Nové byty s garancí vrácení peněz a vybavením až za 500 tisíc zdarma

Největší rezidenční stavitel v ČR zahájil prodej dalších 145 bytů v nových etapách projektů Rezidence Libeňský park v Praze 8, Parková čtvrť v Praze 3 a U Hostivařské přehrady v Praze 4. Společnost Central Group nabízí nové byty 1+kk za ceny od 4,5 milionu korun, 2+kk od 6,8 milionu, 3+kk od 9,9 milionu a 4+kk od 13,4 milionu korun. Ceny jsou all inclusive včetně DPH.

Nově dokončené byty přímo u metra Palmovka

V Praze je nyní v nabídce pouze 230 volných dokončených nových bytů. Central Group v čerstvě dokončeném projektu Rezidence Libeňský park nabízí 14 luxusních bytů připravených k okamžitému nastěhování. Nové bytové domy se nacházejí v moderní části Palmovky, v širším centru metropole, kde vzniká řada nových restaurací, kaváren a dalších služeb a doslova jen pár kroků od stanice metra a tramvajových linek. Kromě skvělé dopravní dostupnosti je lokalita výjimečná svou polohou blízko golfového areálu, cyklostezky a promenády v DOCK Marině u Vltavy.

Rezidence Libeňský park nabízí nově dokončené luxusní byty přímo u metra B Palmovka

Originálně architektonicky řešené a energeticky velmi úsporné domy mají skleněná zábradlí na balkonech, nadstandardní je i fasáda s cihelnými pásky a cembritem. Čtrnáct bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk má luxusní koupelny a dřevěná eurookna. Všechny byty mají také podzemní parkovací stání, balkon, terasu, lodžii nebo předzahrádku a většina má již v ceně sklep.

Luxusní byty s klimatizací v Praze 3 u metra

Zájemci o koupi bytu mají možnost vybírat také z nově nabízených 40 luxusních bytů s klimatizací v žádané rezidenční lokalitě Parková čtvrť, která vyrůstá v Praze 3. Také její velkou výhodou je skvělá dopravní dostupnost – nachází se pouhých pět minut pěšky od stanice metra Želivského a přímo středem lokality povede nová tramvajová trať. Cesta do centra tak zabere jen 10 minut. Nová čtvrť bude jedinečná především díky svému urbanistickému a architektonickému řešení s využitím zelených střech, kamenných obkladů a jiných designových prvků a díky parku o téměř 15 tisících metrech čtverečních.

V nové etapě jsou v prodeji především byty menších dispozic, které jsou ideální zejména pro singles a mladé rodiny nebo jako výhodná investice na pronájem. V nabídce jsou ale také byty o dispozicích 3+kk a 4+kk vhodných pro rodiny s dětmi.

Unikátní řešení Parkové čtvrti tvoří 21 různých konceptů od 9 renomovaných architektonických ateliérů

Byty jsou navrženy v luxusním standardu provedení, ve kterém nechybí klimatizace, dřevěné podlahy s vytápěním, designové koupelny, rekuperace pro zajištění komfortního a zdravého bydlení a předokenní žaluzie. Většina bytů má podzemní parkovací stání, v projektu se počítá i s přípravou na napojení nabíjení elektromobilů. Dále má většina bytů sklep a také stále žádanější venkovní prostor – balkon, terasu, lodžii nebo předzahrádku.

Kromě nových bytů vznikne v Parkové čtvrti také velká mateřská škola, pěší zóna s vodními prvky a řada nových drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren, které doplní již tak bohatou občanskou vybavenost v lokalitě.

Moderní bydlení přímo u Hostivařské přehrady

Central Group zařadil čerstvě do prodeje i 91 bytů v nejnovější etapě projektu U Hostivařské přehrady v Praze 4 - Hájích. Moderní bydlení v bytech o dispozicích 1+kk až 3+kk nabídnou tři bytové domy, které vyrostou u přírodního koupaliště, velkého lesoparku a zároveň kousek od stanice metra Háje. Na své si tak přijdou singles a mladé páry, ale i rodiny s dětmi.

Všechny byty mají balkony nebo prostorné terasy a většina z nich parkovací stání a sklep. Vybrané byty mají moderní systém větrání s rekuperací tepla s dochlazováním pro zdravé a klidné bydlení. Byty v nejvyšších patrech jsou vybaveny klimatizací a předokenními žaluziemi. V lokalitě vznikne i nová mateřská škola, dětské hřiště a restaurace.

Central Group zahájil 91 bytů v těsné blízkosti Hostivařské přehrady a jen pár minut chůze od stanice metra Háje

Letní akce: Vybavení interiéru až za 500 tisíc zdarma

Společnost Central Group nyní nabízí v rámci letní akce ke každému novému bytu zdarma poukázku na vybavení interiéru v hodnotě 200 tisíc až 500 tisíc korun podle zvolené dispozice. Akce se vztahuje na všechny nabízené byty ve všech lokalitách Central Group a platí pro nově uzavřené smlouvy do 31. července 2022.

Poukázku lze využít na veškeré vybavení interiéru včetně kuchyní, vestavěných skříní a jakýchkoli bytových doplňků z nového interiérového studia firmy CENTRAL INTERIER. Může být použita na kompletní zařízení kupovaného bytu (v ekonomickém, ale plně funkčním a kvalitním provedení) nebo jen na část vybavení, například na luxusní kuchyni.

Nejširší možnosti financování včetně garance vrácení peněz

Central Group nabízí vedle největší nabídky bytů na trhu i nejširší možnosti jejich financování. Na pořízení vlastního bydlení stačí jen 10 % ceny z vlastních zdrojů s možností doplatit zbytek až do jednoho roku od nastěhování, případně je možné využít Zvýhodněnou hypotéku Central Group.

Jako jediný rezidenční stavitel na trhu společnost umožňuje užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny. Navíc ručí za to, že po podpisu smlouvy a úhradě 10% zálohy je cena bytu vždy finální, a ani v době výrazně rostoucích nákladů se již nezmění. Zvyšující se náklady v průběhu realizace projektu Central Group na zákazníky nikdy nepřenáší.

Central Group nabízí nejširší možnosti financování na trhu. Na nový byt stačí záloha ve výši jen 10 % ceny bytu

Společnost svým klientům nabízí také záruku, že na koupi nového bytu nemohou prodělat. V rámci této záruky nabízí program Garance vrácení peněz. Stačí zaplatit zálohu ve výši jen 10 % z ceny bytu a uzavřenou smlouvu může klient ukončit kdykoliv až do termínu dokončení a předání bytu. V případě ukončení smlouvy Central Group vrátí všechny zaplacené peníze. Garance platí pro všechny typy financování a na všechny byty v nabídce.

Klientům, kteří chtějí využít úvěrového financování, Central Group dává možnost sjednat si hypotéku až při dokončení rozestavěného bytu, kdy je velká pravděpodobnost, že budou úrokové sazby nižší než nyní. Pokud by se situace přesto vyvíjela jinak, mají až do doby dokončení bytu možnost využít program Garance vrácení peněz, ukončit smlouvu a získat všechny uhrazené peníze zpět.

Central Group také nabízí Zvýhodněnou hypotéku s garancí zpětného odkupu v případě, že by se klienti dostali do problémů se splácením hypotéky. Možnost zpětného odkupu a vrácení všech peněz platí po dobu 5 let od dokončení a předání bytu. Zvýhodněná hypotéka Central Group umožňuje financovat až 90 % kupní ceny bytu. Na pořízení vlastního bydlení tak stále stačí jen 10 % ceny nemovitosti z vlastních zdrojů.

Více na www.central-group.cz