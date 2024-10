Nový online kurz zdarma od Samsungu poradí, jak v noci doplnit energii

Jak souvisí spánek a světlo? Kolik hodin denně bychom měli spát, aby nám nechyběla energie? A skutečně nám moderní technologie ničí spaní? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přináší bezplatný online spánkový kurz Vyspi se na to!, který ve spolupráci s experty z různých oborů připravil Samsung. Registrovaní uživatelé, kteří absolvují lekce kurzu, navíc získají možnost vyhrát chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra nebo Galaxy Watch7 a získají slevový voucher na nákup chytrých hodinek na samsung.cz.

Kurz je zdarma dostupný na webu Vyspi se na to! všem, kteří by rádi upravili své spánkové návyky, zvýšili množství energie, a zlepšili tak své dennodenní fungování. Dostatečný spánek totiž zdaleka není samozřejmostí. Data z aplikace Samsung Health například ukazují, že spíme čím dál kratší dobu – celosvětově je nyní průměrná délka spánku 6 hodin a 59 minut – a snižuje se také celková kvalita spánku.

„Se spánkem ve větší či menší míře bojuje až 80 % populace. Každý třetí člověk pak spí méně než 6 hodin denně, což je znak spánkové deprivace. Kvalitní spánek má přitom mnoho aspektů, nejde jenom o jeho délku,“ vysvětluje Petr Ludwig, lektor a obsahový garant kurzu, a dodává: „Kurz Vyspi se na to! nabízí každému, kdo se zajímá o své psychické a fyzické zdraví, vědecky ověřené a účinné tipy, jak v noci líp spát – a tím pádem přes den líp fungovat.“

Vše, co jste chtěli vědět o spánku

Kurz Vyspi se na to! tvoří celkem 12 tematických videolekcí. Ty se zaměřují na široké spektrum oblastí, které se spaním souvisejí. Ve videích tak promluví například Petr Ludwig (o tom, jak spánek souvisí s energií a kolik hodin by měl člověk spát), Kryštof Jarmar a Vojta Hlaváček z Brain We Are (o tom, jaké doplňky stravy mají prokazatelný vliv na spánek), světelný expert Hynek Medřický (o propojení spánku a světla) anebo medicínská antropoložka Lenka Medvecová Tinková (o způsobech, jak podpořit spaní u malých dětí).

„Zajímavým tématem je souvislost spánku a technologií. Často slyšíme, jak elektronická zařízení v podobě všudypřítomných displejů spaní narušují. To je bezpochyby pravda, ovšem moderní technologie nám můžou se zdravým životním stylem také pomáhat – stačí je správně používat. I tomu se věnuje jedna z lekcí kurzu,“ říká Marcus Deveaux, produktový manažer mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak. Z dat Samsungu mimo jiné vyplývá, že počet lidí, kteří dlouhodobě sledují svůj spánek[1] pomocí technologií, se mezi roky 2021 a 2023 zvýšil o 182 %.[2]

Technologie v roli spánkového kouče

Uživatelé, kteří se zaregistrují na stránkách https://www.samsung.com/cz/vyspi-se-na-to/registrace-a-prihlaseni/ můžou nejen zhlédnou všechny lekce zdarma, ale budou také automaticky přihlášeni do soutěže o chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra nebo Galaxy Watch7. O výhře budou vítězové informování skrze e-mail. Tím ale výhody nekončí! Všichni registrovaní uživatelé získají navíc 10% slevu na nákup chytrých hodinek řady Galaxy Watch v e-shopu samsung.cz.

Chytré hodinky Samsung přinášejí svým nositelům nespočet praktických funkcí, které podporují zdravý životní styl. Zařízení dokážou sbírat data o spánku a prostřednictvím mobilní aplikace Samsung Health vytvořit přehledný report, v němž se uživatel dozví například délku spánku, dobu jednotlivých spánkových fází či skóre fyzického a duševního zotavení. Součástí aplikace je také spánkový trénink nabízející personalizované tipy, jak spát kvalitněji.

Registraci do kurzu, podrobná pravidla soutěže a jednotlivé lekce najdete na webu Vyspi se na to!.

O společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung inspiruje svět a tvoří budoucnost svými převratnými myšlenkami a technologiemi. Společnost nově definuje svět televizorů, smartphonů, nositelných chytrých zařízení, tabletů, digitálních spotřebičů, síťových a paměťových prvků, LSI systémů, polovodičů a LED displejů. Kromě samotných přístrojů nabízí Samsung komplexní propojené zážitky díky ekosystému SmartThings a díky otevřené spolupráci s partnery. Aktuální informace najdete v Samsung Newsroom na adrese https://news.samsung.com/cz.

[1] Uživatelé, kteří měřili svůj spánek prostřednictvím aplikace Samsung Health minimálně jednou týdně po dobu jednoho roku.

[2] Srovnání údajů uživatelů služby Samsung Health v období od ledna do května 2021 vs. ve stejném období roku 2023. Kompletní data jsou dostupná pod tímto odkazem.