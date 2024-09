Neziskovky volají po zálohování nápojových PET lahví a plechovek

Zavedení zálohového systému by výrazně snížilo množství volně odhozeného odpadu | foto: ČTK

Návrh novely zákona o obalech, který začátkem srpna prošel legislativní radou vlády, bude v nadcházejících týdnech projednávat vláda. Zástupci neziskových organizací proto společně sepsali otevřený dopis adresovaný vládním představitelům, ve kterém vyzývají k přijetí tohoto opatření pro ochranu životního prostředí a nastartování cirkulární ekonomiky.

Neziskové organizace v otevřeném dopise zdůrazňují, že zálohování nápojových obalů povede k efektivnějšímu využití materiálů a výraznému snížení litteringu (volně odhozeného odpadu). Dalším argumentem pro zavedení zálohování jsou podle nich finanční přínosy pro stát i obce. Organizace také poukazují i na nutnost splnění evropské legislativy, která do roku 2029 vyžaduje dosažení 90% míry zpětného odběru PET lahví a plechovek.

K uvedené výzvě se připojilo například Hnutí DUHA, které je členem mezinárodní federace ekologických organizací Friends of the Earth. „Dosavadní přes 20 let budovaný systém třídění odpadů přes kontejnery je velmi neefektivní. Zálohování je ekonomická motivace, která ve všech zemích, kde zálohování zavedli, vedla k rychlému zvýšení množství vytříděných zálohovaných obalů, jejich recyklaci a menšímu výskytu zálohovaných nápojových obalů v přírodě,“ vysvětlil Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA.

Zálohované PET lahve chtějí velké i malé organizace

Menší regionální neziskové organizace, které se aktivně zasazují o udržitelnost a čistotu české přírody, se souběžně připojily k obdobné výzvě iniciativy Zálohujme.cz. „Pravidelně 2x ročně se účastníme akce „Ukliďme Česko“ a odvážíme z přírody minimálně 20 pytlů naplněných odpadem. Pokud zálohování pomůže snížit množství pohozeného odpadu třeba jen o třetinu, bude to velký úspěch,“ řekla Lenka Skoupá, předsedkyně Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Některé ze spolků varují například před nebezpečím, které plasty představují pro volně žijící zvířata. „Jako provozovatelé záchranné stanice pro zraněné živočichy, ale i jako ochránci přírody, se každou chvíli setkáváme s tím, jak plastový odpad zabíjí a týrá divoká zvířata. Zálohování je naše morální nutnost nejen ke zdrojům naší celé planety, ale i vůči divokým zvířatům celého světa,“ uvedl předseda a hlavní koordinátor ochranářské Skupiny JARO David Číp.

V otázce zálohování PET lahví a plechovek panuje názorová shoda ekologických organizací, výrobců nápojů, odborníků na cirkulární ekonomiku, Ministerstva životního prostředí i široké veřejnosti. Na druhé straně však návrh zákona čelí hlasitému odporu odpadářských společností, které se obávají, že by zálohování mohlo ohrozit jejich byznys. Ekologické organizace proto nyní apelují na vládu, aby umožnila využít všech ekologických a ekonomických benefitů zálohování a podpořila schválení zákona.

Kompletní znění otevřeného dopisu naleznete na webu.

Organizace, které podepsaly otevřený dopis vládě:

Greenpeace

INCIEN – Institut Cirkulární Ekonomiky

Asociace ekologických organizací Zelený kruh

Hnutí DUHA

Arnika – program Toxické látky a odpad

Organizace, které podpořily zálohování skrz iniciativu Zálohujme.cz: