Nové byty od Central Group s garancí vrácení peněz a odkladem hypotéky

Česko se potýká s rekordní inflací, která míří k 15 %, a obrovskou nejistotou kvůli dopadům koronaviru a války na Ukrajině. Téměř každý proto nyní řeší, jak své úspory nejlépe ochránit a zabezpečit před inflací a snížením hodnoty. V době krize vždy byly nemovitosti nejbezpečnější investicí a platí to i nyní. Od roku 2015 hodnota nových bytů v Praze vzrostla už o zhruba 140 % a loňský růst byl zcela rekordní.

„Hodnota nemovitostí vždy v historii průběžně rostla a bude tomu tak i nadále. Může být krátkodobá stagnace nebo krátkodobý drobný pokles, ale v dlouhodobějším hledisku se hodnota bytu vždy podstatně zvyšuje. Je to bezpečná investice. Jakýkoliv byt, a to i ten s hypotékou, lze navíc kdykoli rychle a snadno prodat. Jeho převod už v této době není zatížen žádnou daní, jak tomu bylo dříve. Koupě bytu tak bude i nadále nejlepším způsobem ochrany úspor před krizí a vysokou inflací,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Stačí jen 10 % ceny bytu

Central Group nabízí nejširší možnosti financování nových bytů na trhu. Na pořízení vlastního bydlení stačí jen 10 % ceny z vlastních zdrojů s možností doplatit zbytek až do jednoho roku od nastěhování, případně je možné využít Zvýhodněnou hypotéku Central Group.

Jako jediný rezidenční stavitel na trhu umožňuje firma užívání dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny. Navíc ručí za to, že po podpisu smlouvy a úhradě 10% zálohy je cena bytu vždy finální, a ani v době výrazně rostoucích nákladů se již nezmění. Zvyšující se náklady v průběhu realizace projektu Central Group na zákazníky nikdy nepřenáší.

600 bytů v 7 lokalitách s garancí vrácení peněz

Na pražském rezidenčním trhu je nyní ke koupi okolo tří tisíc nových bytů od různých developerů. Central Group má aktuálně v nabídce zhruba 600 bytů po celé Praze, což je téměř pětina všech volných bytů v metropoli. „Kvalitě našich bytů i celkové stabilitě trhu velmi věříme. Všem svým klientům proto kromě nejširších možností financování nabízíme také záruku, že na koupi nového bytu od nás nemohou prodělat,“ vysvětluje Kunovský.

Central Group v rámci této záruky nabízí program Garance vrácení peněz. Stačí zaplatit zálohu ve výši jen 10 % z ceny bytu a uzavřenou smlouvu může klient ukončit kdykoliv až do termínu dokončení a předání bytu. V případě ukončení smlouvy Central Group vrátí všechny zaplacené peníze. Garance platí pro všechny typy financování a na všechny byty v nabídce.

Na všechny byty v nabídce platí Garance vrácení peněz a LETNÍ AKCE - zdarma vybavení interiéru v hodnotě až 500 tisíc | foto: Central Group

Zaplaťte byt hypotékou v době, až budou nižší úroky

Protože úrokové sazby hypoték rostou stále rekordním tempem, Central Group také dává klientům možnost si po složení zálohy 10 % z ceny bytu sjednat hypotéku až v budoucnu (do doby dokončení bytu), kdy je velká pravděpodobnost, že úrokové sazby budou opět nižší. A pokud by se situace vyvíjela přece jen jinak, mohou až do dokončení bytu využít program Garance vrácení peněz, ukončit smlouvu a získat všechny uhrazené peníze zpět.

Zpětný odkup bytu při neschopnosti hypotéku splácet

Central Group reaguje také na možné obavy lidí z toho, zda budou schopni úvěry v budoucnu splácet. Proto nabízí Zvýhodněnou hypotéku s garancí zpětného odkupu v případě, že by se klienti dostali do problémů se splácením hypotéky. Možnost zpětného odkupu a vrácení všech peněz platí po dobu 5 let od dokončení a předání bytu.

Zvýhodněná hypotéka Central Group umožňuje financovat až 90 % kupní ceny bytu. Na pořízení vlastního bydlení tak stále stačí jen 10 % ceny nemovitosti z vlastních zdrojů. Nabídka platí pro nově uzavřené smlouvy prostřednictvím hypotečních specialistů Central Group. Ti s vyřízením úvěru pomohou přímo v sídle společnosti, zodpoví veškeré dotazy a vyřízení úvěru zajistí zdarma. Central Group při zprostředkování hypotéky spolupracuje s největšími bankami v Česku. Díky tomu nabízí ty nejvýhodnější úrokové sazby a pro každého klienta na míru vyhodnotí tu nejvýhodnější nabídku na hypotečním trhu.

Central Group otevírá nové interiérové studio, které nabídne 6 moderních interiérových stylů a 25 typů kuchyní na klíč | foto: Central Group

LETNÍ AKCE – vybavení bytu až za 500 tisíc zdarma

Central Group také dále rozšiřuje svůj klientský servis a v průběhu června otevře zcela nové interiérové studio CENTRAL INTERIER. To nabídne v novém showroomu 6 moderních interiérových stylů a 25 typů kuchyní na klíč. Klienti tak mohou nově vyřešit vše od výběru bytu přes financování až po zařízení interiéru na jednom místě, a ušetřit tak spoustu času, starostí a peněz.

Díky vlastnímu interiérovému studiu a přímému napojení na výrobce je Central Group nyní schopen nabídnout v rámci LETNÍ AKCE ke každému novému bytu zdarma poukázku na vybavení interiéru v hodnotě 200 tisíc až 500 tisíc korun podle zvolené dispozice. Akce se vztahuje na všechny nabízené byty ve všech lokalitách Central Group a platí pro nově uzavřené smlouvy do 31. července 2022.

Poukázku lze využít na veškeré vybavení interiéru včetně kuchyní, vestavěných skříní a jakýchkoli bytových doplňků z interiérového studia CENTRAL INTERIER. Může být použita na kompletní zařízení kupovaného bytu (v ekonomickém, ale plně funkčním a kvalitním provedení) nebo jen na část vybavení, například na luxusní kuchyni.

Více na www.central-group.cz.