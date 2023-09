Nižší DPH zlevňuje nové byty o 3 %. Central Group už upravil ceníky

„Daňové zatížení nového bydlení se v průběhu času u nás výrazně měnilo. Ještě v roce 2007 platila příznivá sazba 5 %, což zásadně pomáhalo dostupnosti nových bytů. Postupně se však sazba daně zvyšovala až na současných 15 % a Česká republika se ve srovnání se zahraničím stále více propadala v dostupnosti nového bydlení. Plánované snížení DPH je tedy určitě krokem správným směrem,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Nižší sazba daně z přidané hodnoty pro byty do 120 m2 nyní záleží na schválení parlamentu a podpisu prezidenta. S ohledem na koaliční většinu v poslanecké sněmovně je však velmi pravděpodobné, že by se to mohlo stihnout do konce tohoto roku, aby nová sazba mohla platit už od 1. ledna 2024. Nižší daňová zátěž u nových bytů by po nedávném zrušení omezujícího úvěrového ukazatele DSTI u hypoték (tedy poměr mezi výší splátek a příjmy) byla další pozitivní zprávou pro všechny, kdo plánují koupi nového bydlení.

Snížená sazba DPH 12 % se týká všech zhruba 700 nabízených bytů Central Group v 9 lokalitách po celé Praze

„Ne developeři, ale stát je tím, kdo na výstavbě nových bytů nejvíce vydělává. Z každého nového bytu v metropoli má stát jen na DPH v průměru 1,5 milionu korun. A dalších zhruba 250 tisíc Kč navíc pak nyní nově inkasuje Praha na příspěvcích od investorů. A pak se všichni diví, že jsou byty tak drahé. Politici rádi mluví o nutnosti zlepšit dostupnost bydlení, přitom stát z drahých bytů nejvíce profituje,“ dodává Kunovský.

Central Group promítá nižší sazbu DPH do cen bytů již nyní

Zájemci o koupi nového bydlení s výhodnější daňovou sazbou ale nemusí čekat až na příští rok, od kdy by mělo snížení DPH platit. Největší český rezidenční stavitel Central Group totiž ceny bytů na 12% sazbu změnil již nyní. Nižší ceny jsou platné už od začátku září. Po uzavření smlouvy klient zaplatí zálohu jen 100 000 Kč a zbylé finance pak uhradí dohodnutým způsobem až po 1. 1. 2024, od kdy by měla být účinná změna daní. K platbám uhrazených po tomto datu by pak měla být účtována jen 12% DPH. Změna se týká všech téměř 700 nabízených nových bytů do velikosti 120 m2 v devíti lokalitách po celé Praze.

„Ceny s 12% DPH, tedy s tříprocentní úsporou, účtujeme všem kupujícím už od začátku září, kdy jsme změnili všechny naše ceníky. To u průměrně velkého pražského bytu o velikosti 70 m2 ušetří kupujícím na dani kolem čtvrt milionu korun. Smlouvu na nový byt je možné uzavřít už nyní, ale platba ceny proběhne v dohodnutých splátkách až po 1. lednu, od kdy má už platit nový zákon. To umožňuje účtovat nižší sazbu daně,“ vysvětluje Kunovský.

Central Group od začátku září nabízí nově bonus až 1,1 milionu korun ke všem svým bytům dokončeným letos v pěti lokalitách po celé Praze

Kupující mohou nyní od developerů získat řadu bonusů

Prodeje nových bytů po propadu ve 2. polovině loňského roku už oživují, ale stále jsou hluboko pod úrovní, jaká byla ještě na jaře 2022. Hlavním důvodem jsou drahé hypotéky pro kupující a vysoké stavební náklady, které neumožňují developerům nabízené byty zlevnit. Ceny nových bytů zůstávají stabilní, ale developeři pro podporu prodeje přicházejí s různými marketingovými bonusy, ze kterých mohou nyní kupující profitovat.

Například Central Group od září přichází s akční nabídkou bonusu 500 tisíc až 1,1 milionu korun ke všem svým bytům dokončeným v letošním roce. To se týká zhruba 170 bytů v pěti lokalitách v Praze. U dalších téměř 500 bytů v ostatních rozestavěných lokalitách pak nabízí jako bonus zařízení bytu zdarma anebo dotovanou pomoc s financováním – program Garantovaná hypotéka 2,99 %.

„Letošek je rokem marketingových bonusů, z čehož mohou kupující výrazně profitovat. Lepší doba ke koupi bytu než nyní už nebude. Příští rok se už dá očekávat zcela jiná situace. S tím, jak se na trhu postupně snižuje nabídka nových bytů a zároveň díky očekávaným levnějším hypotékám poroste poptávka, zcela jistě dojde k výraznému omezení klientských bonusů. A postupně v průběhu příštího roku se už dá opět očekávat i opětovný růst cen nových bytů,“ hodnotí další vývoj Kunovský.

