyto finanční instituce naprosto nepostradatelný specialista v procesech, kdy tyto finanční instituce začnou implementovat řešení založená na blockchainu.

Dále, absolvent může své znalosti a dovednosti nabídnout různým FinTech startupům, a to zvláště díky tomu, že jde o odborníka na decentralizované finance na blockchainu. U FinTech startupů bude náš absolvent poptávaný také kvůli znalostem klasického bankovního světa, ty jsou u informatiků velmi vzácné. Studium poskytne i kompetence pro založení vlastního startupu, protože vyučované supermoderní technologie otevírají úplně nové možnosti. Když to shrnu, náš absolvent ovládá informační technologie s akcentem na blockchain a finance. Ačkoliv po této kombinaci začíná být na trhu práce velká poptávka, žádný další studijní obor takovou výuku v ČR nenabízí.

Absolvování magisterského studia je v komparaci s absolutoriem studia bakalářského na trhu práce konkurenční výhodou. A pokud studenta studium opravdu baví, po magisterském studiu lze ještě pokračovat studiem doktorandským.

Více informací i o dalších studijních programech naleznete zde: www.vsfs.cz.