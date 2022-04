Nová produktová řadu CAMOUFLAGE je bezvýhradně akumulátorová

Celá řada je bezvýhradně akumulátorová a obsahuje 7 základních strojů a 1 svítilnu – vrtací šroubovák, příklepovou vrtačku, lehké kombinované kladivo, kotoučovou pilu, úhlovou brusku, přímočarou pilu, pilu ocasku a LED svítilnu.

„Chtěli jsme takové stroje, které pokryjí základní škálu požadavků našich zákazníků – řezání, vrtání, broušení a šroubování – a to na jednu baterii. Nižší cena se nepatrně promítá v ergonomii, ovšem na výkonu a kvalitě jsme nic neslevili. Samozřejmě i na tyto stroje budeme mít dlouhou dostupnost kvalitních dílů a budeme je servisovat u nás v České Lípě,“ vysvětluje vedoucí produktového týmu Miloslav Kolomazník.

Značka Narex se dlouhodobě zaměřuje na profesionály, ale produktová řada Camouflage si najde své příznivce i mezi běžnými kutily.

Volnost vše spojuje

Hlavní myšlenkou je zde volnost a příroda – řada je určena všem, kdo se nechtějí nechat omezovat ať už městem, nebo elektrickým připojením a za svými koníčky se rádi vydávají do přírody mimo civilizaci. Camouflage řada je tichá díky poslední generaci bezuhlíkových BRUSHLESS motorů a dokonale nenápadná díky svému maskovanému designu.

„Když jsme přemýšleli, co našim zákazníkům přinést nového, zamýšleli jsme se nad tím, co velkou část z nich spojuje. Často se jedná o vášnivé rybáře, turisty, ale i včelaře a kutily, kteří pravidelně a rádi vyrážejí do přírody, kde se často realizují. A tak vznikl koncept volnosti, která spojuje hobíky, profíky, práci i zábavu,“ říká marketingový ředitel firmy Petr Lukavec.

Firma Narex chápe, že se může zdát, že je nová produktová řada díky svému designu ovlivněna současnou situací ve světě. Petr Lukavec upřesňuje: „To, co nás před dvěma lety inspirovalo, byla samotná příroda a její nespoutanost. Řada Camouflage je určena všem, komu volnočasové aktivity pod otevřeným nebem daleko od vymožeností a ruchů civilizace přinášejí radost ze života. Stejně jako nám v Narexu. Žádným způsobem nechceme a nemáme v úmyslu jakkoliv parazitovat na současném dění ve světě.“