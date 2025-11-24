Nové Chabry se rozrostou o novou etapu Proxima

Oblíbená rezidenční lokalita Nové Chabry v Praze 8 se dále rozroste. Developer Star Group získal stavební povolení na novou etapu nazvanou Proxima Chabry a ihned poté zahájil prodej bytů. Úspěšný areál, který v severní části Prahy vzniká již 12. rokem, se tak rozšíří o dalších 147 bytů.

Oblíbená čtvrť v Praze 8 nabídne hlavně menší investiční byty, které doplní původní rodinnou výstavbu. | foto: Star Group

V prodeji je nyní za zaváděcí ceny celkem 82 z nich ve dvou budovách, které firma začne stavět již po Novém roce. Za první měsíc je již přes 30 procent bytů prodáno. Co nevidět tak přibude do nabídky i třetí budova s dalšími 65 byty.

V areálu Nových Chaberse nyní stavebně dokončují předchozí etapy H a I, kolaudace je plánována na první pololetí příštího roku. K prodeji zde zbývá posledních 50 převážně větších rodinných bytů z celkových 242. Již na jaře tak na kolaudaci plynule naváže další výstavba etapy Proxima s většinou bytů menších dispozic 1+kk a 2+kk.

Na první pohled klade Proxima Chabrydůraz na venkovní prostor. Všechny byty mají prostorné balkony, terasy nebo zahrady. „Za déle než 20 let na pražském trhu víme, co je pro zájemce o bydlení důležité. Kvalitní dispozice bytů, lokalita s množstvím zeleně a možností aktivního trávení volného času, bohatá občanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost. To vše areál Nové Chabry nabízí. Ale co ho od běžného pražského průměru odlišuje, je právě nadstandardní nabídka venkovních prostor bytů a úroveň urbanismu a společných prostor v rámci areálu,“ vysvětlil ředitel Star Group Tal Grozner.

Vzdušné designové viladomy se střešními terasami a balkony, které kombinují otevřenost s dostatkem soukromí, to byl hlavní důvod výběru architektonického ateliéru Ian Bryan Architects, který je autorem etapy Proxima. Ateliér je podepsán například i pod známými pražskými projekty Hagibor nebo DOCK. Byty ve viladomech Proxima jsou vybaveny moderním podlahovým topením s tepelnými čerpadly. Velká okna a vhodná orientace domů zajišťují dostatek světla. Architekti se zaměřili na praktické dispozice s dostatkem úložného prostoru i u menších bytů.

Všechny byty mají velkorysé venkovní prostory – balkony, předzahrádky nebo rozlehlé terasy.

Perspektivní lokalita pro investiční bydlení

Skladba bytů v projektu Proxima Chabry byla zvolena tak, aby vhodně doplnila stávající nabídku a vyhověla aktuálně převažující poptávce po menších dispozicích. Ty tak tvoří zhruba 70 procent všech bytů. Do budoucna se totiž z Nových Chaber, které byly dříve vnímány spíše jako klidná část Prahy vhodná hlavně pro rodinné bydlení, stane velmi dobře dopravně dostupná oblast ideální i pro startovací byty pro mladé nebo investiční byty na pronájem.

V oblasti se již připravuje výstavba nové tramvajové trati, která spojí Dolní Chabry a navazující obce s centrem Prahy. Na nové tramvajové trati se ve špičkách počítá s intervalem čtyř minut, což umožní obyvatelům městské části pohodlně cestovat přímým spojem nejen na stanice metra Ládví a Kobylisy, ale také do lokalit jako Holešovice, Staré Město, Libeň nebo Vinohrady, a to bez nutnosti přestupu.

Výhody kvalitního bydlení v moderní, dobře vybavené čtvrti zasazené do zeleně se tak ještě výrazně posílí o rychlé tramvajové spojení s centrem Prahy.

Množství upravené zeleně, prostor pro aktivní trávení volného času a bohatá občanská vybavenost. Na to se mohou těšit zájemci o bydlení v projektu Proxima Chabry.

Blízkost přírody a kvalitní občanská vybavenost

To, co areál Nové Chabry za posledních 12 let zařadilo mezi nejoblíbenější pražské adresy pro rodiny s dětmi, je ale především kombinace blízkosti přírody a kvalitní občanské vybavenosti přímo v areálu. Developer Star Group totiž neustále investuje nejen do výstavby bytů, ale také do okolí a vybavenosti areálu. V minulosti tak přímo v Nových Chabrech vybudoval a na obec převedl mateřskou školu, postavil také komerční centrum s náměstíčkem, restaurací, obchodem a fitness centrem, které tento měsíc doplnilo nově otevřené asijské fusion bistro s možností rozvozu, které v místě dosud chybělo a obyvatelé o ně velmi stáli.

Jak rodiny z nové výstavby, tak starousedlíci z Dolních Chaber si oblíbili komunitní centrum. Developer ho situoval do parku uprostřed lokality a již čtvrtým rokem financuje jeho provoz. Své si v něm najdou jak maminky s dětmi při dopoledních programech, tak i dospělí například při kurzech angličtiny nebo workshopech na nejrůznější témata.

Na první pohled pak Nové Chabry od běžné developerské výstavby odlišuje množství a promyšlenost zeleně. Areál se nachází na pomezí klidné vilové čtvrti a přírodního parku Drahanské údolí, což jej předurčilo k bydlení zasazenému do zeleně. Koncept zelených ploch byl navržen prestižním krajinářským ateliérem Flera, který zvolil rostliny, jež celý areál oživují ve všech ročních obdobích. Kolem bytových domů se v zeleni vine cyklostezka doplněná o hřiště pro děti i sportoviště pro dospělé. Novinkou v současných etapách bude volnočasový park a etapu Proxima, která se začne stavět na jaře příštího roku, pak doplní tzv. mikroles s hustou vegetací určený pro relaxaci obyvatel v poloveřejném vnitrobloku.

Výstavba naváže na oblíbený projekt Nové Chabry, zachová si vzhled rozvolněných viladomů zasazených do zeleně.

Nabídka bytů je již nyní k dispozici na stránkách https://www.proximachabry.cz/.

