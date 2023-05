NKT a Home for Trees sázejí tisíce stromů na Vysočině proti kůrovci

Naděje na zdravou a udržitelnou přírodu roste díky druhému ročníku společného sázení stromů na Vysočině. Letos se společnost NKT opět spojila s neziskovou organizací Home for Trees a společně se zaměstnanci a zákazníky jeli sázet stromy k Chotěboři, kde kůrovec způsobil velké škody na lesních porostech.

Díky krásnému jarnímu počasí bylo během akce vysazeno téměř 4000 stromků, což je téměř dvojnásobný počet v porovnání s prvním ročníkem akce. Nejčastěji se sázely buky a duby, protože tyto stromy lépe odolávají kůrovci. Cílem celého projektu bylo pomoci obnovit lesy na Vysočině a zabránit dalšímu šíření kůrovce, který způsobil velké škody v minulosti.

Kromě zaměstnanců NKT se do akce zapojily také místní škola a Sociální podnik FOVY, který pomáhá lidem s duševním onemocněním. Propojení různých generací a lidí z různých oblastí bylo velmi pozitivní a vytvořilo silnou a soudržnou komunitu. Díky tomu, že se sešli lidé s různými zájmy a zkušenostmi, byla celá akce plná pozitivní energie a nadšení.

Spolupráce NKT a Home for Trees při této akci umožnila vysadit stromy na místech, kde by to bez finanční podpory těchto organizací nebylo možné. Obě organizace tak přispěly k udržitelnému rozvoji lesů v České republice a k ochraně naší přírody.

„Projekt sázky stromů na Vysočině je pro společnost NKT velmi důležitý. Zájem o ochranu přírody a udržitelný rozvoj je pro NKT prioritou a věříme, že i další podobné akce přispějí k tomu, aby naše lesy byly zdravé a plné života,“ říká Michaela Cabejšková, Marketingová Manažerka NKT.

NKT je dánská společnost se dvěma výrobními závody v České republice, která se specializuje na výrobu kabelů pro energetický průmysl. Své působení rozšířila do celého světa a stala se jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu. NKT propojuje svět svými udržitelnými řešeními a snaží se minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí. Ke své výrobě v České republice využívá elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů a dbá na to, aby samotná výroba byla co nejméně zatěžující pro přírodu. Její snažení potvrzuje také fakt, že více než 90 % veškerých vznikajících odpadů je recyklováno či zpětně využito během výroby. Cílem společnosti je se stát NetZero do roku 2030 a snižovat emise skleníkových plynů způsobené aktivitami společnosti.

Spolupráce s neziskovou organizací Home for Trees je jedním z kroků, které směřují k vytyčenému cíli a k lepší budoucnosti pro všechny.

NKT je hrdá na to, že se může podílet na takovýchto projektech a děkuje všem zapojeným za společnou práci a úsilí pro zachování naší krásné přírody. Doufáme, že se podobných akcí bude konat co nejvíce a že se nám společně podaří udržet naši přírodu v co nejlepším stavu.