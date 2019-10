Nikdo není stoprocentní, ani hypotéka

100% hypotéka. Setkali jste se s tímto pojmem? Nevíte, co přesně znamená, nebo naopak představujete si pod těmito slovy přesně produkt vhodný pro vás? Vše musíme uvést na pravou míru. Tento pojem totiž nepředstavuje to, co tato slova znamenají, takže si jej v plném znění nemůžete sjednat, protože zkrátka a dobře neexistuje.

100% hypotéku zrušila Česká národní banka již v říjnu roku 2016. Česká národní banka zákaz poskytování 100% hypoték odůvodnila tím, že nechce, abychom se dostali do hypoteční krize, jako tomu bylo například v téže době v Americe. Ohodnocení domů se totiž provádělo tím způsobem, že byly nadhodnocovány. Jakmile tedy klient přestal bance platit a banka měla nemovitost prodat, přišli na to, že jsou nemovitosti značně nadhodnocené a jejich prodejní cena nebude dosahovat tak vysoké částky, což byl znatelný problém a pro banku samozřejmě nevýhoda a ztráta zisku, jejich investice. A tak se s tím okamžitě muselo přestat. Tento problém však nastal v USA, nikoliv u nás, nicméně i naše instituce si z tohoto příkladu vzaly ponaučení a rozhodly se jednat. V říjnu roku 2016 se stalo, že ČNB vydala zákaz poskytování stoprocentních hypoték. Od té doby je možné získat za nemovitost nižší procenta, přičemž výpočet zůstal stejný.

Jestliže chcete úvěr, pak dáte do zástavy nemovitost, u té se určí odhadní cena a z ní získáte například 70 %.

Nikdo vám nedá všechno

Takže se v tomto případě jedná o název hypotéky, která neskrývá žádný konkrétní finanční produkt. Není totiž možné získat plná procenta, jak jsme se již zmínili. Podobné je to také s hypotékou bez příjmu, která klame, protože název taktéž neodpovídá tomu, co byste si pod těmito slovy představili. V tomto případě totiž také dokládáte příjem, protože je to dáno normami a pravidly ČNB. Každý poskytovatel si musí ověřit, zdali má jeho klient z čeho půjčku splácet, aby se nedostal do dluhové pasti. Tímto způsobem zase ČNB chrání klienty a všechny běžné občany. Nikdo nechce, abyste se dostávali do ještě větších finančních problémů. Z těchto důvodů se musí dokládat příjem. U nebankovních společností se však toleruje různý druh příjmu, nejenom například výdělek ze zaměstnání.