Nový ComfortJet: vlak, ve kterém se budete těšit i na cestu domů

Zatímco na silnicích byste museli řídit, stát v kolonách a hlídat dopravní situaci, v ComfortJetu se jen usadíte a užíváte si cestu. Kromě relaxu zvládnete během jízdy i práci, zábavu nebo jen sledování krajiny. Vlaky nabízejí úroveň pohodlí, kterou cestující dříve znali spíš z dálkových letů.
Internet, filmy a v první třídě i nabíječka
Wi-fi připojení je zdarma a díky speciálně upraveným oknům má lepší propustnost mobilního signálu. Na palubním portálu najdete filmy, seriály i hudbu. U sedadel jsou zásuvky, v první třídě navíc bezdrátové nabíječky. Proti ostrému slunci poslouží roleta, večer zase lampička nad sedadlem. Děti mohou využít kino a rodiče si tak dopřejí chvíli klidu.
Vozová souprava je průchozí a v jedné úrovni, což ocení cestující s kufry, kočárky i ti s omezenou pohyblivostí. K dispozici máte i stojany pro nadměrnou bagáž nebo zvětšený úložný prostor pro přepravu jízdních kol.
Pivo nebo dortík
Zapomněli jste svačinu? Nevadí. V restauračním voze najdete nabídku teplých i studených jídel, tradiční české pivo, kávu i dezerty. V nabídce se objevují také sezonní speciality, takže vás může překvapit i něco, co na kolejích běžně neochutnáte.
Tipy na výlety
ComfortJetem se můžete vydat třeba do Berlína. Kromě známých památek nabízí město i řadu míst, která vás překvapí svou atmosférou. Vydejte se například do Mauerparku, kde v neděli probíhají obří bleší trhy a živá hudební vystoupení pod širým nebem. Pro odpočinek u vody zamiřte k Landwehrkanalu, kolem kterého se táhnou cyklostezky a kavárny s výhledem na klidnou hladinu. Milovníci architektury ocení moderní Sony Center na Potsdamer Platzu, zatímco ti, kdo hledají klid, se mohou projít po romantických Britzer Gärten, kde kvetou tisíce druhů rostlin.