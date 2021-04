Novinka – laserové sváření kovů na showroomu v Eurazio center

Veřejnost častěji zná lékařské laserové přístroje používané na operace i estetické úpravy. Tyto stroje fungují na stejném či velmi podobném principu jako průmyslové lasery. Vždy záleží na zdroji záření, jeho přenosu a finálním vyzařování.

Laserové řezání kovů, plastů, překližek či textilu

Vyzkoušejte na svých materiálech lasery v showroomu FIT EURAZIO. Najdete zde několik desítek laserových strojů a dalších cnc technologií. Známé je například řezání různými druhy pil, někdo zná obrábění na frézkách, řezání strunou, vodním paprskem či plazmou. Řezání laserem je další z technologií, která si dobývá své místo na trhu v posledních řekněme 10 letech. Jsou činnosti, kde laser tradiční technologie nenahradí, a naopak jsou činnosti, kde je předčí svou rychlostí, jemností, kvalitou a detailem, opravdu!

Jak ušetřit materiál a lidské zdroje při dělení kovu?

Vláknový řezací laser je určen pro řezání oceli, mědi, hliníku, mosazi a dalších barevných i nebarevných kovů, nebo dokonce i slídy. Dokáže si poradit s deskovými materiály, profily i trubkami. Kromě kvality a rychlosti řezu jsou výhodou také nízké provozní náklady a snadné zvýšení efektivity využití materiálu díky softwarovému nastavení a zároveň úzkým řezným liniím bez deformací materiálu. Tyto stroje umí během řezání jednotlivé díly laserově značit kódy pro následné zjednodušení montáže.V dnešní době je nejčastějším argumentem pro výměnu technologie zdražování materiálu a nedostatek lidských zdrojů. Dříve většina zákazníků pořizovala lasery místo pil a plazem kvůli nízkým provozním nákladům laserů a překonání konkurence rychlostí výroby. Zpracování dat se nebojte, z výkresové dokumentace převezmete díly, optimalizujete v programu jejich polohu na plechu, čas a ekonomiku řezu, pustíte stroj a… Přijeďte to do Eurazia zkusit – osobní zkušenost je lepší než marketingový článek.



Řežete nekovové materiály?



CO2 řezací laser je naopak určen k dělení nekovových materiálů, jako je široká škála plastů, dřevotřísek, textilu, pěnových hmot, filtračních či brusných materiálů, papírů i kartonů. Výhodou těchto řezacích strojů je velmi dobrá kvalita gravírování, popisu nebo designu, jako je logo, obrázek či například fotografie.

Loga, texty, QR kódy a další podstatné značení produktů

Značící lasery umožní na produktech vyčarovat neuvěřitelné designové tvary, ať již z vlastní tvorby, z fotografií nebo efekty typu sepraných jeansů. Často se tyto stroje používají ke značení výrobních dílů QR kódy, výrobními či sériovými čísly s možností povrchového či hloubkového značení do celé škály materiálů od kovů přes elox až po papír, plast, dřevo, kámen či sklo. Výčet materiálů je zde téměř nekonečný, i když jistá omezení u nehomogenních materiálů či specifických typů skel a plastů existují. Kromě běžného řezání a výřezů se taktéž používají k výrobě razítek či specifických raznic, které není vhodné dělat na frézkách. Obvyklé využití je v reklamním průmyslu na popisování tužek, krytů mobilů, dveřních štítků, výrobu originálních přání, značení porcelánu, příborů, sklenic, přístrojových desek, elektro krabic apod.

Laserové čištění bohužel ještě v EU nebude



Laserové čištění je téma, které přináší řadě firem naději ve zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění práce při čištění kovových dílců. Těchto strojů již existuje celá škála. Ale nikoliv v Evropě. V Evropě stále ještě narážíme na legislativní problém s bezpečností práce.

Čistý svár, svařování nestejných materiálů

Laserové svařování je technologie dosáhnutí trvalého spojení dílů. Jedná se o tavné svařování, kde se k tavení materiálu používá laserový paprsek s délkou 1064 nm.

Pro svařování se využívá vláknových laserů, v současnosti nejčastěji s výkonem do 2 kW. Ten je dostačující pro provaření materiálu do cca 3 mm. U uhlíkové oceli je jeho optimální využití do 2 mm.

Laserové svařování je bezkontaktní, nevyužívá elektrody. Díky vysoké přesnosti regulace vstupní energie a přesně definovaném bodu laserového paprsku je svařování vysoce přesné s předem garantovaným výstupem a díky směřování energie do bodu nedochází k tepelným deformacím svařence. Obrovskou výhodou této technologie je rychlost svařování, která se pohybuje kolem 2 metrů za minutu (při výkonu 2 kW a provaření do zmíněné hloubky 2 mm). Díky bezkontaktní a bezelektrodové technologii jsou sváry bez zanesených nečistot. Výsledný svár vytvořený laserovou technologií má velmi úzkou stopu v barvě kovu a nevyžaduje další úpravu broušením.

Výhodou laserového svařování je šíře materiálů, které lze svařovat. Kromě uhlíkatých ocelí je možné svařovat i nízkolegované a austenitické nerezové oceli, hliníkové či uhlíkové slitiny, slitiny titanu, mědi i niklu. V mnoha případech je také možné vzájemné svaření uvedených materiálů, které je běžnými svařovacími procesy nemožné. Laserovou technologií lze svařovat i některé druhy plastů či kompozitních materiálů.



Další výhodou laserového svařování při porovnání s klasickými MIG/MAG či TIG technologiemi je možnost velmi přesného nastavení svařovacích parametrů, díky kterému je umožněné sváření i velmi tenkých materiálů od 0.3 mm. Přesné ovládání dovoluje využití celé škály svařovacích režimů – kontinuálního, pulsního režimu postupného zvyšování výkonu zvaného smyčka, případně jejich přednastavených kombinací.

Laserové svařování může probíhat s přidaným materiálem či bez přidaného materiálu. Laserové svářečky mohou být vybaveny automatickým podavačem materiálu o průměru 0.6–1.2 mm. Rychlost podávání do místa sváru je nastavitelná a lze ji velmi přesně regulovat.

Při svařování nedochází ke kontaktu laserové hlavy s materiálem, svářecí laserová hlava je v pistolovém gripu, je spojená s tělem svářečky pružným kabelem, a manipulace s celým nástrojem je tak velmi snadná. V přední části hlavy je umístěna výměnná „tryska“ dodávaná v různých tvarech, které usnadňují provádění jednotlivých typů sváru. Výhodou je možnost svařování i v obtížně přístupných místech, kde by nebylo možné používat tradiční technologie procesu.



Cena samotné svářečky s výkonem 1-1,5 kW se dnes pohybuje v rozmezí 0.5-1 mil Kč.

Náklady na pořízení se vám vrátí dříve, než byste čekali. Proč? Protože si to zkusíte a uvidíte sami, jak čistý a pevný je svár a kolik času či energie svařování zabralo.