Novis - švýcarská kvalita jak ji neznáte

Ráno zazvoní budík, vy vstáváte, jdete si uvařit kávu, připravit snídani, a k tomu si vymačkáte čerstvou šťávu z pomerančů plnou vitamínů. Možnost udělat si fresh bez větší námahy pro nás byla k dispozici už ve 30. letech minulého století, kdy vznikly první odšťavňovače.

Švýcarsko je synonymem pro kvalitu a nejinak je tomu i u Novis VitaJuicer S1. Srdce přístroje tvoří mimořádně výkonný a spolehlivý motor švýcarské výroby.

Precizní zpracování odráží náročné požadavky

V roce 2002 švýcarský podnikatel Wolfgang Steiner založil firmu Novissa AG, která je výrobcem kuchyňských spotřebičů Novis. Prodávají je ve 24 zemích po celém světě a jejich oblíbenost stále roste. Neustále vyvíjejí nové spotřebiče, ale pozornost při výrobě směřují především na funkčnost a kvalitu, ne na kvantitu. V roce 2010, si chtěl Wolfgang Steiner koupit multifunkční odšťavňovač, ale zjistil, že nic takového na trhu není. To pro něj znamenalo novou obchodní příležitost, které se chytil a chtěl vyvinout nejlepší multifunkční odšťavňovač na světě. Se svými více než 25 letými zkušenostmi a asi 140 prototypy se mu, o 4 roky později, podařilo na trh uvést multifunkční odšťavňovač Novis VitaJuicer, který splňoval všechny jeho náročné požadavky.



Špičkové provedení z nerezové oceli, patentované technologie, jednoduché ovládání, Novis VitaJuicer S1.

Wolfgang sám o sobě říká, že je náročný a zaměřuje se na úspěch, proto si také vybírá zaměstnance, na které se bude moci 100% spolehnout a tvoří tak dlouholetý tým, jehož schopnostem a dovednostem plně věří. Výběr zaměstnanců je pro Wolfganga Steinera klíčovým faktorem úspěšné firmy.



Potrpíte-li si na maximální komfort, bezkonkurenční kvalitu, dlouhodobou spolehlivost a unikátní design, mixér Novis ProBlender 650L je tu pro vás.

Léta vývoje a inovací

Netrvalo dlouho a chvíli po úspěšném uvedení na trh nového VitaJuiceru se Wolfgang pustil do vývoje bezpečného a praktického vysoce výkonného mixéru. Ten uvedl na trh v roce 2017. Novis ProBlender má inovativní bezpečnostní systém a SmartAdapt systém, který okamžitě rozpozná nádoby a dokáže elektronicky upravit rychlost motoru.



Mixér ProBlender 650L nabízí hned šest úrovní rychlosti - nižší využijete pro rychlou přípravu měkčích surovin či přípravu smoothie, vyšší rychlosti pak například pro drcení ořechů, zahřátí surovin nebo velmi jemné nasekání zeleniny či ovoce.

O mixování se dále starají čtyři super pevné nože z nerezové oceli. Vše je chráněno opravdu bytelným kovovým krytem z mimořádně kvalitní nerezové oceli.

Nyní je na světě nová inovativní řada, která na první pohled osloví svým propracovaným designem a elegantním provedením. Výrobci, ale také pro každý spotřebič připravili bohatou paletu barev, ze které si mohou zákazníci vybírat dle své libosti. V nabídce najdete barvy a design do každé kuchyně. Vybírat můžete od fresh barev plné šťavnatosti, až po decentní eleganci, která bude jemně zdobit vaší kuchyni. Velké plus nese recyklovatelný materiál, z kterého jsou spotřebiče vyrobené. Zároveň se honosí svou bytelností. Řada nových spotřebičů Novis potěší všechny příznivce zdravé, kvalitní kuchyně. Skupina milovníků čerstvé rostlinné stravy se stále rozrůstá, a ať už dáváte přednost smoothie, čerstvým rostlinným mlékům, oříškovému máslu nebo čerstvě vymačkanému džusu, najdete si mezi spotřebiči svého pomocníka i vy.



Prémiové laky v široké paletě odstínů osvěží každou kuchyň, stejně jako decentní barevná provedení.

Buďte šetrní k sobě i k planetě

Váš nápoj z odšťavňovače VitaJuicer S1, díky nově vyvinuté patentované technologii VitaTech, zůstane i po zpracování bohatý na živiny až o 56% a získáte až o 12% více šťávy. Zároveň pomáhá zamezovat plýtvání, protože dokáže omezit odpad až o 38%. Výrobce také garantuje záruku spokojenosti, a na motor odšťavňovače dává záruku 10 let. Odšťavňovač je ve své třídě jediný, který disponuje 4 funkcemi. Dokáže vymačkat jak čerstvý fresh juice tak připravit i smoothie, a to vše stiskem jediného tlačítka. Poté už jen stačí sundat nástavec, který lze snadno opláchnout nebo vložit do myčky.

Promyšleno do detailu

Ostré čepele a rychlost otáček si vyžadují obezřetnost při manipulaci. Výrobci mysleli i na to, aby používání spotřebičů bylo maximálně bezpečné, a to díky pojistce, kterou mixér Novis ProBlender má. Je-li špatně nasazené víko, díky pojistce se předejde tomu, aby se mixér spustil dřív, než bude opravdu dobře zajištěn. Další výhodou je jeho bezdrátová funkčnost, která zvyšuje jeho bezpečné užívání. V mixéru si lze připravit smoothie, ořechové máslo, mandlové mléko, ale také polévku nebo třeba margaritu. Díky rychlým otáčkám vznikne opravdu jedinečná textura, kterou si lze přizpůsobit výběrem z 6 různých otáček.

Designová a multifunkční rodina

Součástí rodiny těchto kuchyňských spotřebičů je i varná konvice, která dostala ocenění za svůj design. Konvice má nastavitelnou teplotu což jistě ocení milovníci kávy a čajů. Pyšní se super rychlým vařením, a ani zde její výrobce nezapomněl na bezpečnost a udržitelnost. Konvice má zabudované čidlo pro automatické vypnutí, díky kterému se šetří spotřeba energie a zajistí bezpečné vypnutí.

Konvice Novis Kettle K1 s objemem 1,6 litru je nabízena v luxusním provedení z kvalitní nerezové oceli s nastavitelnou teplotou.

Posledním z rodiny Novis spotřebičů, kterého je zapotřebí představit, je Novis Toaster. Toaster tvoří bytelné tělo, které má kovové pouzdro a samozřejmostí je vyjímatelná miska na drobky. Toaster nabízí 4 funkce: opékání toastů, ohřev, opékání nebo rozmrazování pečiva jako jsou rohlíky, housky, bagetky apod., lze nastavit délku opékání podle toho, jak křupavé pečivo preferujete. I tento kousek dostal ocenění za svůj design.



Snídaně v kombinaci moderního designu s lehkými retro prvky spotřebičů Novis.

A nakonec nesmíme zapomenout zmínit, že v Novissa vyvinuli aplikaci, která vás provede každým spotřebičem a nabídne vám několik receptů, pro přípravu vašich smoothie, polévek, ořechových másel a dalších dobrot prospěšných pro vaše tělo.