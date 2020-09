Nová kolekce Salomon na podzim a zimu je ideální do přírody i do města

Salomon přichází s kolekcí v moderním designu, která splní všechny požadavky moderního outdoorové nadšence – skvěle se hodí na různé náročné aktivity a zároveň s nimi můžete vyrazit o běžném dni třeba do práce nebo za zábavou.

Designerky firmy Salomon vyvinuly vybavení přesně pro ženy, které je přizpůsobené jejich potřebám. Prohlédněte si vybrané produkty outdoorové kolekce Salomon pro podzim a zimu 2020 a vyberte si své oblíbené kousky, se kterými bude radost vyrazit do přírody. Určitě je spousta krásných míst, které jste ve svém okolí ještě neobjevily!

Salomon OUTline Prism GTX

Extra přilnavost, prodyšná síťovina a ochranná špička dělají z této obuvi ideální všestranné turistické boty. Díky flexibilitě, plně vodotěsné ochraně Gore-Tex a aktivní přilnavosti vás spolehlivě povedou i po nečekaných cestách. Boty jsou navrženy pro maximální flexibilitu a oporu, jsou tedy stejně pohodlné jako jakákoliv běžecká obuv.

Salomon Outspeed 3L 360° jacket

Bunda je vyrobena ze superlehké, nepromokavé a prodyšné látky, poskytuje úplnou ochranu před bouří, ale je dostatečně malá na to, aby se vešla do vlastní kapsy na hrudi. Díky systému MotionFit 360° a lehké tkanině bude bunda OUTSPEED 360 3L sledovat každý váš pohyb, aniž by ho jakkoliv omezovala. Vždyť je také každý její detail navržen pro rychlost.

Salomon Out Day 20+4 W

Salomon kolekce Out bag pro ženy nabízí několik různě velkých batohů pro každé dobrodružství. Batoh Out Day 20+4 je ultralehký společník pro jednodenní outdoorové aktivity pěkně v tempu. Nadchne vás pro všechny praktické detaily, jaké si můžete přát – poutka na trekové hole, vývod na hydrovak a dostatek kapes pro uložení věcí. Čistý a nadčasový design doplňuje zádový systém MotionFit, který se přizpůsobí každému pohybu a výborně větrá.







Salomon Out Night 30+5

Lehký batoh, do kterého se pohodlně sbalíte na dvoudenní výlet. Díky nastavitelnému víku snadno zvýšíte jeho kapacitu o 5 litrů. Jednoduchý moderní design se speciálním systémem popruhů, které se dokonale přizpůsobí vašemu tělu. Systém MotionFit nabízí pohodlný a stabilní střih, který kopíruje váš pohyb a dokonale jej následuje při jakémkoliv aktivním sportu. Nechybí ani praktická poutka na hole, helmu či cepíny.





Salomon Vaya Powder

Vaya Powder je speciálně přizpůsobená ženské morfologii a díky lehké, ale teplé izolaci Thinsulate budou vaše nohy v teple, ať už jste v pohybu, nebo stojíte. Podešev Contagrip se postará o dobrý záběr na sněhu a nepromokavá membrána udrží nohy v suchu. Tyto sněhule jsou tak vhodné do mrazivých zimních dní - zahřejí vás při zimních procházkách, sáňkování i stavění sněhuláka s ratolestmi.

Salomon Sight Storm Hoodie

Dámská bunda, která kombinuje ochranu proti nepřízni počasí, zateplení a pohodlí při nošení. Větruodolný a voděodpudivý svrchní materiál vás ochrání před lehkým sněžením i deštěm. Můžete ji využít jak pro zimní toulky s batohem, tak na procházky městem. Delší střih do půlky stehen je ideální i pro třeskutou zimu, kdy se potřebujete udržet v teple.

Salomon Vaya Mid GTX

Tato zcela nová turistická obuv Salomon Vaya MID GTX byla navržena speciálně pro ženy, které se snaží dobít energii a znovu se spojit s přírodou. Měkký límec a technologie Sensiflex se pohodlně přizpůsobí chodidlu, zatímco robustní síťovina, podešev Contagrip a vodotěsná membrána Gore-Tex poskytují správnou ochranu a přilnavost na všech vašich výletech.

Salomon Vaya Blaze

Zateplené, lehké vyšší trekové boty navržené pro aktivní ženy zvládnou trek sněhem. Zároveň jsou velmi pohodlné i pro chvíle odpočinku. Vaya Blaze jsou speciálně přizpůsobené ženské morfologii a díky lehké, ale teplé izolaci Thinsulate udrží vaše nohy v teple, ať už jste v pohybu, nebo stojíte. Podešev Contagrip se postará o dobrý záběr na sněhu a nepromokavá membrána udrží nohy v suchu.

Salomon Comet Waterproof jacket

Prodyšná nepromokavá bunda Comet Waterproof jacket vás podrží za každého počasí. Lehký nepromokavý materiál AdvancedSkin Dry fabric s podlepenými švy vás udrží v suchu, ať už jste na horách, nebo v městské džungli. Díky širšímu střihu se bunda snadno vrství např. přes objemnější zateplovací bundu – podle teploty a aktivity. Odvětrání na zádech poskytuje maximální ventilaci, aby bunda i při aktivním pohybu dostatečně odváděla vodní páry.

Do drsných podmínek – Salomon Crosshike Mid GTX

Zcela nová obuv Crosshike Mid GTX je navržena pro jakékoli podmínky kdekoliv na světě. Tato obratná, ale přesto velmi přilnavá bota polstruje kotník a udržuje vás na stopě, ať už vás dobrodružství zavede třeba na Island. Vodotěsná membrána Gore-Tex dělá z této obuvi skvělého parťáka do drsných povětrnostních podmínek. Podešev Contagrip s vícesměrnými výstupky poskytuje větší přilnavost a stabilitu v blátivém terénu.

Salomon Odyssey Mid GTX

Díky nepromokavé membráně Gore-Tex je obuv Salomon Odyssey Mid GTX vyrobena pro dlouhodobý komfort a ochranu při vícedenních dobrodružstvích. Boty mají o něco více místa ve špičce, takže jsou vaše prsty v maximálním pohodlí i po mnoha kilometrech. Mezipodešev je navržena tak, aby poskytovala maximální kontakt se zemí pro vynikající stabilitu při nošení batohu. Mezi další přednosti těchto bot patří vysoce polstrovaná mezipodešev, odolné odpružení a snížená hmotnost. Můžete tak vyrazit bez starostí i na dlouhé túry. Podešev je vyrobena z vysoce odolné směsi a má ploché výstupky pro skvělou přilnavost na rovných površích, jako jsou silnice a stezky. Polyuretanová (PU) pěna s dlouhou životností vám poskytne vynikající odpružení a ochranu pro pěší turistiku i běh na dlouhé vzdálenosti.

Salomon

Historie značky Salomon se datuje do roku 1947, kdy vznikla ve francouzských Alpách. Salomon vyrábí špičkové outdoorové vybavení zejména na lyžování a běh, ale i na treking nebo horolezectví. V kolekci najdeme také lifestylové produkty. Mezi jejich top produkty patří výrobky ze série S-LAB.

Více informací najdete na www.salomon.cz.