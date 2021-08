Nová sezona láká. Kdo se představí s Komorní filharmonií Pardubice?

Dlouhé období s měsíci bez kultury je za námi, a tak pokud cítíte touhu po znovusetkání a vaše chuť slyšet živou hudbu vzrostla, není se čemu divit. S přicházejícím podzimem ožívá hudební scéna a zahajovací koncerty Komorní filharmonie Pardubice jsou skvělou příležitostí, jak si vše vynahradit. Zároveň jsou pomyslným startovacím můstkem k celé řadě hudebních zážitků – od lety ověřené klasiky až například po swingování s Janem Smigmatorem. Nová sezona je navíc (zatím) zcela výjimečně bez předplatného. Stačí si přesně dva týdny před termínem koncertu ulovit vstupenky. Do prodeje bude uvolněna vždy maximální povolená kapacita hlediště. Opravdu se vyplatí hlídat si koncerty, které vás nejvíce lákají!

Koncerty v Sukově síni lákají. Pro veliký zájem se bude opakovat Na Skok do Paříže s Chanson trio coucou. | foto: Komorní filharmonie Pardubice

LEGENDÁRNÍ MODRÉ HOUSLE



Jako vzácný host a sólista zahajovacích koncertů se představí Pavel Šporcl, který pod taktovkou šéfdirigenta Stanislava Vavřínka provede Meldelssohnův Koncert pro housle a orchestr e moll. Unikátní modré housle, které si pro sebe proslulý houslista nechal postavit, budí pozornost samy o sobě. A co teprve, když rozezní smyčcem jejich struny a koncertní síň zaplní čarokrásné tóny? Zahajovací koncert Modré housle (v) září se koná 13. září, s reprízami 14. a 15. září.

„S pardubickou filharmonií spolupracuji dlouhodobě, v minulosti jsme absolvovali několik turné a vracím se do mně velmi známého prostředí. Jsem šťastný, že jsem byl požádán právě o Mendelssohna. Je to koncert překrásný, romantický a rád ho hraji už od svých dětských let. Musíme se snažit, abychom znovu sezonu a veškeré kulturní akce nastartovali,“ poznamenal známý český houslista.



Pavel Šporcl | foto: Vojtěch Vlk

NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ PŘIJÍT NA KLASIKU



Víte, že poslech klasické hudby působí blahodárně na psychiku, ovlivňuje zdraví, podporuje kreativitu, schopnost koncentrace a rozvíjí fantazii? Navíc nemusíte být žádní znalci. Některé návštěvníky přivede čistá zvědavost a chuť zažít něco nového, jiní do filharmonie již míří pravidelně každý měsíc.

Nová sezona se vyznačuje přitažlivým repertoárem i pestrým výběrem sólistů. V Pardubicích se představí například harfenistka Jana Boušková spolu s flétnistou Janem Ostrým. Krásná kombinace zvuku harfy a flétny bude o to atraktivnější, že se koncert uskuteční pod taktovkou Petra Altrichtera, který patří mezi nejvýznačnější české dirigenty. Vrátí se také sólisté, kteří u posluchačů pravidelně sklízí mimořádný úspěch – například klavírista Martin Kasík, cembalistka Edita Keglerová či Smetanovo trio. Představí se i umělci spolupracující s orchestrem poprvé: světová klarinetistka číslo jedna Sharon Kam či vynikající houslista Milan Al-Ashhab, představitel nové generace.

Posluchači si do filharmonie chodí pro pozitivní emoce! | foto: Komorní filharmonie Pardubice

ŠANSONY, JAZZ, SWING NEBO GROTESKA?



Nenechte se mýlit. Návštěva koncertu filharmonie není vždy o klasice. Velmi oblíbené jsou právě také méně tradiční koncertní programy. Když se skladby potřebně upraví pro mnohačlenný orchestr, dostanou nový rozměr a každého mile překvapí, jak svěže a nádherně zní! Pro velký úspěch se opět uskuteční koncert s uskupením Chanson Trio Coucou – Na skok do Paříže II. Směs nádherných francouzských šansonů a podmanivých melodií od známých autorů, jako jsou Jacques Brel nebo Edith Piaf, pohltí každého. Mimochodem, věděli jste, že jméno „Piaf“ je francouzský hovorový výraz pro vrabce? Inspirací k této umělecké přezdívce byl zpěvačce její malý vzrůst, údajně měřila pouze 142 cm.

Dalším netradičním programem bude Groteska s filharmonií, při které se orchestr postará o živý doprovod k němému filmu promítanému na velkém plátně. Oním filmem bude legendární Frigo na mašině s Busterem Keatenem alias Frigem. Autorem originální hudby je americký skladatel Robert Israel, který bude své dílo dirigovat.

Veliký zájem bude jistě také o Aprílové swingování, jehož protagonistou bude jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator, který zcela vyniká mezi současnými interprety tohoto žánru a s noblesou sobě vlastní provede posluchače odkazem swingových králů, jakými byli Frank Sinatra, Dean Martin nebo Karel Hála. Hudební aranžmá napsaná speciálně pro tuto příležitost okouzlí všechny, koho oslovuje hudba na pomezí jazzu, swingu a popové balady.

I na saxofony v nové sezoně dojde! Do Sukovy síně míří čtveřice skvělých saxofonistů známých pod jménem Bohemia Saxophone Quartet. Nebude to pouhý koncert pro saxofonové kvarteto a orchestr, ale těšit se můžete i na sóla.

Aprílové swingování s Janem Smigmatorem | foto: Komorní filharmonie Pardubice

KONCERTY V PARDUBICÍCH I PRO NEJMENŠÍ



Máte ve své rodině malé děti, kterým byste přáli, aby na vlastní uši poznaly, jaká je to nádhera a síla, když celý orchestr zabere? Pokud ano, tak si nenechte ujít trojici jarních koncertů určených dětem a jejich (pra)rodičům. Oblíbená nedělní matiné se tentokrát zaměří tematicky na Slavnosti v hudbě, Vlastnosti v hudbě, a nakonec Sladkosti v hudbě. Dirigent Marko Ivanović spolu s moderátorem Petrem Kadlecem ví, jak děti pobavit i ohromit zároveň. A často se ledasčemu přiučí i dospělí! Děti nakouknou do světa hudby a zjistí, jak je zábavný a pestrý.