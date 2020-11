Nová generace vinylových podlah? To je CLICK ELIT RIGID!

Co je to Click? Jde o technologii pokládky, kdy se lamely spojují prostřednictvím zámků. Kolekce Click Elit Rigid jsou opatřeny pouze patentovanými zámkovými spoji, které se nacházejí po všech čtyřech stranách lamel. Pomocí návodu a správných nástrojů lze tedy podlahy celkem snadno položit bez nutnosti lepení. Velkou výhodu přináší integrovaná podložka na spodu každé lamely, díky které snese podlaha i drobné nerovnosti podkladu. Pokud by však někdo chtěl vsadit na lepenou verzi podlah, dekory v nabídce je možno získat i bez zámků a integrované podložky k celoplošnému nalepení.



Široká „prkna“ jako z opravdového stromu

Pokud patříte mezi milovníky dřevěných dekorů, určitě vás zaujme provedení kolekce WIDE Wood. Imitace dřevěných prken je z vizuálního hlediska dlouhodobě oblíbená. Můžete volit z teplých tónů, které se dobře hodí do obývacích pokojů, nebo studených stříbřitých, připomínajících vyplavené dřevo. Oceníte na nich především vysokou odolnost vůči otlačení a jiným mechanickým poškozením. Lamely mají širší formát 1219x220 mm, a proto budou skvěle vypadat i ve větších místnostech.

Kamenná dlažba v RIGIDu – žádný problém!

Kolekce WIDE Stone skvěle imituje kamennou dlažbu v různých dezénech a odstínech. K dostání jsou imitace leštěného vápence nebo také podlahy připomínající leštěnou železnou rudu. Svým provedením je kamenný dekor vhodný do větších prostor, kde dobře vynikne a od dlažby jej prakticky nerozeznáte. V nabídce nejdete velkoformátový rozměr 760x465 mm.

Lamely Tajima Contract Click, prověřená klasika

V edici Click Elit RIGID je pro zákazníky připravena také kolekce japonského výrobce Tajima s názvem Tajima Contract Click. Ta nabízí možnost zvolit si špičkovou podlahu v tradičním užším formátu. Rozměry lamel jsou v tomto případě 1211,2x169,8 mm, tedy menší a užší než u dílců WIDE Wood.

Chystáte rekonstrukci domu a vybíráte dekor? V takové chvíli můžete zjistit, že všude se click nehodí. Dalším faktorem při výběru dekoru může být například dostupnost lamel v různých formátech pro odlišné typy místností. Potom vás potěší, že některé dekory Tajima Contract Click jsou k dostání také v lepené variantě Tajima Classic Ambiente a Tajima Uniq Herringbone.

Chcete-li se dozvědět více o značce Tajima, klíčové informace naleznete na tomto odkazu https://www.spoltex.cz/top-prodejci-lvt-tajima_p46.html.

Jaká technická pozitiva můžeme očekávat?

Jak už jsme zmínili na začátku, podlahy Click Elit Rigid jsou opatřeny integrovanou podložkou, která si poradí s drobnými nerovnostmi povrchu. Poskytují vysoký kročejový útlum, až 19 dB. Celková tloušťka lamel je 5 až 5,2 mm v závislosti na typu kolekce. Nášlapná vrstva o síle 0,55 mm a na povrchu PUR ochrana zajistí vysokou odolnost, bezproblémovou údržbu bez vysokých nákladů.

Díky vysoké třídě zátěže se hodí do bytů či domů k běžnému užívání, do komerčních prostor nebo všude tam, kde oceníte jejich vysokou odolnost (42). Jsou vhodné pod kolečkové židle a lze je použít v kombinaci s teplovodním i elektrickým podlahovým topením.

Luxusní vinylové podlahy Click Elit Rigid splňují vysoké nároky v reakci na oheň. Dle evropské normy mají sníženou hořlavost Bfl-s1. Z hlediska čistoty ovzduší v místnosti se můžete spolehnout na velice nízké až žádné emisní hodnoty (A+).

O produktech Click Elit Rigid se můžete dozvědět více informací ZDE. https://www.spoltex.cz/pvc-vinylove-podlahy_k1/vinylove-podlahy-rigid_k418/

Kolekce pod souhrnným názvem Click Elit Rigid dodává Spoltex, česká společnost s tradicí již od roku 1991, která působí v ČR a na Slovensku. Pomocí tohoto odkazu můžete nahlédnout na firemní webové stránky www.spoltex.cz . Vybraný produkt můžete zakoupit u partnerů společnosti, nebo přímo v prodejnách či skladech společnosti Spoltex v Liberci, Nepomuku a Valašském Meziříčí.

Konkrétní informace ke každému produktu získáte velmi jednoduše. Stačí se připojit na stránky firmy Spoltex a napsat do poptávkového formuláře přímo ze stránky produktu, o který máte zájem. Ujme se vás zákaznický pracovník, který vám přidělí dle vašeho regionu profesionálního zástupce a poptávku s vámi vyřeší.