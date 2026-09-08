Nové Chabry míří do finále. Začíná výstavba dvou nových etap

Dnes slavnostním vhozením mincí do čerstvě vylité základové desky zároveň zahájil výstavbu dalších dvou etap Proxima a Gemini, které nabídnou celkem 209 bytů a jejichž názvy jsou inspirovány souhvězdími.
Po jejich dokončení bude celý areál zahrnovat téměř 1 100 bytů a řadových domů, komerční centrum s obchody a službami i veřejnou mateřskou školu přímo v areálu. Projekt, jehož výstavba začala v roce 2014, tak postupně vyrostl ve vyhledávanou novou pražskou čtvrť.
Nové Chabry se přitom od počátku profilují trochu jinak než řada současných rezidenčních projektů. Nejde jen o další soubor bytových domů, ale o komplexní čtvrť vytvářející sousedskou komunitu. Vedle menších dispozic, které jsou dnes na pražském trhu velmi žádané, zde dlouhodobě vznikají také velké rodinné byty s nadstandardně velkými terasami či zahradami.
„V Nových Chabrech jsme od začátku vytvářeli místo pro život, nejen soubor investičních bytů. Proto jsme nikdy neopustili koncept větších rodinných dispozic, i když je současný trh často zaměřený především na malé byty, které se nejsnáze prodávají. Díky tomu vidíme, že o rodinné bydlení je stále velký zájem, pokud má dobře řešené dispozice a dostatečně velký venkovní prostor k užívání,“ řekl generální ředitel Star Group Tal Grozner.
Zkolaudované etapy jsou vyprodány z 85 %, nová etapa Proxima v době zahájení stavby více než z poloviny!
V létě zkolaudované etapy H+I přinesly celkem 242 bytů v deseti viladomech. Více než 85 % jednotek je již prodáno, zbývají jen poslední volné byty s velkými zahradami nebo střešními terasami. Součástí etap je také nový park vytvořený mezi bytovými domy. Tržní hodnota etap H+I činí více než 2,5 miliardy korun bez DPH.
„Na čerstvě zkolaudované nízkopodlažní viladomy navazují svým originálním architektonickým konceptem etapy Proxima a Gemini, jejichž výstavba nyní začíná. Celkem pět nových domů s 209 byty bude dokončeno ve druhé polovině roku 2028,“ zdůraznil Jiří Podaný, ředitel závodu společnosti SWIETELSKY stavební, která je generálním zhotovitelem obou nových etap. Jejich tržní hodnota přesahuje 2 miliardy korun bez DPH.
V době zahájení stavby je již prodána více než polovina bytů ze tří domů, které tvoří etapu Proxima. Očekávanou novinkou jsou nyní dvě budovy etapy Gemini (Blíženci), která jde dnes oficiálně do prodeje. Nabídne celkem 62 bytů, všechny s výhledy do parku nebo volné krajiny. Jde tak o poslední příležitost vybrat si byt v tomto oblíbeném pražském rezidenčním areálu!
Centrálním prvkem obou nových etap bude mikroles, hustě osázený zelený prostor na piazzettě před etapou Proxima, který kromě ochlazovací a stínící funkce poslouží také jako místo pro odpočinek, setkávání a každodenní život obyvatel.
Průměrná cena bytů v nově vznikajících etapách činí 150.000 korun za m2 včetně DPH, což je zhruba o 15 procent méně než aktuálně reportovaný pražský průměr. Především velké rodinné byty se v Nových Chabrech dají pořídit za dostupnější ceny než srovnatelné byty v jiných lokalitách hlavního města. Velký rodinný byt 4+kk s terasou a zahradou začíná v Nových Chabrech na zhruba 17 milionech korun, zatímco srovnatelný byt ve Vysočanech nebo na Žižkově na 22 milionech, ale třeba i v okrajovějších čtvrtích, jako jsou Roztyly, Háje nebo Hloubětín, ceny podobných bytů začínají na 18 milionech korun.
Architektonický návrh etap Proxima a Gemini vznikl v kanceláři Ian Bryan Architects, kterou vedou architekti Ian Bryan a Eduard Trembulák. Ti stojí například za pražskými projekty DOCK River Watch, Near Living nebo rezidenční částí Hagibor. Pro studio je typická práce s detailem a strukturami, které vytvářejí lidské měřítko, důraz na soukromí rezidentů a na to, aby architektura vytvářela přirozené prostředí pro život, nikoli pouze plnila potřebu bydlení, přespání.
„V Chabrech jsme chtěli vytvořit především příjemné měřítko bydlení. Důležitá pro nás nebyla jen samotná architektura domů, ale také prostor mezi nimi. Vnitroblok plný zeleně s vazbou na nově vytvořený mikroles i napojení na lineární park a cyklostezku jsou proto jeho nedílnou součástí. Zeleň zde nepředstavuje pouze doplňkový prvek, ale stává se integrální součástí architektonického i urbanistického řešení, zásadně přispívající k měřítku, identitě a kvalitě prostředí. Vytváříme prostředí, které bude v průběhu let přirozeně růst a vyvíjet se spolu s jeho obyvateli,“ poznamenal Eduard Trembulák, design director kanceláře Ian Bryan Architects.
Vlastní venkovní prostor jako součást každého bytu
Jedním z charakteristických rysů Nových Chaber je důraz na velkorysý venkovní prostor. Byty v jednotlivých etapách mají balkony, terasy nebo zahrady mimořádných rozměrů, největší střešní terasy přesahují 150 m² a některé zahrady mají až 500 m², což je běžná velikost městské stavební parcely pro rodinný dům. Vedle samotných bytů se developer dlouhodobě soustředí právě na podobu zeleně a veřejných prostor. U jednoho z dokončených bytů proto také na ploše téměř 400 m2 vznikla ukázková zahrada s různými zónami pro všechny členy rodiny – od dětského hřiště, společné terasy, místa pro stolování pod korunami stromů, zátiší u ložnice pro ranní kávu, hamaky pro relaxaci až po bylinkové záhony a okrasné květiny.
Více než tisíc bytů, ale stále rodinný charakter
Po dokončení všech etap vznikne v Nových Chabrech přibližně 1100 nových domovů. Nové Chabry tedy letos vstupují do své poslední fáze: etapy H+I jsou dokončeny, fáze Proxima a Gemini se začínají stavět a Gemini při té příležitosti vstupuje na trh. Tyto různé okamžiky jednoho projektu dokonale ukazují, jak se z rezidenčního záměru stává živá pražská čtvrť.