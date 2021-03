Novela poškodí obnovitelné zdroje, dopadne i na celou českou ekonomiku

Státy po celém světě se obávají následků klimatické krize a transformují své ekonomiky směrem k bezemisním variantám. Stejnou cestou se chce vydat i Česká republika. Ke splnění takto náročného cíle je však také zapotřebí široce přijímaná a správně nastavená legislativa. Klíčový právní podklad pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku - novela zákona o podporovaných zdrojích (POZE) - však takové dispozice nemá. Naopak je označována za diskriminační.

Novela, kterou koncem ledna schválila v prvním čtení Poslanecká sněmovna a kterou nyní projednává hospodářský výbor, přináší do oblasti energetiky několik novinek. Kromě podpory pro nové zdroje prostřednictvím aukcí je zásadní změnou kontrola překompenzace u již existujících zdrojů energie. Za tím účelem novela zavádí tzv. vnitřní výnosové procento (IRR), tedy maximální výnosnost. Ta je však pro každý zdroj energie nastavena jinak. Nejnižší hodnotu dostala fotovoltaika, konkrétně 6,3 procenta, větrná a vodní energie 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta.

Diskriminuje novela fotovoltaiku?

Právě rozdílné nastavení IRR pro jednotlivé zdroje čelí vlně kritiky. Za diskriminační tento přístup označila celá řada institucí v připomínkovém řízení, včetně Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí nebo Hospodářské komory. Novelu kritizovala i Legislativní rada vlády, která uvedla, že neodůvodněné rozlišování vnitřního výnosového procenta je diskriminací provozovatelů výroben elektřiny, kterým byla přiznána nižší výnosnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu na tyto výtky ovšem nezareagovalo.

Kritice ovšem novela čelí i z druhého tábora - od zástupců soukromého sektoru. I oni tvrdí, že novela je diskriminační a že IRR by mělo být pro všechny zdroje energie nastaveno jednotně na úrovni 10,6 procent. „Nevidíme důvod pro to, aby měl každý zdroj energie vnitřní výnosové procento odlišné. Naopak nám dává logiku, aby bylo vnitřní výnosové procento sjednoceno na jednu hodnotu,” uvedl Jan Harnych, manažer pro energetiku ve Svazu průmyslu a dopravy, na webináři Svazu moderní energetiky. Jeho tématem byla mimo jiné právě novela o POZE.

Výmluvy nejsou na místě, změna možná je

Novela zákona o POZE vzešla z pera Ministerstva průmyslu a obchodu a právě tímto směrem se snáší většina kritiky. Ministerstvo ale jakákoliv obvinění z diskriminace fotovoltaiky a dalších zdrojů odmítá a tvrdí, že má svázané ruce. Odvolává se přitom na notifikační rozhodnutí Evropské komise, jehož součástí je v energetických kruzích pověstná tabulka s rozmezím výnosnosti pro každý zdroj energie. „Kdyby nebylo notifikačního rozhodnutí, které říká, že máme zavést nějakou kontrolu a že máme respektovat tu tabulku, tak bychom vnitřní výnosové procento vůbec nedělali a neřešili,” popisuje náměstek pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla.

Podle zástupců soukromého sektoru se ovšem ministerstvo tímto jen snaží zbavit zodpovědnosti za notifikační rozhodnutí, jehož podobu Česká republika sama navrhla a Evropská komise následně schválila. Zároveň upozorňují na to, že kdyby měl český stát opravdu zájem na tom, aby bylo vnitřní výnosové procento pro všechny zdroje energie nastaveno jednotně, mohl by navrhnout změnu notifikačního rozhodnutí. „Dá se udělat tzv. renotifikace, kdy můžeme znovu oslovit Evropskou komisi s návrhem nového nastavení mechanismu a nechat si to od Evropské komise schválit,” upozorňuje Marek Lang ze Svazu moderní energetiky a dodává: „je to celkem běžná věc, kterou už i Česká republika v minulosti několikrát udělala.”

Obrovské dopady (nejen) pro fotovoltaiku

Jestli novela projde v současném znění nebo dozná nějakých změn, není jasné. Pokud by ale prošla v podobě, v jaké ji schválila vláda, následky by mohly být obrovské. A nejen pro fotovoltaiku. „Další vývoj čisté energetiky v Česku by měl být z velké části postaven právě na solární energii. Rozdílným nastavení IRR ale stát dává najevo, že fotovoltaiku nadále diskriminuje a dívá se na ni stále s nedůvěrou. Za takových podmínek se nikomu nebude chtít své peníze do nových zdrojů vkládat, bankám se nebude chtít půjčovat finance a signál zahraničním investorům o stabilitě Česka jako destinace pro investice bude negativní,“ říká předseda představenstva Solární asociace Jan Krčmář.

Podobně to vidí i Jan Harnych ze Svazu průmyslu a dopravy, který upozorňuje na to, že trpět by mohla nejen fotovoltaika, ale celá česká ekonomika: „Jsme přesvědčeni, že podpora na úrovni 6,3 procenta je velmi nízká a bude znamenat pro stávající provozovatele velké riziko. Tito provozovatelé nemusí být jen výrobci elektřiny, ale velmi často se jedná o lidi, kteří mají jiný předmět činnosti, např. stravovací nebo ubytovací služby.”