Nezodpovědní to mohou pokazit

Budou právě neočkovaní těmi, kvůli nimž bude opět třeba přijmout ochranná opatření?

Loňská epidemie koronaviru dala pořádně zabrat lékařům, sestřičkám i mnoha dalším. Ještě dnes nám všem jde mráz po zádech, když si vzpomeneme na záběry přeplněných nemocnic, unavených lékařů a sestřiček a vůbec všech. Tehdy si nikdo nedovolil tuto nemoc zlehčovat, protože nebezpečí nákazy bylo všudypřítomné. Když se v současnosti podíváte na debaty na sociálních médiích, máte pocit, že hodně lidem otrnulo. A to je přitom dnes v nemocnicích s covidem-19 už přibližně 160 lidí. V plné nahotě se ukazuje se to, co šlo předpokládat. Většina těchto lidí není očkována. Jinými slovy se dá říci, že v nemocnicích jsou lidé, kteří buď očkování ještě nestihli, nebo ho podceňují.

Řada z těch, kteří odkládají očkování, si možná říká, že covid není nebezpečná nemoc. Jenomže to tvrdí pouze do té doby, dokud jím neonemocní. Kromě samotné nemoci je tu totiž ještě jedna věc, o které se moc nemluví: dlouhodobé následky. Řada lidí, kteří tuto nemoc prodělali, může mít i několik měsíců problémy s čichem nebo třeba ztratit na půl roku chuť. K dalším následkům patří problémy se spánkem, poruchy soustředění nebo třeba dušnost. A to zatím uvádíme pouze lehčí dlouhodobé následky. V horších případech se mohou objevit bolesti kloubů, dojít k zánětu srdečního svalu, plicní fibróze, nebo dokonce akutnímu poškození ledvin.

Brát covid na lehkou váhu je nezodpovědné. Naštěstí je tu očkování, které výrazně snižuje jak nebezpečí nákazy, tak případného těžkého průběhu nemoci. Všechny vakcíny, které používáme v ČR, jsou certifikované a je prokázána jejich efektivita. Bylo by dobré, kdyby se nám společně podařilo přesvědčit ty, kdo zatím nejsou očkovaní, aby se nechali naočkovat. Už proto, že dokud se nám nepodaří proočkovat klíčovou část populace, budeme muset všichni – včetně naočkovaných – dodržovat přísnější protiepidemická opatření.

Proto prosíme: Neodkládejte očkování. Přihlaste se na ně hned teď na webu ceskoockuje.cz. Jen tak můžeme společně za epidemií udělat tečku.