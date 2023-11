Nový standard průmyslové automatizace

Decentralizace, Průmysl 4.0, IoT. Celá řada pojmů a s nimi souvisejících technologií, jež několik posledních let definovaly směr vývoje v oblasti průmyslové automatizace. Řada vedlejších vlivů však přinesla významnou změnu v pohledu na celé průmyslové odvětví, kde nejpodstatnějším tahounem již nejsou technické prostředky a nová řešení. Podstata vývoje je založena na zásadní změně myšlení.

Prvním z těchto vlivů byla reakce na pandemii covidu-19. Celá řada omezení, odlišného způsobu výroby i plánování nepřinesla pouze změnu technických řešení. Ta zásadní změna se odehrála v myšlení, v pohledu na způsob řízení výrobních technologií, propojení systémů, datových přehledů, analýz a celkového způsobu kooperace technologií a lidí. Integrace různých částí technologií se stala nutností, jež neovlivňuje pouze efektivitu výroby ve vztahu k zisku, ale je zásadní z hlediska udržitelnosti a rychlosti reakce na změny v požadavcích trhu. Tato změna pak z pohledu technických řešení přinesla větší integraci komunikací, omezila využívání ostrovních systémů, přinesla s sebou masovější využití technologií, jež jsme dříve považovali za silně nadstandardní. Nyní však dávají smysl, dokonce i finančně.

Dalším faktorem, jenž přinesl výraznější změny, byla energetická krize. Přístup k energiím se změnil. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a snížení produkce škodlivin mělo zdražení energií možná větší efekt než greendeal a podobná opatření.

V současné době již všichni vnímáme cenu médií, uvědomujeme si jejich hodnotu a dokážeme o efektivním využívání uvažovat ve všech fázích projektů. A opět je to právě změna myšlení, nikoliv technické možnosti, co táhne vývoj dopředu. Z pohledu technického se totiž příliš mnoho nezměnilo, možná některé věci jinak nazýváme, ale snažíme se věci řešit komplexně a v kontextu.

Třetím výrazným faktorem jsou pak kybernetické hrozby. Řešení kybernetické bezpečnosti není zcela novou myšlenkou, norem řešících tuto problematiku existují desítky. Přesto to pro velkou část průmyslu ještě poměrně nedávno nebylo aktuální téma. Dnes již tuto problematiku ignoruje málokdo. Normou NIS2 se zabývají i společnosti, jež nemají její implementaci nařízenou, chtějí však řešit bezpečnost vlastních technologií.

V rámci společnosti ProjectSoft HK a.s. vnímáme integraci jako jednu ze základních součástí firemní filozofie a kultury, v našem pojetí navíc v mnoha směrech. Ucelená, komplexní řešení byla vždy základem našich projektů. I z tohoto důvodu jsme původní obor naší činnosti, tedy průmyslovou automatizaci, doplnili o obor strojně-technologický na jedné straně a obor IT na straně druhé. Integrace a komplexnost našich řešení se tak posunula do úrovně, kdy můžeme potřeby automatizace a IT systémů zohledňovat již při projekčním návrhu technologie.

Požadavky sběru dat a nejrůznějších analýz jsou implementovány již při samotném návrhu strojního řešení a nejsou dodatečně roubovány na hotovou technologii. Zároveň je možné prvky původně určené pro datovou analýzu využívat již ve fázi návrhu řízení, více účelů využití tak zvyšuje dostupnost i poměrně drahých zařízení.

Jedním z příkladů takového řešení je projekt optimalizace sušení mléka, jež jsme v nedávné době realizovali pro jednoho z našich zákazníků. Původní potřeba analyzovat vlhkost sušeného mléka by vzhledem k vysoké ceně analyzátoru nebyla zřejmě reálná, jeho využití na řízení a optimalizaci procesu však celé řešení povýšilo na zcela jinou úroveň. V současné době je tak informace z analyzátoru vlhkosti nejenom součástí dodacích listů, zároveň je díky němu optimalizována vlhkost s přesností v řádu setin procenta.

Výrazný vliv na úspěšnost tohoto projektu pak měla zvýšená cena energií. Původní potřeba „mít přesné informace“ o vlhkosti tak přinesla obrovské energetické úspory a větší provozní jistotu.

Podobně přistupujeme i k dodávkám CIP stanic řady BlueClean, které se vyznačují vysokou efektivitou a integrací funkcí, jež v této oblasti nejsou zdaleka standardem. Řízení s plně technologicky programovatelným prostředím, integrovaný informační systém přehledu sanitací, vyhodnocování efektivity sanitace a otevřené rozhraní pro komunikaci s okolím je jen část vlastností, které zefektivňují procesy v rámci celého životního cyklu.

Výroba mléčných produktů, sýrů, jogurtů, cukru, piva, nealkoholických nápojů, to vše jsou hlavní domény činnosti našich zákazníků. Péčí o technologie, průmyslovou automatizaci a výrobní informační systémy se pak snažíme poskytovat ty nejlepší možné podmínky a nástroje pro jejich výrobu.