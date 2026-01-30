Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Tři příběhy pod jednou střechou, pro rozvoj vaší firmy i pohodové bydlení
Projekt vyniká svou jedinečnou kombinací tří různých funkcí – administrativní, obchodní a rezidenční. V přízemí budovy Hila je k dispozici 2 300 m² retailových ploch, druhé až osmé nadzemní podlaží nabízí špičkové kanceláře na celkové ploše 20 200 m², to vše nyní k pronájmu. V nejvyšších patrech, konkrétně v devátém až patnáctém nadzemním podlaží, se staví 71 plně vybavených nájemních bytů s lodžiemi, které budou připraveny k nastěhování přibližně v polovině roku 2027. Součástí objektu bude také 430 podzemních parkovacích stání, z nichž část bude vybavena elektro nabíjecími stanicemi pro podporu bezemisní dopravy.
Za architektonickým návrhem stojí renomované studio Aulík Fišer architekti. Hila si klade za cíl naplnit symboliku svého jména a doslova „rozsvítit“ lokalitu Brumlovka. Stavba kromě svého prosvětleného charakteru vyniká také unikátním vertikálním uspořádáním, které propojuje kanceláře, obchody i byty do jednoho dynamického a živého celku. Architektům se podařilo harmonicky skloubit různé funkce budovy a vytvořit soudržné prostředí, které přináší na Brumlovku novou generaci multifunkčních staveb.
Špičkové technologie pro ekonomický provoz i zdraví nájemců
Budova Hila byla navržena s maximálním důrazem na udržitelnost, ekonomickou efektivitu provozu a zajištění komfortního prostředí pro její uživatele. Objekt bude vybaven moderními technologiemi, jako je systém ionizace vzduchu a nadstandardní přívod čerstvého vzduchu na úrovni 50 m³/h na osobu. Topení a chlazení pomocí sálavých stropů zajistí zdravé a komfortní vnitřní prostředí a přinese významné úspory provozních nákladů, což ocení zejména budoucí nájemci. Energetickou efektivitu dále zvýší přečerpávací tepelné čerpadlo, které optimalizuje využití energií v celém objektu, instalovaná fotovoltaika a modrozelená infrastruktura zahrnující systémy pro zachycování a využívání dešťové vody a také systém chytrého řízení budov.
Objekt ponese certifikaci LEED GOLD, průkaz energetické náročnosti budovy kategorie A a bude plnit parametry podle EU Taxonomie.
Strategická lokalita s výbornou dopravní dostupností a s parkováním
Hila se vyjímá strategickou polohou na hlavní třídě Vyskočilova, což zajišťuje snadnou dostupnost městskou hromadnou dopravou včetně blízkých stanic metra Budějovická a Kačerov. Autem se na Brumlovku dostanete sjezdem přímo z magistrály 5. května, která navazuje na Pražský okruh a další hlavní silniční tahy směrem na Brno, Vídeň, letiště, Mladou Boleslav či Drážďany. A to jsme jen pár minut autem od Václavského náměstí.
Obchody, služby, školky a školy, parky, atletický stadion i 25metrový bazén
Brumlovka je dynamická oblast plná příležitostí pro aktivní odpočinek a relaxaci. Lidé zde pracující či žijící zde mohou využívat malebné parky, moderní atletický stadion a další sportoviště či prémiový fitness a wellness klub Balance Club Brumlovka. Tato městská čtvrť, kterou společnost Passerinvest Group rozvíjí téměř 30 let na ploše 25 ha, získala také prestižní certifikaci Fitwel s nejvyšším možným hodnocením tří hvězd. Jde o první a jediný projekt v kontinentální Evropě, který toto ocenění získal. Certifikace, vycházející z více než 7 000 akademických studií, hodnotí zdravotní, ekologické a společenské aspekty, což z této lokality činí ideální místo pro život i práci.