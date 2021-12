Nového dodavatele stále nemá řada lidí

Odhadem jich je více než 150 tisíc a je nanejvýš žádoucí, aby si nového dodavatele elektřiny nebo plynu našli co nejrychleji.

Jenomže situace je komplikovaná. Kontaktovat některé zákazníky, kteří setrvávají v režimu DPI, je pro dodavatele obtížné. Potýkají se s nefunkčními telefony nebo neplatnými adresami. Na jejich výzvy nikdo nereaguje. A mezitím těmto zákazníkům naskakují další částky za vysoké zálohy na drahé energie, které pro ně dodavatelé poslední instance museli nakoupit na poslední chvíli.

Jak uvádí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol Energy, bohužel jde často hlavně o starší a nemohoucí lidi, kteří se v aktuální situaci neorientují. „Rád bych vyzval všechny, aby nabídli pomocnou ruku lidem ve svém okolí, kterých by se to mohlo týkat. Zajděte do vedlejšího bytu a zeptejte se sousedky v seniorském věku, zda tuší, co se na trhu s energiemi děje a jestli nepotřebuje pomoct. Vezměte ji na pobočku nebo s ní zařiďte smlouvu o nových dodávkách online u počítače. Můžete jí tím ušetřit tisíce,“ apeluje Jiří Matoušek.

Do pomoci by se podle Jiřího Matouška měly zapojit i úřady. „Lidé v malých městech a na vesnicích se znají lépe. Mělo by tudíž být jednoduší takové zákazníky vytipovat a nabídnout jim pomoc,“ vyzývá Jiří Matoušek ze společnosti Centropol Energy.

Pozor na černý odběr!

Zákazníci, jejichž dodavatel ukončil činnost, mají na přechod k novému dodavateli šest měsíců. Pokud si do té doby nového nenajdou, spadnou do tzv. černého odběru, což jednak nese riziko finančních sankcí a v krajním případě i trestního řízení, pokud škoda přesáhne deset tisíc korun. Následovat může i odpojení elektroměru nebo plynoměru a fakticky tedy zrušení dodávky. „Já si nicméně dovedu představit, že by případné sankce byly odpouštěny. Přece jenom jsme v energetické krizi a lidé jsou touto krizí postiženi. Věřím, že za této složité situace, kdy u DPI skončil téměř milion lidí, zvítězí při řešení komplikovaných případů zdravý rozum a lidský přístup,“ říká Jiří Matoušek, člen představenstva společnosti Centropol Energy.

Ceny pravděpodobně neklesnou

Dalším důvodem, proč se lidé k odchodu od dodavatele poslední instance nemají, může být předpoklad, že ceny energií budou v roce 2022 klesat. „To je však nepravděpodobné. Cenu elektřiny tvoří bezmála z 60 procent samotná komodita, u plynu je to 80 procent. A odhady říkají, že cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 procent, u plynu dokonce o 50 až 70 procent,“ připomíná Jiří Matoušek slova ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka a zároveň radí lidem, aby k novému dodavateli přešli co nejrychleji.

S ohledem na předpokládaný růst cen by se lidé při hledání nového dodavatele energií měli poohlédnout po smlouvě s fixovanou cenou, a to nejlépe na dva roky. Po tuto dobu mají cenu energií garantovanou a nezmění se jim. „Zájemcům o naše služby doporučuji náš produkt FIXNĚ, který poskytujeme na dobu určitou, na jeden nebo na dva roky,“ radí Jiří Matoušek z Centropolu.

Ke standardnímu dodavateli by měli zákazníci přejít také kvůli vysokým zálohám, které v režimu DPI platí. „Obávám se, že část lidí vysoké zálohy u DPI neutáhne a dostane se do dluhů. My v Centropolu nenecháváme lidi v úzkých, proto jsme pro takové případy připraveni na požádání poskytnout i smlouvu na dobu neurčitou. Kdokoli by v takové situaci potřeboval pomoci, může se na nás obrátit a vyřešíme s ním jeho problém individuálně,“ uzavírá Jiří Matoušek.