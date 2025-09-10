Nové Chabry: 75 procent bytů prodáno, kolaudace již po Novém roce

Nové Chabry, oblíbený areál rodinného bydlení vznikající v Praze 8, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V aktuálně budované etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z nichž je již téměř 75 procent prodáno. Kolaudace je přitom plánována na jaro příštího roku.

Velkým lákadlem projektu Nové Chabry je koncept bydlení v zeleni. Celý areál je zasazený do upravené zahradní čtvrti s několika parky. | foto: Nové Chabry H+l, s.r.o.

Trvale silný zájem o nové bydlení v Chabrech potvrzuje, že rodiny i jednotlivci hledají byty, které nabízejí víc než jen minimální metry čtvereční. Dokazuje, že v Praze se stále dobře prodávají i větší byty a byty s rozlehlými terasami a zahradami. Čtvrť, která v Nových Chabrech vzniká mnoho let, totiž láká právě k rodinnému bydlení, které kombinuje skvělou dopravní dostupnost do centra města a všechny potřebné služby v pěší dostupnosti s bydlením v přírodě.

Právě z důvodu velkého zájmu, kdy své majitele za necelé dva roky našlo již 180 bytů, doplní developer Star Group brzy do nabídky další etapu. V ní dostanou prostor především menší byty o dispozicích 1+kk a 2+kk, o které je stabilní zájem po celé Praze. Na trhu by se byty z nové etapy měly objevit již na podzim letošního roku!

V Praze se stále dobře prodávají i větší byty a byty s rozlehlými terasami a zahradami. Důkazem je poptávka po bytech projektu Nové Chabry.

Chytré byty s velkorysým venkovním prostorem

Velkým lákadlem projektu Nové Chabry je koncept bydlení v zeleni. Celý areál je zasazený do upravené zahradní čtvrti s několika parky. Na privátní venkovní prostor kladli důraz také architekti, kteří všechny byty vybavili prostornými balkony, terasami nebo předzahrádkami. Ty největší terasy přesahují 150 m², některé zahrady se blíží dokonce 600 m².

Byty v dispozicích od 1+kk po 5+kk tak cílí nejen na mladé páry a singles, ale především na rodiny, které hledají prostorné bydlení s možností soukromí i aktivního trávení volného času. Nové Chabry totiž od běžných pražských projektů odlišuje realita plnohodnotné městské čtvrti. Součástí je již fungující mateřská škola, komunitní centrum i komerční zóna s obchody, restaurací a fitness centrem. Mezi objekty je vždy upravená zeleň, která láká k venkovním aktivitám. Vzniká tak prostředí, kde se propojuje bydlení, služby i sousedský život.

Nové Chabry od běžných pražských projektů odlišuje realita plnohodnotné městské čtvrti. Součástí je fungující mateřská škola, komunitní centrum i komerční zóna s obchody, restaurací a fitness centrem.

Aktivní styl života v zeleném prostředí

Nově budovanou etapu rozšiřuje velký park navržený renomovaným ateliérem Flera, okolo něhož jsou nové domy postaveny. Park má sloužit jak k odpočinku, tak k pohybovým aktivitám. Celý areál obepíná cyklostezka, která se po dokončení napojí na celopražskou síť cyklostezek. Podél ní jsou dětská hřiště i venkovní workout zóna. Další investice do zeleně, krajinářské architektury a sportovních prvků v okolí projektu developer připravuje a konzultuje s místní samosprávou.

Nové Chabry tak pokračují v naplňování vize moderní čtvrti, která nabízí komfortní bydlení, bohaté možnosti pro aktivní život a prostředí podporující sousedské vztahy. Byty z další etapy se na trhu objeví již letos a zahájení stavby by mělo následovat co nejdříve.

Nové Chabry v Praze 8 patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V současné etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z nichž je již téměř 75 procent prodáno.

