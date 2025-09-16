Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Rychlý, pohodlný a zábavný. Nové vlaky ComfortJet Českých drah mění pohled na cestování po kolejích. Nabízí wi-fi zdarma, dětské kino, palubní portál plný filmů i restaurační vůz s teplým jídlem.

Zatímco na silnicích byste museli řídit, stát v kolonách a hlídat dopravní situaci, v ComfortJetu se jen usadíte a užíváte si cestu. Kromě relaxu zvládnete během jízdy i práci, zábavu nebo jen sledování krajiny. Vlaky nabízejí úroveň pohodlí, kterou cestující dříve znali spíš z dálkových letů.

Internet, filmy a v první třídě i nabíječka

Wi-fi připojení je zdarma a díky speciálně upraveným oknům má lepší propustnost mobilního signálu. Na palubním portálu najdete filmy, seriály i hudbu. U sedadel jsou zásuvky, v první třídě navíc bezdrátové nabíječky. Proti ostrému slunci poslouží roleta, večer zase lampička nad sedadlem. Děti mohou využít kino a rodiče si tak dopřejí chvíli klidu.

Vozová souprava je průchozí a v jedné úrovni, což ocení cestující s kufry, kočárky i ti s omezenou pohyblivostí. K dispozici máte i stojany pro nadměrnou bagáž nebo zvětšený úložný prostor pro přepravu jízdních kol.

Pivo nebo dortík

Zapomněli jste svačinu? Nevadí. V restauračním voze najdete nabídku teplých i studených jídel, tradiční české pivo, kávu i dezerty. V nabídce se objevují také sezonní speciality, takže vás může překvapit i něco, co na kolejích běžně neochutnáte.

Tipy na výlety

ComfortJetem se můžete vydat třeba do Berlína. Kromě známých památek nabízí město i řadu míst, která vás překvapí svou atmosférou. Vydejte se například do Mauerparku, kde v neděli probíhají obří bleší trhy a živá hudební vystoupení pod širým nebem. Pro odpočinek u vody zamiřte k Landwehrkanalu, kolem kterého se táhnou cyklostezky a kavárny s výhledem na klidnou hladinu. Milovníci architektury ocení moderní Sony Center na Potsdamer Platzu, zatímco ti, kdo hledají klid, se mohou projít po romantických Britzer Gärten, kde kvetou tisíce druhů rostlin.

