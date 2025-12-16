Nové výzvy energetiky

Jak byste popsal poslání Voltcomu?
Voltcom byl založen v roce 1992 jako malá, ryze česká, soukromá firma. Zpočátku se zabývala servisem a údržbou velkoodběratelských transformačních stanic v Praze. Postupem doby se z ní stala střední elektromontážní společnost s vlastní projekcí energetických staveb, stavebním střediskem a kovovýrobou. Velkými milníky pro nás byly povodně v letech 2002 a 2013, kdy jsme se intenzivně podíleli na odstraňování škod a zprovozňování distribuční sítě v Praze. A právě práce v distribuční síti vysokého a nízkého napětí jsou naším hlavním posláním. Možná to byl i jeden z hlavních důvodů, proč jsme se v roce 2019 stali součástí Skupiny PRE.
V čem přesně spočívá vaše specializace?
Jsme specialisté na distribuční sítě vysokého a nízkého napětí, transformační stanice, rozpínací stanice, měnírny dopravních podniků a podobně. Provádíme komplexní projekční činnost v oblasti elektroenergetiky bez omezení napětí. Máme již poměrně velké stavební oddělení, posílili jsme kovovýrobu a oddělení servisu drží 24hodinovou pohotovost pro naše smluvní zákazníky zejména z řad vlastníků či provozovatelů velkoodběratelských trafostanic.
Jak se vám daří držet krok s novinkami?
Jsem hrdý na to, že se naši specialisté podíleli na pilotním projektu a realizaci zavádění chytrých trafostanic v Praze. Byl to po letech konvenční energetiky opravdu velký krok kupředu. Nyní jsme ve fázi, že každá nově budovaná či rekonstruovaná trafostanice nebo rozpínací stanice je „chytrá“ a umožňuje operativní řízení, ovládání a efektivní servis. Do budoucna se počítá se zavedením AI pro rychlejší lokalizaci poruchy a přepnutí sítě. Současně ve spolupráci s THMP pracujeme na obnově sítí veřejného osvětlení a náhradě lamp veřejného osvětlení za nové s přípravou pro dobíjení elektromobilů. Jedná se zejména o větší rezidentní oblasti s budoucím předpokládaným nárůstem poptávky právě na rezidentní (pomalé) dobíjení elektrovozů. Aktuálně společně s dalšími firmami Skupiny PRE připravujeme instalace větších bateriových úložišť pro výkonovou rovnováhu a stabilitu přenosové a distribuční sítě.
Jak vnímáte současnou situaci v české energetice?
Současná česká energetika prochází zásadní transformací, která je poháněna technologickým pokrokem a rostoucím důrazem na rozvoj obnovitelných zdrojů a dekarbonizaci. Zároveň zde rezonuje téma posilování energetické bezpečnosti. Toto všechno vytváří nové výzvy a příležitosti současné energetiky.
Kde vidíte největší potenciál růstu v následujících letech?
Energetika má v současné době obrovský růstový potenciál. Hlavním motorem je globální přechod na čisté zdroje a technologické inovace. S tím souvisí masivní investice do obnovitelných energií, ale samozřejmě i do rozvoje sítě dobíjecích stanic pro elektromobily. S rostoucím podílem nestabilních obnovitelných zdrojů v síti hrají důležitou roli právě investice do zdrojů, které mohou poskytovat služby výkonové rovnováhy a investice do rozvoje technologií skladování energie a modernizace inteligentních sítí. Velmi populárním tématem jsou v současné době např. bateriové systémy.
Který trend či technologie podle vás změní český průmysl v příštích 10 letech?
Zásadním trendem nejen v oblasti elektroenergetiky budou naši lidé s patřičným elektrotechnickým vzděláním, kteří budou chtít v daném oboru pracovat a rozvíjet se. Přestože očekávám poměrně masivní a rychlý rozvoj v oblasti umělé inteligence, tak žádná AI kabel do země sama nepoloží, nenamontuje trafostanici ve 3. suterénu ani neopraví poškozený rozvaděč. Naše průmyslové školy produkují nejvíce studentů za poslední dvě dekády. Bohužel ale těch, kteří chtějí zůstat v oboru, je pořád málo. A to si musíme uvědomit, že jsme na pomyslném vrcholu demografické křivky a absolventů škol bude v budoucnu spíše ubývat.