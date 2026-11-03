Nový domov pod Ještědem: Rezidence Park Vesec – poslední volné byty

Stavba moderního rezidenčního komplexu trvala pouhé dva roky, přičemž v loňském roce získala Cenu veřejnosti v soutěži Realitní projekt roku. Zájemci o vlastní bydlení přitom stále mají možnost vybírat z posledních volných bytů.
Bydlení se zelení a prostorem pro sousedská setkání
Rezidence Park Vesec vyrostla na jihu Liberce jako komorní soubor pěti viladomů s celkem 58 byty vyššího standardu. Návrh studia Archidee z Jablonce nad Nisou klade důraz na soukromí i společné prostory, kde se mohou přirozeně potkávat sousedé. Mezi domy vznikl vnitroblok se zelení, nechybí ani dětské hřiště a výhled na Ještěd.
Vysoký komfort bydlení doplňuje množství parkovacích stání, zčásti i v podzemních garážích, nadstandardně velké úložné prostory v suterénu objektů a prostorné balkony, terasy i předzahrádky.
Lokalita nabízí blízkost přírody a možnosti sportovního vyžití, přitom zůstávají na dosah školy, školky i městská hromadná doprava.
Od zahájení stavby k prvním obyvatelům za dva roky
Fond CBPI vstoupil do projektu nákupem pozemku se stavebním povolením. Výstavba byla zahájena na podzim roku 2024 a v září 2026 projekt úspěšně prošel kolaudací.
Rezidence Park Vesec je příkladem investičního přístupu CB Property Investors, který nestojí pouze na nákupu a dlouhodobém držení nemovitostí. Fond vyhledává příležitosti s potenciálem dalšího zhodnocení a jejich hodnotu aktivně zvyšuje prostřednictvím developmentu, modernizace nebo rozšiřování.
Oslava kolaudace s téměř 200 návštěvníky
Dokončení rezidence oslavil fond v sobotu 17. října Dnem otevřených dveří. Téměř 200 návštěvníků mělo možnost prohlédnout si nový komplex, setkat se s realitním týmem i budoucími sousedy. Součástí programu bylo také setkání s ambasadorkou projektu, dvojnásobnou mistryní světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzanou Hejnovou.
Poslední možnost vybrat si nový domov
Většina z 58 bytů už má své majitele, zhruba 15 posledních stále však zůstává v nabídce. Pro zájemce je to příležitost vybrat si bydlení v dokončeném a zkolaudovaném projektu.
Prohlédněte si aktuální nabídku bytů, dispozice a ceny na www.parkvesec.cz a domluvte si osobní prohlídku. Přijďte zjistit, zda právě ve Vesci najdete svůj nový domov.