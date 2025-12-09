Nový investiční fond ASCAVIA přináší pevné základy a výnos až 16,5 %

Není tajemstvím, že Češi mají k nemovitostem blízko. Ve srovnání s Evropou patříme mezi největší milovníky vlastního bydlení a zároveň stále více lidí hledá cesty, jak své úspory do nemovitostí také investovat. Jenže ceny nemovitostí zůstávají vysoko, dostupnost je omezená a na větší investice většinou běžný člověk sám nedosáhne. Přesto existuje cesta, jak být u zajímavých realitních projektů, a přitom nemuset vlastnit půlku developerské společnosti.
Právě tuto možnost nyní přináší fond kvalifikovaných investorů ASCAVIA, který přichází na trh s cílem zpřístupnit investice do nemovitostí těm, kteří hledají stabilitu, smysluplné zhodnocení a důvěru v hmotný majetek. Zakladatelé fondu spojili své dlouholeté zkušenosti z realitního trhu, financí a výstavby a postavili celý investiční model na zdravém selském rozumu. Nakoupit výhodně, opravit nebo postavit, následně prodat nebo dále držet jako výnosovou nemovitost. A u toho nenechat investory čekat dlouhé roky bez výsledků.
Základem strategie fondu je kombinace krátkodobých a dlouhodobých projektů, která přináší vyvážený poměr mezi výnosem a rizikem. Část portfolia tvoří rychlé obchody, například nákup a rekonstrukce nemovitostí, nejenom s cílem rychlého obratu, ale i obnovou a zlepšením bytového fondu. Druhou složkou jsou projekty s delším horizontem, například developerské výstavby v regionech, kde ceny stále rostou a poptávka převyšuje nabídku. Třetí části portfolia je stabilizační složka, což jsou nemovitosti generující pravidelný příjem, které snižují výkyvy v celkovém výnosu.
Fond nabízí tři investiční třídy. Od konzervativnější varianty s cíleným výnosem 10,5 % ročně, přes třídu s cíleným výnosem 13,5 % ročně až po třídu s cíleným výnosem 16,5 % ročně. Každý investor si tak může zvolit variantu, která mu bude vyhovovat. Vstupní investice začínají na jednom milionu korun, což je částka, která dnes na samostatnou koupi nemovitosti obvykle nestačí, nicméně právě v rámci fondu může investor čerpat výhody z projektů, které by sám nezrealizoval.
ASCAVIA cílí na reálné příležitosti v prostředí, které realitnímu trhu nahrává, a kterému rozumí. Nedostatek bytů, rostoucí ceny nájmů a silná poptávka po nemovitostech vedou k tomu, že dobře vybraná nemovitost dnes dokáže generovat velmi atraktivní zisky. A právě přístup k těmto projektům je to, co fond nabízí bez potřeby řešit právní servis, vyjednávání s dodavateli, stavební řízení nebo správu nemovitostí.
Za fondem stojí silná skupina zakladatelů, kteří se v realitách a financích pohybují přes 25 let a mají za sebou celou řadu úspěšně dokončených projektů od revitalizace bytových jednotek po výstavbu rodinných domů. Právě tato dlouholetá zkušenost je jedním z hlavních pilířů fondu. Vědí, jak vypadá kvalitní lokalita, umí číst mezi řádky ve stavebních plánech a dokážou odhalit slabá místa projektů dřív, než by se staly problémem. To vše jde ruku v ruce s odpovědným financováním.
ASCAVIA není dalším anonymním fondem, který slibuje „zázračné zhodnocení“. Je to projekt postavený na znalosti trhu, reálných číslech a osobní angažovanosti zakladatelů. Investice míří hlavně do českých nemovitostí a fond se aktivně podílí na řízení jednotlivých projektů. Nečeká pasivně, co se stane. Pravidelný reporting, transparentnost a přístup k důležitým informacím jsou samozřejmostí, které fond poskytuje.
Pro každého, kdo dnes přemýšlí, jak ochránit své peníze před inflací, jak je rozumně zhodnotit, a přitom neupínat veškeré naděje k akciím nebo kryptoměnám, může být ASCAVIA vhodnou alternativou. Nechce oslnit agresivní reklamou. Spíš klidně a jistě staví na tom, co je osvědčené: na nemovitostech, zkušenostech a pečlivém výběru investičních příležitostí. Protože někdy je pro investora dobré mít v portfoliu něco, co stojí pevně na zemi. Doslova. A právě nákupem investičních akcií fondu ASCAVIA se investor podílí na širším portfoliu reálných nemovitostí, které fond aktivně spravuje.