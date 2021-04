Novou továrnu na transformátory řídí ERP systém SyteLine 10

Software Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zkráceně Infor CSI (SyteLine) nebo jen SyteLine, pochází od mezinárodní společnosti Infor. Ta je světovou špičkou ve vývoji podnikových aplikací pro různá odvětví průmyslu i služeb. Česká softwarová a konzultační firma ITeuro je předním partnerem Inforu, specializuje se na výrobní podniky a ERP SyteLine implementuje přes 20 let.

Společnost Elpro - Energo od roku 1997 dodává různé druhy olejových i suchých transformátorů a rozhodla se své aktivity rozšířit o vlastní vývoj a výrobu těchto zařízení v dceřiné firmě Elpro-Energo Transformers. Výstavbu moderního výrobního závodu na Třinecku dokončila v závěru roku 2020 a řízení výroby svěřila právě ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) implementovanému firmou ITeuro. Systém je v ostrém provozu od přelomu letošního ledna a února. Jedná se o vůbec první nasazení nejnovější generace Infor CSI (SyteLine) 10 v České republice.

Do nové továrny jedině moderní systém



V Elpro - Energo si ERP Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) od ITeuro vybrali jako součást přípravy zcela nové továrny už v roce 2018. Hlavním požadavkem byl vyspělý, uživatelsky příjemný systém s důrazem na reporting a práci s daty. Dalším požadavkem byl nástroj pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS, který Infor CSI (SyteLine) obsahuje přímo v jádře.

Argumenty pro výběr systému popisuje René Mrajca, jednatel Elpro-Energo Transformers: „Mně se nejvíce líbilo, že na tomto sytému běží Česká zbrojovka Uherský Brod. Strojírenství je, myslím si, v plánování velmi blízké naší výrobě, i když se to na první pohled nezdá. A pak samozřejmě to plánování v základu. To byl velmi stěžejní bod.“

Pro společnost ITeuro šlo o jedinečný projekt. „Specifikem tohoto projektu byl začátek od nuly. Všechny procesy bylo nutné kompletně formulovat, například se rozhodnout, co a od kterého momentu sledovat pomocí sériových čísel. Výhodou byla možnost využít best practices obsažených v ERP a vše odladit podle konkrétních potřeb plynoucích z technologického procesu,“ říká vedoucí projektu za ITeuro Jiří Pavlík.

Elpro-Energo Transformers vlastními silami vyvíjí a vyrábí drtivou většinu komponent, z nichž pak vznikají finální produkty. Proto je ERP systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) propojen nástrojem CADlink s 3D softwarem SolidWorks. Z něj se do ERP přenášejí položky a kusovníky.

Delší stavební řízení umožnilo nasadit absolutní novinku



Původní záměr zahájit výrobu a využití informačního řešení už v roce 2018 bylo nutné z důvodu delšího stavebního řízení posunout. Vlastní výstavba závodu pak proběhla velmi rychle. Toto celkové zdržení umožnilo společnosti ITeuro nabídnout možnost nasadit místo vybrané verze Infor CSI (SyteLine) 9 už zcela novou generaci 10.

Návrh informačního řešení byl hotový v únoru 2020 s plánovaným nájezdem na přelomu srpna a září. Kvůli pandemii onemocnění covid-19 však dodání a zprovoznění klíčových výrobních strojů v Elpro-Energo Transformers trvalo déle, první z nich dorazil teprve v srpnu. Náběh ERP byl proto odložen na letošní rok a řada prací včetně školení uživatelů se prováděla na dálku.

„S průběhem implementace jsme byli velmi spokojeni. Během projektu panovala konstruktivní a přátelská atmosféra. Společně jsme zvládli i komplikace způsobené zdržením vlivem pandemie a využili jsme aktivně zkušenosti a rady členů projektového týmu ITeuro,“ dodává Ondřej Walica, vedoucí projektu na straně Elpro-Energo Transformers.

Řešení, na které u nás spoléhají desítky důležitých výrobců



Úspěšný nájezd ERP bude podle potřeb výroby pokračovat podporou ze strany ITeuro při optimalizaci plánování a rozvrhování. Dále se počítá i s využitím specializovaného modulu ERP pro interní údržbu a také s odváděním výroby přes aplikaci InduStream z vlastního vývoje ITeuro.

Nasazením ERP systému Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) se firma Elpro-Energo Transformers přidala k několika desítkám významných výrobních podniků, které v Česku toto řešení dodané společností ITeuro využívají. Patří k nim například Česká zbrojovka (strojírenství), Alliance Laundry CE (průmyslová prádelenská technika), BIKE FUN International (jízdní kola SUPERIOR, Rock Machine a další), FINIDR (tiskárna knih), ISAN radiátory (otopné systémy) nebo BORCAD cz (vlaková sedadla).

ITeuro svým zákazníkům nabízí dlouhodobou podporu a také rozvoj informačního řešení. Do něj je možné doplnit i další aplikace z portfolia Inforu. Rostoucí oblibě se těší zejména konfigurátor Infor CPQ pro výrazné zrychlení obchodního procesu i technické přípravy výroby (TPV), ale i zlepšení služeb a komfortu pro zákazníky. Platformou vzdělávání AdviAcademy posiluje ITeuro dovednosti uživatelů podnikového softwaru a projekty AdviExpert zase pomáhají firmám k vyšší efektivitě.

O společnosti Elpro-Energo Transformers s.r.o. Společnost Elpro-Energo Transformers byla založena v roce 2018 jako dceřiná firma společnosti Elpro - Energo, která se od roku 1997 zabývá prodejem transformátorů různých typů – suchých, olejových distribučních hermetických, olejových výkonových, proudových, napěťových a kombinovaných přístrojových, průvlekových proudových i půlených, kioskových trafostanic a dalšího souvisejícího sortimentu. Elpro-Energo Transformers rozšiřuje aktivity o vlastní vývoj a výrobu distribučních transformátorů. Za tímto účelem byl vybudován nový moderní výrobní závod v Hnojníku na Třinecku, kde byla v roce 2020 zahájena výroba.

O společnosti ITeuro, a.s. ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor CloudSuite Industrial (SyteLine), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.

