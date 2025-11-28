Nové strahovské varhany zahrají o první adventní neděli

„Historie strahovských varhan sahá podle dochovaných dokumentů až do 17. století. V původních barokních skříních lze nalézt stopy minimálně po třech stylových výměnách varhanních nástrojů. Poslední přestavba obou nástrojů baziliky proběhla v 80. letech 20. století. Dnes se ukazuje konec životnosti velkých varhan – dosluhuje jejich elektromagnetická traktura a mohou téměř kdykoli přestat hrát. Chórové varhany byly po dobu 10 až 15 let v nevyhovujícím stavu a prakticky nehratelné,“ zdůrazňuje význam obnovy Christian M. Pšenička, provizor Strahovského kláštera.
Téma opravy varhan ve strahovské bazilice bylo předmětem diskuze již poměrně dlouhou dobu. Proces obnovy obou varhan byl rozdělen do dvou fází – nejprve rekonstrukce chórového nástroje, která byla zahájena v roce 2020. Po úspěšném završení pak přijde na řadu obnova velkých varhan na západním kůru baziliky.
Složitá cesta k novým varhanám
Cesta k novým chórovým varhanám nebyla jednoduchá. Realizaci varhan měla původně na starosti firma West. Spolupráci zkomplikovaly mimořádné události - povodeň, která poškodila varhanářskou dílnu v roce 2021, a o dva roky později úmrtí majitele firmy pana Rowana Westa. Výběrové řízení na výběr varhanářské firmy se otevřelo podruhé. Vedení kláštera a poradní varhanní komise rozhodla dílo chórových varhan svěřit německé varhanářské dílně Orgelbau Waltershausen a jejím zkušeným varhanářům Joachimu Stademu a Stephanu Krausemu. Řemeslné práce se začaly po podpisu smlouvy v polovině roku 2024.
„První část projektu obnovy strahovských varhan se nachází na konci svého pětiletého procesu. Poslední dva roky intenzivní spolupráce s řemeslnou dílnou přinesly své výsledky. V těchto posledních dnech probíhaly závěrečné intonační a ladicí práce. Dne 19. listopadu 2025 byl nástroj kolaudován,“ upřesňuje Christian M. Pšenička. A jak zmiňuje sám varhanář Joachim Stade, nový stroj byl postaven v duchu starého řemeslného umění a v souladu s českým varhanářským barokním stylem. Zároveň však vznikl nástroj, který bude vyhovovat hudebním požadavkům provozu baziliky.
Na současné podobě chórových varhan se podílel odborný tým ve složení: opat Daniel P. Janáček, Stefan U. Kling, organolog a kampanolog Augsburské diecéze, prof. Jaroslav Tůma, varhaník a pedagog HAMU, Vladimír Roubal, strahovský varhaník a ředitel kůru, Štěpán Svoboda, organolog Pražské arcidiecéze, a Christian M. Pšenička, koordinátor projektu.
Varhanní koncerty, doprovod liturgie i náhrada za velké varhany
Dnes již stojíme před novými chórovými varhanami, které na jedné straně odkazují na historickou barokní skříň a mají sloužit k doprovodu zpěvu řeholníků a liturgie, na druhé straně nabízejí i další rozmanité hudební možnosti, události a koncerty, které otevírají baziliku širší veřejnosti. Dočasně budou v období druhé fáze obnovy sloužit jako náhrada za velké varhany.
Slavnostní uvedení pod záštitou prezidenta České republiky
Slavnostní uvedení nových chórových varhan se uskuteční dne 30. listopadu 2025, tedy na první adventní neděli. Výjimečnost akce podtrhuje také udělení záštity prezidenta České republiky.
Celodenní program ve Strahovském klášteře začne dopolední mší svatou se svěcením chórových varhan za účasti souborů Ritornello a Čeští mandrigalisté. Následovat budou polední varhanní půlhodinka v podání strahovského regenschoriho Vladimíra Roubala a večerní inaugurační koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, kde vystoupí kromě varhaníka Vladimíra Roubala také Jakub Janšta, varhaník a ředitel kůru v křižovnickém kostele sv. Františka, a Christian M. Pšenička tentokrát v roli varhaníka. Program koncertu představí nový nástroj v různých ansámblových a sólových polohách. Zazní například dvě skladby Petra Ebena – Liturgické zpěvy: Proprium ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, Invokace pro trombon a varhany či Strahovská improvizace Wolfaganga Amadea Mozarta, která vznikla na základě jeho návštěvy kláštera v roce 1787.
Společné úsilí o záchranu varhan
„Velké poděkování patří všem dárcům, kteří dosud pomohli či ještě projekt podpoří,“ říká Christian M. Pšenička. Veřejná sbírka na obnovu strahovských varhan pokračuje. Výrobní náklady byly vyčísleny na 11 245 000 Kč a nashromážděné dary veřejnosti tak přesahují 30%. Minimálně do konce roku bude výtěžek ze sbírky směřován na úhradu nákladů za nové chórové varhany. Lidé mohou adoptovat zbývající píšťaly přes stránky strahovskevarhany.cz nebo se zapojit přes transparentní účet (číslo účtu: 131-2895760287/0100).
Posláním toho královského nástroje je zachovat tradici varhanní hudby nejen z pohledu liturgie, ale i jako kulturní a umělecký odkaz budoucím generacím. Další etapou projektu bude rekonstrukce velkých varhan, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2030.