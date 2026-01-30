Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Komerční sdělení
V srdci pražské Brumlovky vzniká výjimečná budova Hila, která díky spojení kanceláří, obchodů a bydlení představuje unikát v Praze 4. Multifunkční charakter a moderní řešení s ohledem na udržitelnost ji řadí mezi nejvýraznější projekty této lokality. Její dokončení je plánováno v letošním roce.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

Recepce nově budovaného objektu Hila na Brumlovce
Střešní terasa pro práci i relaxaci na budově Hila Praha 4- Passerinvest Group
Pohled na multifunkční objekt Hila, s plně vybavenými byty k pronájmu v...
Prvotřídní kanceláře nabízí i vznikající objekt Hila, který snoubí kancláře,...
6 fotografií

Tři příběhy pod jednou střechou, pro rozvoj vaší firmy i pohodové bydlení

Projekt vyniká svou jedinečnou kombinací tří různých funkcí – administrativní, obchodní a rezidenční. V přízemí budovy Hila je k dispozici 2 300 m² retailových ploch, druhé až osmé nadzemní podlaží nabízí špičkové kanceláře na celkové ploše 20 200 m², to vše nyní k pronájmu. V nejvyšších patrech, konkrétně v devátém až patnáctém nadzemním podlaží, se staví 71 plně vybavených nájemních bytů s lodžiemi, které budou připraveny k nastěhování přibližně v polovině roku 2027. Součástí objektu bude také 430 podzemních parkovacích stání, z nichž část bude vybavena elektro nabíjecími stanicemi pro podporu bezemisní dopravy.

Za architektonickým návrhem stojí renomované studio Aulík Fišer architekti. Hila si klade za cíl naplnit symboliku svého jména a doslova „rozsvítit“ lokalitu Brumlovka. Stavba kromě svého prosvětleného charakteru vyniká také unikátním vertikálním uspořádáním, které propojuje kanceláře, obchody i byty do jednoho dynamického a živého celku. Architektům se podařilo harmonicky skloubit různé funkce budovy a vytvořit soudržné prostředí, které přináší na Brumlovku novou generaci multifunkčních staveb.

Pohled na multifunkční objekt Hila, s plně vybavenými byty k pronájmu v nejvyšších patrech objektu s lodžiemi i střešní terasou

Špičkové technologie pro ekonomický provoz i zdraví nájemců

Budova Hila byla navržena s maximálním důrazem na udržitelnost, ekonomickou efektivitu provozu a zajištění komfortního prostředí pro její uživatele. Objekt bude vybaven moderními technologiemi, jako je systém ionizace vzduchu a nadstandardní přívod čerstvého vzduchu na úrovni 50 m³/h na osobu. Topení a chlazení pomocí sálavých stropů zajistí zdravé a komfortní vnitřní prostředí a přinese významné úspory provozních nákladů, což ocení zejména budoucí nájemci. Energetickou efektivitu dále zvýší přečerpávací tepelné čerpadlo, které optimalizuje využití energií v celém objektu, instalovaná fotovoltaika a modrozelená infrastruktura zahrnující systémy pro zachycování a využívání dešťové vody a také systém chytrého řízení budov.

Objekt ponese certifikaci LEED GOLD, průkaz energetické náročnosti budovy kategorie A a bude plnit parametry podle EU Taxonomie.

Prvotřídní kanceláře nabízí i vznikající objekt Hila, který snoubí kanceláře, bydlení i retail pod jednou střechou. - Passerinvest Group

Strategická lokalita s výbornou dopravní dostupností a s parkováním

Hila se vyjímá strategickou polohou na hlavní třídě Vyskočilova, což zajišťuje snadnou dostupnost městskou hromadnou dopravou včetně blízkých stanic metra Budějovická a Kačerov. Autem se na Brumlovku dostanete sjezdem přímo z magistrály 5. května, která navazuje na Pražský okruh a další hlavní silniční tahy směrem na Brno, Vídeň, letiště, Mladou Boleslav či Drážďany. A to jsme jen pár minut autem od Václavského náměstí.

Obchody, služby, školky a školy, parky, atletický stadion i 25metrový bazén

Brumlovka je dynamická oblast plná příležitostí pro aktivní odpočinek a relaxaci. Lidé zde pracující či žijící zde mohou využívat malebné parky, moderní atletický stadion a další sportoviště či prémiový fitness a wellness klub Balance Club Brumlovka. Tato městská čtvrť, kterou společnost Passerinvest Group rozvíjí téměř 30 let na ploše 25 ha, získala také prestižní certifikaci Fitwel s nejvyšším možným hodnocením tří hvězd. Jde o první a jediný projekt v kontinentální Evropě, který toto ocenění získal. Certifikace, vycházející z více než 7 000 akademických studií, hodnotí zdravotní, ekologické a společenské aspekty, což z této lokality činí ideální místo pro život i práci.

Pohled na vstup do obchodní galerie v budově Hila, přímo z hlavní třídy Vyskočilova v Praze 4 na Brumlovce Passerinvest Group

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

V Orlickoústecké nemocnici bude nově iktové centrum

Komerční sdělení
V Orlickoústecké nemocnici bude nově iktové centrum

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o rozšíření sítě center vysoce specializované iktové péče Nemocnice Pardubického kraje (NPK) o Orlickoústeckou nemocnici. Vedle Pardubické a...

Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Komerční sdělení

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům...

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Komerční sdělení
Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Celosvětově úspěšná queer hokejová romance Spalující rivalita (Heated Rivalry) míří k českým čtenářům v digitální podobě. E-kniha globálního bestselleru, který trhá rekordy v zahraničí, je v Česku...

Ústecký kraj otevřel transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Komerční sdělení
Ústecký kraj otevřel transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Po střelbě na městském úřadě v Chřibské, která si vyžádala jeden lidský život a šest zraněných, přišel Ústecký kraj s rychlou a konkrétní pomocí. Rada kraje rozhodla o otevření transparentního účtu,...

CES 2026: Samsung představil novou koncepci chytré domácnosti

Komerční sdělení

Samsung na CES představil celou řadu nových spotřebičů pro chytrou domácnost, s vysokým výkonem a nejmodernější umělou inteligencí. Spotřebiče řady Bespoke AI budou šetrnější k oblečení, umožní...

30. ledna 2026

Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Komerční sdělení
Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

V srdci pražské Brumlovky vzniká výjimečná budova Hila, která díky spojení kanceláří, obchodů a bydlení představuje unikát v Praze 4. Multifunkční charakter a moderní řešení s ohledem na udržitelnost...

30. ledna 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

30. ledna 2026

Ústecký kraj zavádí hlasového asistenta Voicebot ÚK

Komerční sdělení
Ústecký kraj zavádí hlasového asistenta Voicebot ÚK

Ústecký krajský úřad začíná ve své telefonní komunikaci využívat moderní nástroj založený na umělé inteligenci – hlasového asistenta Voicebot ÚK.

29. ledna 2026  11:07

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

29. ledna 2026

Deset medailí z vrcholných akcí zimní sezony pro plavce ESAHK

Komerční sdělení
Deset medailí z vrcholných akcí zimní sezóny pro plavce ESAHK

Úspěšnou zimní část sezony absolvovali plavci z oddílu E.S.A. Hradec Králové, který spadá pod Plavecké Středisko Zéva, z.s. V období od září do prosince tradičně sbírali úspěchy na tuzemských i...

29. ledna 2026

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

29. ledna 2026

Tipy na výlety v česko-polském pohraničí mimo hlavní trasy

Komerční sdělení
Kolorowe jeziorka

Česko-polské pohraničí nabízí stovky zajímavých míst mimo hlavní turistické trasy. Nový web skryteskvosty.eu je přehledně shromažďuje na obou stranách hranice a usnadňuje hledání tipů na výlety v...

29. ledna 2026

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

28. ledna 2026

Vaše chata už není v horách. Je u moře v Bulharsku.

Komerční sdělení
Vaše chata je v Bulharsku

Vaše chata už není v horách. Teď je u moře v Bulharsku, kde slunce hladí písek a voda se třpytí jako drahokam.

27. ledna 2026  8:58

Karlín, jedna z nejžádanějších čtvrtí v Praze. Proč se vyplatí tady investovat?

Komerční sdělení
Výhled na Prahu

Ještě před dvaceti lety byl Karlín průmyslovou čtvrtí, kde dominovaly tovární haly a sklady. Pak přišly povodně, masivní revitalizace a architektonický restart, který proměnil tuto oblast v kultovní...

27. ledna 2026  8:07

Jak vybrat ideální šedou rohovou sedačku do malého obývacího pokoje?

Komerční sdělení
Jak vybrat rohovou sedačku

Malé interiéry vyžadují velkou opatrnost při výběru vybavení, ale pečlivě naplánované mohou překvapit svou funkčností. Rohová sedačka v odstínech šedé barvy je již řadu let jedním z nejžádanějších...

27. ledna 2026  8:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.