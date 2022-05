Nové byty od Central Group nyní s vybavením až za 500 tisíc zdarma

Největší rezidenční stavitel dále rozšiřuje svůj klientský servis a v průběhu června otevře zcela nové interiérové studio CENTRAL INTERIER. To nabídne v novém showroomu 6 moderních interiérových stylů a 25 typů kuchyní na klíč. Klienti tak mohou nově vyřešit vše od výběru bytu přes financování až po zařízení interiéru na jednom místě a ušetřit tak spoustu času, starostí a peněz.

Díky vlastnímu interiérovému studiu a přímému napojení na výrobce je Central Group nyní schopen nabídnout v rámci LETNÍ AKCE ke každému novému bytu zdarma poukázku na vybavení interiéru v hodnotě 200 tisíc až 500 tisíc korun podle zvolené dispozice. Akce se vztahuje na všechny nabízené byty ve všech lokalitách Central Group a platí pro nově uzavřené smlouvy do 31. července 2022.

Poukázku lze využít na veškeré vybavení interiéru včetně kuchyní, vestavěných skříní a jakýchkoli bytových doplňků z interiérového studia CENTRAL INTERIER. Může být použita na kompletní zařízení kupovaného bytu (v ekonomickém, ale plně funkčním a kvalitním provedení) nebo jen na část vybavení, například na luxusní kuchyni.

6 moderních interiérových stylů a 25 typů kuchyní

Nové interiérové studio se nachází v sídle Central Group v Praze 4. Na výběr je zde 6 moderních interiérových stylů a 25 typů kuchyní. Ty jsou k vidění ve zcela novém showroomu, kde je i šest kompletně zařízených ukázkových bytů ve všech šesti interiérových stylech. Zájemci si mohou vybrat ze stylů navržených bytovými designéry Central Group nebo si mohou nechat vypracovat individuální řešení interiéru. Na výběr jsou pro jednotlivé interiérové styly tři cenové varianty - Economy, Optimal a Premium.

V rámci nového interiérového centra je na výběr 6 moderních interiérových stylů

Komplexní záruka na kvalitu a garance termínu dodání

Interiérové studio poskytuje komplexní a přehlednou nabídku interiérů a kuchyní na klíč na jednom místě a u jednoho spolehlivého partnera – největšího rezidenčního stavitele Central Group. Ten pro své klienty zdarma zpracuje návrhy a ukázkové vizualizace, pomůže sladit interiér s výběrem podlah, dveří a koupelen a současně garantuje sladění provedení všech rozvodů a instalací s provedením interiéru (včetně moderního rozptýleného osvětlení). V případě zájmu zajistí i financování zahrnutím do hypotéky nebo spotřebitelský úvěr. Samozřejmostí jsou záruka na vysokou kvalitu a garance termínu dodání.

Pro všechny byty v nabídce platí nyní LETNÍ AKCE a program Garance vrácení peněz

Nejširší možnosti financování a garance vrácení peněz

Central Group reaguje také na obavy lidí z rychle rostoucí inflace, úrokových sazeb a nejistotu ohledně dalších dopadů pandemie a války na Ukrajině. Na všechny byty ve své nabídce proto nabízí program Garance vrácení peněz. Stačí zaplatit zálohu jen 10 % ceny a uzavřenou smlouvu je možné ukončit kdykoliv až do termínu dokončení bytu. Central Group v případě ukončení smlouvy vrátí všechny zaplacené peníze.

Společnost dává také možnost klientům po složení zálohy 10 % si hypotéku sjednat až v budoucnu (do doby dokončení bytu), kdy je velká pravděpodobnost, že úrokové sazby budou opět nižší. A pokud by se situace vyvíjela přece jen jinak, mohou klienti až do dokončení bytu využít program Garance vrácení peněz, ukončit smlouvu získat všechny uhrazené peníze zpět. Společnost navíc nabízí také zpětný odkup bytu v případě, že by se klienti dostali do problémů se splácením hypotéky, a to až 5 let po dokončení bytu.

Koupě bytu od Central Group je tak velmi bezpečnou investicí, na které nelze prodělat.

Více na www.central-group.cz