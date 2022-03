Nový byt je bezpečná investice. Central Group garantuje vrácení peněz

„Koronavirová krize, válka na Ukrajině, pád banky Sberbank a stále rostoucí inflace vyvolaly obrovskou nejistotu. Téměř každý nyní řeší, jak své úspory nejlépe ochránit a zabezpečit před snížením jejich hodnoty. V minulosti vždy platilo, že v době ekonomických turbulencí byla nemovitost tou nejbezpečnější investicí. Její hodnota v čase vždy rostla a já nevidím důvod, proč by tomu mělo být do budoucna jinak,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Inflace v únoru dosáhla 11,1 % a je nejvyšší za čtvrt století. Na spořicích účtech lidem peníze rychle ztrácí hodnotu, úroky se na nich pohybují maximálně kolem 3 %, tedy výrazně pod úrovní inflace. Navíc, příklad padlé Sberbank ukázal, že v bankách nejsou peníze zcela v bezpečí. Naproti tomu hodnota nových bytů se od roku 2015 v průměru zvyšuje o 15 % ročně.

Central Group má v nabídce kolem 600 bytů v různých lokalitách. To je více než pětina všech nabízených nových bytů v Praze | foto: Central Group

Central Group očekává, že růst cen, i když již o něco pomalejším tempem, bude pokračovat i letos. „Investice do koupě nového bytu tak bude i nadále jedním z nejlepších a nejbezpečnějších prostředků, jak ochránit našetřené peníze před znehodnocením inflací. Navíc nový byt lze kdykoliv snadno a rychle prodat a jeho převod není zatížen žádnou převodní daní. Ta dříve činila 4 %, ale dnes už se neplatí nic,“ doplňuje Kunovský.

600 nových bytů po celé Praze s garancí vrácení peněz

Na pražském rezidenčním trhu jsou aktuálně ke koupi necelé tři tisíce nových bytů. Více než pětina z nich je od největšího českého rezidenčního stavitele Central Group. „V aktuální nabídce máme téměř 600 bytů v sedmi pražských lokalitách. Kvalitě našich bytů i celkové stabilitě trhu velmi věříme. Svým klientům proto kromě nejširších možností financování nabízíme Garanci vrácení peněz. To je záruka, že na koupi nového bytu od nás nemohou prodělat,“ říká Kunovský.

Garanci vrácení peněz mohou využít všichni klienti Central Group při uzavření smlouvy nebo dohody o rezervaci do 31. března. Tato garance platí pro všechny typy financování a na všechny byty v aktuální nabídce společnosti. Stačí zaplatit zálohu jen 10 % ceny a uzavřenou smlouvu je možné ukončit kdykoliv až do termínu dokončení bytu. V případě ukončení smlouvy Central Group vrátí všechny zaplacené peníze. I v případě nepříznivého ekonomického vývoje tak lidé mají jistotu, že na koupi nového bytu nemohou prodělat.

Tesla Hloubětín s novými byty v industriálním stylu je velmi žádanou novinkou v nabídce Central Group | foto: Central Group

Splácejte nový byt, až klesnou hypotéky

Pokud lidé plánují využít na koupi bytu hypotéku, ale chtějí se vyhnout současným vyšším úrokovým sazbám, u Central Group mohou koupit byt nyní, zaplatit jen 10 % ceny a úvěr na financování doplatku si u banky vyřídit až v době levnějších hypoték kdykoliv do dokončení nemovitosti. „Tuto možnost nabízíme jako jediní na trhu a naši klienti tím získávají hned dvě výhody. Jednak byt, jehož cena bude v průběhu času dále stoupat, pořídí za stávající cenu. A naopak hypotéku si sjednají v době, kdy je předpoklad, že úrokové sazby mohou být nižší než nyní. A pokud by se situace vyvíjela jinak, tak klient může využít kdykoliv do termínu dokončení bytu Garanci vrácení peněz, ukončit smlouvu a my mu vrátíme všechny uhrazené peníze,“ vysvětluje Kunovský.

Zpětný odkup bytu při neschopnosti hypotéku splácet

Central Group kvůli nepříznivému vývoji ekonomiky a růstu úrokových sazeb hypoték reaguje také na možné obavy lidí z toho, zda budou schopni úvěry splácet. Proto svým klientům nabízí Zvýhodněnou hypotéku s garancí vrácení peněz. Možnost zpětného odkupu a vrácení všech peněz platí po dobu 5 let od dokončení a týká se všech bytů ve všech lokalitách v nabídce firmy.

Zvýhodněná hypotéka Central Group s garancí vrácení peněz umožňuje financovat až 90 % kupní ceny nemovitosti. Na pořízení vlastního bydlení tak stále stačí jen 10 % ceny nemovitosti z vlastních zdrojů. Nabídka platí pro nově uzavřené smlouvy prostřednictvím hypotečních specialistů Central Group. Ti s vyřízením úvěru pomohou přímo v sídle společnosti, zodpoví veškeré dotazy a vyřízení úvěru zajistí zdarma.

Další informace jsou na www.central-group.cz.