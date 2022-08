Nové možnosti ve zdravotním pojištění psů

Řešením může být psí pojištění. Jaké jsou jeho výhody?

Zdravotní pojištění psa slouží pro ty nepříjemné situace, kdy kromě strachu o zdraví a někdy i život vašeho psího člena rodiny musíte řešit ještě mnohdy vysoké finanční náklady na léčbu úrazu či nemoci. Pokud splňujete předem stanovené podmínky, pojišťovna vám proplatí veterinární výdaje, například za ošetření, hospitalizaci či operaci, a to do výše sjednaného limitu. Má-li váš pejsek zdravotní pojištění, vyhnete se tak chytře nepříjemným situacím, kdy je potřeba kvůli léčbě sáhnout hluboko do spořicí kasičky, nebo si dokonce brát půjčku.

Co nabízí novinka na trhu v roce 2022

V České republice můžete vybírat pouze z několika málo produktů pojišťoven, které myslí na naše psí parťáky. Dobrá zpráva je, že došlo k rozšíření této nabídky a od 1. ledna tohoto roku nově přibyla pro všechny zodpovědné páníčky další možnost - Pet2Me pojištění. Tuto novinku přináší na trh oblíbený registr zvířat Pet2Me.eu ve spolupráci s všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Jde tedy o spojení kvality, které lidé důvěřují, se spolehlivým partnerem s dlouholetou tradicí.

Zdravotní pojištění psa Pet2Me nabízí výběr ze tří variant, které se liší podle výše ročního pojistného a následnou částkou proplacených nákladů. Můžete si zvolit roční pojistné od 2 500 Kč do 6 000 Kč, získáte tak krytí pro léčebné výdaje v případě úrazu či nemoci až do výše 60 000 Kč. Vše si můžete snadno spočítat a zařídit on-line z pohodlí svého gauče.

Možná patříte mezi ty psí majitele, kteří již mají u některé z pojišťoven sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem, třeba v rámci pojištění domácnosti. A teď byste rádi výhodně pojistili pejska ještě pro případ nemoci či úrazu. U pojištění Pet2Me si můžete zvolit, zda chcete zahrnout i pojištění odpovědnosti, nemusíte jej tedy platit zbytečně dvakrát.

Pojištění od Pet2Me myslí také na cestovatele. Na rozdíl od většiny konkurence kryje i léčebné náklady v rámci celé EU. Vyrazit s pejskem na dovolenou tak můžete bez obav z nečekaných veterinárních výdajů.

S jakými výdaji vám tedy pojištění psa Pet2Me pomůže?

zdravotní péče - léčba nemoci či úrazu (a to až do výše 60 000 Kč v závislosti na vybrané variantě), úhyn pejska z důvodu úrazu či nemoci

cestování - léčebné náklady v rámci EU

urgentní výlohy - náklady na hledání ztraceného psa, na ubytování při zaběhnutí psa či hospitalizaci majitele, náhrada za ztracený medailonek

odpovědnost - škoda na hmotné věci či újma na zdraví

S tímto pojištěním máte tedy „Veterinární péči bez váhání“

Více informací o benefitech a podmínkách na https://www.psi-pojisteni.cz