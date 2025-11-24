Nové Chabry se rozrostou o novou etapu Proxima

V prodeji je nyní za zaváděcí ceny celkem 82 z nich ve dvou budovách, které firma začne stavět již po Novém roce. Za první měsíc je již přes 30 procent bytů prodáno. Co nevidět tak přibude do nabídky i třetí budova s dalšími 65 byty.
V areálu Nových Chaberse nyní stavebně dokončují předchozí etapy H a I, kolaudace je plánována na první pololetí příštího roku. K prodeji zde zbývá posledních 50 převážně větších rodinných bytů z celkových 242. Již na jaře tak na kolaudaci plynule naváže další výstavba etapy Proxima s většinou bytů menších dispozic 1+kk a 2+kk.
Na první pohled klade Proxima Chabrydůraz na venkovní prostor. Všechny byty mají prostorné balkony, terasy nebo zahrady. „Za déle než 20 let na pražském trhu víme, co je pro zájemce o bydlení důležité. Kvalitní dispozice bytů, lokalita s množstvím zeleně a možností aktivního trávení volného času, bohatá občanská vybavenost a dobrá dopravní dostupnost. To vše areál Nové Chabry nabízí. Ale co ho od běžného pražského průměru odlišuje, je právě nadstandardní nabídka venkovních prostor bytů a úroveň urbanismu a společných prostor v rámci areálu,“ vysvětlil ředitel Star Group Tal Grozner.
Vzdušné designové viladomy se střešními terasami a balkony, které kombinují otevřenost s dostatkem soukromí, to byl hlavní důvod výběru architektonického ateliéru Ian Bryan Architects, který je autorem etapy Proxima. Ateliér je podepsán například i pod známými pražskými projekty Hagibor nebo DOCK. Byty ve viladomech Proxima jsou vybaveny moderním podlahovým topením s tepelnými čerpadly. Velká okna a vhodná orientace domů zajišťují dostatek světla. Architekti se zaměřili na praktické dispozice s dostatkem úložného prostoru i u menších bytů.
Perspektivní lokalita pro investiční bydlení
Skladba bytů v projektu Proxima Chabry byla zvolena tak, aby vhodně doplnila stávající nabídku a vyhověla aktuálně převažující poptávce po menších dispozicích. Ty tak tvoří zhruba 70 procent všech bytů. Do budoucna se totiž z Nových Chaber, které byly dříve vnímány spíše jako klidná část Prahy vhodná hlavně pro rodinné bydlení, stane velmi dobře dopravně dostupná oblast ideální i pro startovací byty pro mladé nebo investiční byty na pronájem.
V oblasti se již připravuje výstavba nové tramvajové trati, která spojí Dolní Chabry a navazující obce s centrem Prahy. Na nové tramvajové trati se ve špičkách počítá s intervalem čtyř minut, což umožní obyvatelům městské části pohodlně cestovat přímým spojem nejen na stanice metra Ládví a Kobylisy, ale také do lokalit jako Holešovice, Staré Město, Libeň nebo Vinohrady, a to bez nutnosti přestupu.
Výhody kvalitního bydlení v moderní, dobře vybavené čtvrti zasazené do zeleně se tak ještě výrazně posílí o rychlé tramvajové spojení s centrem Prahy.
Blízkost přírody a kvalitní občanská vybavenost
To, co areál Nové Chabry za posledních 12 let zařadilo mezi nejoblíbenější pražské adresy pro rodiny s dětmi, je ale především kombinace blízkosti přírody a kvalitní občanské vybavenosti přímo v areálu. Developer Star Group totiž neustále investuje nejen do výstavby bytů, ale také do okolí a vybavenosti areálu. V minulosti tak přímo v Nových Chabrech vybudoval a na obec převedl mateřskou školu, postavil také komerční centrum s náměstíčkem, restaurací, obchodem a fitness centrem, které tento měsíc doplnilo nově otevřené asijské fusion bistro s možností rozvozu, které v místě dosud chybělo a obyvatelé o ně velmi stáli.
Jak rodiny z nové výstavby, tak starousedlíci z Dolních Chaber si oblíbili komunitní centrum. Developer ho situoval do parku uprostřed lokality a již čtvrtým rokem financuje jeho provoz. Své si v něm najdou jak maminky s dětmi při dopoledních programech, tak i dospělí například při kurzech angličtiny nebo workshopech na nejrůznější témata.
Na první pohled pak Nové Chabry od běžné developerské výstavby odlišuje množství a promyšlenost zeleně. Areál se nachází na pomezí klidné vilové čtvrti a přírodního parku Drahanské údolí, což jej předurčilo k bydlení zasazenému do zeleně. Koncept zelených ploch byl navržen prestižním krajinářským ateliérem Flera, který zvolil rostliny, jež celý areál oživují ve všech ročních obdobích. Kolem bytových domů se v zeleni vine cyklostezka doplněná o hřiště pro děti i sportoviště pro dospělé. Novinkou v současných etapách bude volnočasový park a etapu Proxima, která se začne stavět na jaře příštího roku, pak doplní tzv. mikroles s hustou vegetací určený pro relaxaci obyvatel v poloveřejném vnitrobloku.
