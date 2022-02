NO-CO-VIĎ Session míří na Ještěd! Zimní párty s Dominikem Gehringerem

Vystoupí zde: Holly The Big, DUO Rojax a především brněnská hvězda Dominik Gehringer. Vstup je zdarma.

Dominik Gerhinger je mladý talentovaný producent a DJ, který od svých 16 let produkuje a od 17 let performuje na festivalech, jako je Beats for Love, klubech jako Roxy a jeho tracky hrají ve svých setech i zahraniční hvězdy. Jeho tracky vydává i zahraniční label Purified a velmi ráda je ve svých setech hraje i samotná Nora en Pure a holandský producent Rodge, kterému zremixoval jeho hit ESCAPE.

Dorazte za námi na hory za rohem již 12. 2., hrajeme od 17:00 do 22:00.

Pokud byste zde chtěli trávit čas již od ranních hodin, popřípadě zůstat do 13. 2., tak vás zde po celý den budou doprovázet DJ Rojax a ÓČKO SNOW TOUR, kterou si pro vás připravilo TV ÓČKO ve spolupráci se SNOW.CZ a Skiareálem Ještěd.