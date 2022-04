Nové znalosti a zkušenosti ... z prázdninového tábora!

Široká škála táborů, které jsou dnes k dispozici, poskytuje dětem vynikající příležitost pobavit se, učit se novým věcem a najít si také nové kamarády. To vše jim umožní dobít baterky na nový školní rok.

Sedět sám doma a trávit dny jen na telefonu nebo počítači celé školní prázdniny nedává dítěti nikdy tolik jako dobře vybraný tábor. V dnešní době najdete pro děti téměř jakýkoli typ tábora: od hudby, tance a umění po tábory zaměřené na sport nebo aktivity v přírodě; a také tábory specializované na digitální a počítačově zaměřená témata. Určitě je dobré si s dítětem promluvit, jaké jsou jeho prázdninové představy, naslouchat mu a vybrat tábor společně.

Správně vybraný tábor nabízí spoustu výhod. Vaše dítě se bude cítit komfortně, pokud bude dělat něco, co ho skutečně zajímá. Během roku mají děti spoustu aktivit a kroužků, prázdniny jsou skvělá příležitost začít se věnovat něčemu, na co přes rok není čas. Robotika, programování, počítačové hry a digitální média jsou jen čtyři příklady takových témat. Znalosti, které se naučí, se jim v budoucnu budou hodit a mohou děti třeba i nasměrovat k jejich budoucí kariéře a povolání.

Téma tábora je důležité, ale samozřejmě není jedinou věcí, které je třeba věnovat pozornost při výběru tábora. Měli byste se dívat na to, kdo tábor organizuje a jakým způsobem. Intenzivní studium během prázdnin a programy zaměřené jen na dosažení výsledku nejsou vhodnou volbou pro všechny děti. Opakem mohou být akce, kde si děti mohou celý den dělat, co chtějí a jsou víceméně ponechány bez jasného programu. Vyvážený přístup k rozvoji znalostí a osobnosti nejlépe podporuje dobře strukturované, přesto hravé a emocionálně bezpečné prostředí. Tímto způsobem mohou děti jen získat. Přiměřeně obtížné úkoly, při kterých získají nové znalosti a zažijí úspěch, posílí jejich sebevědomí, která řada z nich potřebuje podpořit právě v důsledku školního přístupu. Je dobré hledat tábory s malými skupinami, kde mohou organizátoři a lektoři věnovat větší pozornost naladění jednotlivých dětí a měnící se dynamice skupiny.

Covid, pandemie, lockdown, izolace. Nejčastější slova minulého a částečně i letošního roku. Ve světle těchto událostí jsou tábory a socializace dětí v létě ještě mnohem důležitější než dříve. Každé dítě potřebuje určitou míru sociálních kontaktů a příležitostí být v kontaktu se svými vrstevníky. Situace v posledních letech ve značné míře bránila dětem ve vzájemném setkávání ve frekvenci a intenzitě potřebné pro jejich zdravý emoční vývoj. To jim způsobilo spoustu stresu, i když si toho samy nemusí být nutně vědomy. Během školních prázdnin je proto obzvláště důležité nechat vaše dítě účastnit se tábora, nebo obdobné akce a umožnit mu co nejvíce kontaktů s vrstevníky mimo jeho standardní sociální skupinu.

Děti se během školních prázdnin mohou zúčastnit i více kratších táborů, to je jen ku prospěchu. Čím více komunit vaše děti navštíví, tím více se bude rozvíjet jejich osobnost a tím lépe se budou moci sociálně orientovat. To potvrzuje i kanadská studie vypracovaná v roce 2010. Podle výsledků zaznamenala většina dětí, které absolvovaly tábor, výrazný nárůst emoční inteligence (EQ pro „emoční kvocient“). Emoční inteligence nám pomáhá pochopit jak naše vlastní pocity, tak pocity ostatních. Lidé s vysokým EQ jsou také více motivovaní. Protože tábory jsou v sociálním rozvoji dětí tak důležité, je klíčové, abychom jako rodiče opravdu dobře vybírali.

Důležitým praktickým hlediskem je typ tábora. Klasické tábory s ubytováním jsou požehnáním pro rodiče, kteří si konečně mohou také trochu odpočinout, zatímco je dítě pryč. Ne vždy ale musí být tou nejlepší volbou. Mnoho dětí se necítí dobře, když musí spát daleko od svých rodičů. Pro takové děti je příměstský tábor rozhodně lepší volbou: mohou si během dne užít táborové aktivity, ale na noc jdou domů do bezpečí svého domova. Třetí, relativně novou možností je online tábor. V tomto neobvyklém druhu tábora zůstávají děti doma, ale během dne se účastní aktivit online. To může být dobrá volba pro rodiny, kde nejde vyřešit každodenní dojíždění, a přesto rodiče chtějí, aby se děti během dne smysluplně zabavily a získaly třeba i nové dovednosti. Tímto způsobem lze samozřejmě organizovat pouze určité druhy táborů, ale programovací nebo digitální tábory fungují ve virtuálním prostoru skvěle.

V Logiscool jsme si význam táborů uvědomili již před lety a rychle jsme je zařadili do naší nabídky. Naše příměstské a online tábory organizujeme v malých skupinách dětí stejného věku pod dohledem profesionálních organizátorů táborů, kteří dětem pomáhají ponořit se do témat digitálního světa. Programování, Minecraft, herní design v Robloxu, digitální média a robotika - to vše čeká na děti nejen ve školním roce, ale i během školních prázdnin. To vše je doplněno sportovními a volnočasovými aktivitami, která vyváženě kompenzují čas strávený v učebně.

Až 90 % pracovních míst v blízké budoucnosti bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. 65% dětí, které jsou nyní na základní škole, bude v budoucnu vykonávat zaměstnání, které dnes ještě neexistuje. Nechte proto své dítě zvládnout hravou cestou dovednosti, které v digitální době budou potřebovat. Znalosti a zkušenosti z našich táborů jim zůstanou napořád a třeba je nasměrují i na jejich budoucí profesní cestu!

Více informací o našich příměstských a online táborech najdete zde: https://www.logiscool.com/cz/programs/camps