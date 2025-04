Nová skandinávská značka míří vzhůru. Oslaví úspěch také v Miláně

Tyto designové spotřebiče mají minimalistický technický design. Kromě toho ASKO klade velký důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Skandinávská značka ASKO se 75letou tradicí je na českém trhu přítomná teprve od roku 2021. Od svého uvedení na trh její prodeje výrazně rostou a značka si stále získává větší oblibu mezi těmi nejnáročnějšími zákazníky, kteří hledají kvalitní a designové spotřebiče.

Tato značka se se nijak nespojuje se značkou „ASKO nábytek“, která se věnuje zejména bytovému interiéru. ASKO nabízí široké portfolio vysoce kvalitních spotřebičů inspirovaných skandinávským minimalismem a přírodou. Značka je známá svým řemeslným zpracováním a použitím nejlepších dostupných technologií, které spotřebiče na trhu dnes nabízejí. Většina jejich produktů je navržena s minimálním použitím plastů a maximálním podílem oceli, což zajišťuje nejen vyšší životnost, ale také nižší ekologickou stopu. Mnohé spotřebiče ASKO včetně jedinečných myček jsou testovány na životnost až 20 let. Více informací o myčkách najdete na oficiálním webu ASKO: https://cz.asko.com/spotrebice/kuchynske-spotrebice/mycky-nadobi

Na trhu již 75 let

V tomto roce značka slaví své 75. výročí a oslaví tento milník také v rámci prestižní akce Milano Design Week, která se koná od 8. do 13. dubna 2025 v Miláně, je jednou z největších a nejvíce navštěvovaných designových eventů na světě. Během Milano Design Weeku budou novinky ASKO a 75letá historie jejího inovativního designu prezentovány na interaktivní výstavě, vytvořené ve spolupráci se Scapin Group a Cosmodernism. Scapin Group je jednou z předních italských společností specializující se na zpracování mramoru, granitu a kompozitních materiálů. Proto najdete spotřebiče ASKO zasazené do monumentálních obelisků z Ecotone™ a revolučního udržitelného materiálu od Quartzforms®. Vizuální zpracování instalace bylo ovlivněno konceptem Cosmodernism, intermediálním uměleckým projektem Kamila Czapigy. Společně vytvořili scénografickou instalaci, která propojuje špičkový design s technologickými inovacemi značky ASKO.

Milano Design Week je místem, kde se setkávají ti nejlepší designéři, značky a inovativní koncepty. ASKO zde nebude jen prezentovat své produkty, ale také ukáže, jak se spojují technologie, design a udržitelnost v jednom. Expozice této značky bude významným posunem vpřed a návštěvníci budou mít příležitost vidět, jak ASKO redefinuje standardy v oblasti domácího vybavení.

Interaktivní výstava je jedinečnou příležitostí, jak představit filozofii značky a její inovativní přístup ke spotřebičům, které nejen vypadají skvěle, ale také fungují šetrně k životnímu prostředí.

Co ASKO nabízí?

Značka ASKO nabízí širokou škálu produktů od domácích spotřebičů, jako jsou pračky, sušičky, myčky nádobí, chladničky, vestavné trouby a varné desky, sušicí skříně až po luxusní domácí vinotéky. Každý produkt je navržen s důrazem na dlouhou životnost, špičkový výkon a maximální pohodlí pro uživatele. Všechny spotřebiče ASKO jsou testovány pro maximální spolehlivost a efektivitu.

Tato kombinace funkčnosti, estetického designu a udržitelnosti činí ASKO ideální volbou pro ty, kteří hledají kvalitní spotřebiče, které vydrží. S novými inovacemi, které ASKO přináší na Milano Design Week, si tato značka i nadále buduje silnou pozici na poli prémiových spotřebičů.

Skandinávská péče o prádlo 2.0

Na počest své tradice vytváření špičkových praček ASKO uvádí novou generaci spotřebičů pro péči o prádlo. Jsou navrženy tak, aby fungovaly v dokonalé harmonii a vyhovovaly každodenním potřebám, vyrobeny jsou z vysoce kvalitních materiálů a odolné konstrukce, což zajišťuje vynikající výkon po mnoho let. Jejich elegantní vzhled se bez námahy integruje do každého prostoru a ztělesňuje neustálou vášeň ASKO pro nadčasový skandinávský design.

Pračky ASKO obsahují širokou škálu jedinečných inovací, jednou z takových inovací je Steel Seal™, která nahrazuje gumové manžety ocelí a kombinuje nerezovou ocel vnitřního a vnějšího bubnu, čímž vytváří co nejhygieničtější podmínky. Další inovací je Quattro Construction™ 2.0 systém odpružení zajišťuje stabilní výkon, který je téměř bez vibrací. Active Drum™ poskytuje vynikající výsledek při praní a odstředění a zároveň i minimální opotřebení prádla.

Za pozornost také stojí nové sušičky a jejich funkce, o kterých si můžete více přečíst na oficiálním webu značky ASKO: https://cz.asko.com/milano-design-week-2025

Celsius CRAFT trouby: Maximální přesnost a inteligentní technologie pro dokonalé pečení i vaření

Nové vestavné trouby ASKO jsou ukázkou kombinace nadčasového designu a kreativních inovací ve vaření. Jsou intuitivní, chytré a velmi snadno ovladatelné. Od června roku 2025 budete moci i jako amatérští kuchaři objevovat svět kulinářských dobrodružství a užívat si dokonalé výsledky s krásným spotřebičem, který je postaven a navržen tak, aby vám sloužil, co nejdelší možnou dobu.

Jedinečná funkce trub ASKO je kombinace 5 v 1, kde kombinujeme multifunkční troubu, parní a mikrovlnou troubu. Tato vlastnost byla doposud k dispozici u kompaktních trub a nyní se rozšiřuje i na trouby standardní velikosti.

ASKO trouby přinášejí absolutní přesnost – díky funkci kalibrace teploty si můžete být jisti, že nastavených 246 °C znamená skutečných 246 °C. Dále také funkce Stage Cooking umožňuje nastavit 3 série po sobě jdoucích pečicích režimů, čímž přináší dokonalé výsledky bez nutnosti manuálního nastavování během vaření. PLUS menu pak rozšiřuje možnosti trouby o řadu dalších funkcí, které lze aktivovat i v průběhu pečení.

Dalším skvělou funkcí, kterou trouby ASKO nabízejí, je chytré propojení s aplikací ConnectLife, které vám poskytne maximální kontrolu nad pečením. V rámci aplikace můžete na dálku sledovat průběh pečení i vaření a dostávat upozornění, jakmile jídlo dosáhne požadovaného stupně propečení.

O dalších zajímavých funkcích se dočtete více na oficiálním webu značky ASKO: https://cz.asko.com/milano-design-week-2025

Minimalismus, který funguje, nová generace myček ASKO

Když se podíváte na nové modely myček nádobí ASKO, uvidíte pozoruhodné spojení nadčasového skandinávského minimalismu s promyšlenou funkcionalitou. Každý detail myčky je totiž navržený tak, aby vám maximálně usnadnil běžnou péči o vaše nádobí.

Ergonomické koše, příborová zásuvka a inovativní systém sušení Turbo Combi Drying™ se postarají o to, aby bylo vše perfektně čisté a suché. Velmi efektivní je také signální světlo Status Light™ umístěné do pravého dolního rohu myčky, které vás během mytí nádobí informuje o aktuální fázi zvoleného mycího programu. V neposlední řadě pak stojí za zmínku i automatický dávkovač Auto Dose, díky němuž dokážou myčky ASKO pojmout zásobu mycího prostředku dokonce až na 30 dní. Mycí přípravek tedy stačí doplnit do myčky zhruba jednou za měsíc.

Značka ASKO se také specializuje na myčky velikosti XXXL. Vestavná nerezová myčka ASKO DFI777UXXL není jen spotřebič, ale také spolehlivý pomocník, který vám usnadní každodenní život a k tomu přinese do vaší kuchyně špetku skandinávského luxusu. S kapacitou až 17 sad nádobí si hravě poradí s každodenním provozem po velké rodinné večeři nebo po posezení s početnou partou přátel. Tento model myčky má také čtyřúrovňový regálový systém, do kterého se bez problémů naskládají i větší hrnce a talíře. Myčka je vybavena košem na příbory, horním košem, středním a dolním košem, jehož prostor je dostatečně velký i pro 40 cm velký talíř. Stačí vyjmout střední koš a ten horní umístit do nejvyšší polohy. Úkolem značky ASKO bylo také zajistit, aby se při každém zapnutí myčky nemuselo myslet na správné dávkování mycího prostředku. Léta výzkumu značce ASKO pomohlo určit přesné množství mycího prostředku, který je potřebný pro dokonale čisté nádobí po každém zvoleném cyklu. Automatický dávkovač Auto Dose i v tomto modelu ASKO dokáže pojmout až 30denní zásobu mycího prostředku, což jinými slovy znamená, že ho stačí naplnit mycím prostředkem pouze jednou za měsíc. Tato myčka je navíc neuvěřitelně tichá, při svém provozu nepřekročuje 38 dB.

Design, který vydrží generace

Myčky nádobí ASKO šetří vodu, energii, a ještě vám v domácnosti vydrží dobře sloužit slušnou řádku let. „Žádný materiál není odolnější než ocel… Naše myčky navíc prošly testováním, při kterém se prokázalo jejich bezchybné fungování po dobu neuvěřitelných 12 500 hodin, což odpovídá zhruba 20 letům jejich každodenního bezchybného fungování v domácnosti,“ dodává na závěr Slobodan Vukša.

Nordic Fresh 2.0 chladničky - Optimální úložení a přesná teplota

Nová řada robustních vestavných a volně stojících chladniček ASKO je prostorná, s množstvím inovativních funkcí, které chytře skladují a dokonale uchovávají potraviny pro maximální čerstvost a minimální odpad. Navíc umožňují nový stupeň pohodlí díky snadnému čištění a eliminaci nepříjemných úkolů, jako je odmrazování, takže můžete svůj čas využívat podle vlastního uvážení. Nové vestavné chladničky jsou také ideální pro velké rodiny, jejich rozměry jsou 194 cm na výšku a 70 cm na šířku.

Moderní chladničky ASKO přinášejí inovativní technologii DuraFresh, která se postará o dokonalé uchování potravin. Dvě samostatně nastavitelné zásuvky umožňují zvolit optimální teplotu podle konkrétního typu potravin – ať už jde o ovoce, zeleninu, maso nebo ryby. Díky automatické regulaci vlhkosti se potraviny nevysušují ani nepodléhají nadměrné kondenzaci, což výrazně prodlužuje jejich čerstvost. S touto chytrou funkcí zůstávají ingredience déle chutné, výživné a v perfektní kondici, což nejen snižuje plýtvání, ale také usnadňuje každodenní vaření.

Všechno je o lásce

Začátek ASKO byl jednoduchým aktem lásky. V 50. letech 20. století vynalezl mladý švédský farmář Karl-Erik Andersson z města Jung pračku, která měla usnadnit jeho matce těžkou práci ručního praní. Tento vynález byl víc než jen užitečným spotřebičem – byl to průlom v domácí technice, který nabízel vynikající čisticí výkon, vestavěný ohřev vody a odolnou nerezovou ocelovou konstrukci. Z tohoto skromného začátku se ASKO rozrostlo na globální značku známou svými prémiovými spotřebiči pro kuchyni a prádelnu, které splňují nejvyšší standardy.

Dnes jsou spotřebiče ASKO synonymem pro kvalitu, inovace a udržitelnost. Od robustní konstrukce praček po preciznost kuchyňských spotřebičů – každý produkt odráží závazek k dokonalosti a skandinávským hodnotám minimalismu, funkčnosti a řemeslné výroby – a také lásce a respektu k přírodě a lidem. ASKO je motivováno potřebou vytvářet co nejvíce ekologické řešení a využívání zdrojů co nejšetrnějším způsobem. Spotřebiče ASKO jsou navrženy tak, aby vydržely dlouhou dobu, čímž zajišťují skutečnou udržitelnost.

ASKO. Inspired by Scandinavia. Spotřebiče za hranicí komfortu a dokonalosti.