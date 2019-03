Nová mobilní aplikace nabízí rychlé řešení přechodného výpadku financí

Kroužky a kurzy pro děti nejsou laciné a mnoho rodin musí pečlivě počítat. Každý výdaj navíc je znát. Své o tom ví pětatřicetiletá Helena, která se svým mužem vychovává jedenáctiletou dceru a osmiletého syna. „Oba dva vyděláváme, muž má nadprůměrný plat. Přesto občas nezbývá, když se sejde víc výdajů najednou. Prioritou je hypotéka, energie, jídlo, školní obědy, téměř každý měsíc pak přijde nečekaný výdaj,“ vypočítává mladá žena.

Její rodina přitom nepatří mezi ty, které by žily na hranici chudoby. „Některá období bývají finančně náročnější – konec roku, protože je po Vánocích, začátek školního roku, protože je po dovolené, musí se nakoupit školní pomůcky, zaplatit kroužky,“ dodává.

Na lyžák už nezbylo

Pochopitelně chce dětem dopřát vedle vzdělání i zájmové aktivity. „Tráví čas smysluplně, mají tam kamarády,“ krčí rameny. Do toho je třeba jednou za čas zaplatit školní výlety nebo lyžařský výcvik. „Zrovna nedávno přišla dcera s tím, že ve škole pojedou na hory, synovi jsme před tím pořizovali nové lyžařské vybavení, takže koukám a na účtu žádné peníze,“ doplňuje.

Uvítala proto novou aplikaci, která její rodině vypomohla s krátkodobým nedostatkem peněz už několikrát. „Měli jsme více výdajů najednou. Rozbila se pračka, muž pořizoval nové zimní pneumatiky. Došlo mi, že ačkoli si žijeme poměrně dobře, občas je toho na náš rozpočet moc.“

Helena si aplikaci Klaplo.to stáhla do mobilu na kamarádčinu radu. Vyplnila jen základní údaje a zase na ni zapomněla. „Až do chvíle, než se dcera připomněla s lyžařským kurzem. Tak jsem fakturu jednoduše ofotila a odeslala přes aplikaci,“ vzpomíná.

Když potřebujete vykrýt platbu

Do dvaceti minut byla půjčka schválena a faktura zaplacena, aniž by žadatelka musela kamkoli chodit nebo absolvovat ověřující telefonáty. „Je to skutečná revoluce v oblasti mikropůjček,“ říká Ivo Krátký ze společnosti Money Store, jež za aplikací stojí, a dodává: „Každá situace má své řešení. Aplikace za vás obratem zaplatí složenky nebo nedoplatky za energie či vodu, školní obědy a dětské kroužky. I pracující člověk s běžným příjmem se totiž může dostat do situace, kdy potřebuje rychle vykrýt nějakou platbu.“

Od února letošního roku je Klaplo.to ke stažení zdarma v Google Play nebo v App Store. Je to první půjčka v mobilu, kterou lze sjednat bez jakéhokoli papírového dokumentu – vše stačí jen nafotit a poslat pomocí telefonu. Půjčka, jejíž maximální výše je 10 tisíc korun, není poskytována tak, že by žadatelům chodily peníze na účet, ale rovnou jsou placeny konkrétní složenky a účty. Přináší tak rychlé a diskrétní řešení krátkodobého finančního výpadku.

Aplikaci vyvinuly české firmy

Aplikace vznikla společným úsilím tří českých firem. Klíčové přitom bylo co nejvíce zjednodušit vyřízení půjčky jak pro žadatele, tak pro poskytovatele. „Aplikaci jsme naučili provádět co největší část ověření automaticky. Na vše ale stále dohlíží člověk, který vykonává výsledné rozhodnutí po zhodnocení všech informací a dokumentů,“ uvedl vývojář Michal Vávra ze společnosti Pixelfield s.r.o.

Protože je při poskytování půjček důležité ověření úvěruschopnosti žadatelů, byla při vývoji aplikace důležitá spolupráce s Registrem platebních informací (REPI). Ten sdílí pozitivní i negativní informace mezi členy registru, tedy společnostmi poskytujícími služby založené na splátkách nebo jiné formě odložené splatnosti, jako jsou půjčky, služby, nákupy na splátky nebo faktury. V současnosti je členem REPI dvacet jedna společností.