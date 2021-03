Nezapomeňte si po rekonstrukci domu aktualizovat majetkové pojištění

Problémy často nastávají i případě, kdy si lidé pořizují nové bydlení na hypotéku.

Pan Karel zdědil na venkově po své babičce dům z padesátých let. „Během pěti let jsem postupně zrenovoval střechu a fasádu, vyměnil dřevěná okna za plastová, udělal novou podlahu i s vytápěním a přistavěl garáž,“ vyjmenovává pan Karel. „Celá rekonstrukce stála bezmála 1,2 milionu korun. Nenapadlo mě, že se zvýšení hodnoty domu z původních

1,8 milionů na 3 miliony Kč musí zaznamenat i do pojištění nemovitosti,“ dodává pan Karel.

O této změně neinformoval ani pojišťovnu a nezvýšil si pojistné krytí. Že se jedná o chybu, si uvědomil ve chvíli, kdy byl dům zasažen velkou vodou a byl kompletně vyplaven, podmáčen a určen prakticky k demolici. Vzhledem k tomu, že byla nemovitost podpojištěná, dostal pan Karel od pojišťovny jako náhradu škody pouze necelý 1 milion Kč.

Jak je možné, že pan Karel dostal tak málo a co to znamená být podpojištěn?

„Podpojištěný je ten, kdo má uzavřenou pojistnou smlouvu na nižší částku, než je skutečná hodnota jeho majetku. Podpojištění může vzniknout úmyslným uvedením nesprávných údajů, nejčastěji je ale na vině stará smlouva s neaktuálními údaji. Stejně jako v případě pana Karla, který si pojistku po rekonstrukci neaktualizoval,“ vysvětluje Martin Ždímal ze služby RIXO.cz.

„Uvedu vám to na příkladu. Pokud je například dům v hodnotě 4 milionů korun pojištěn pouze na 2 miliony a stane se pojistná událost, která dům kompletně zničí, může pojišťovna zkrátit pojistné plnění až na 1 milion korun,” varuje Martin Ždímal.

Problémy s podpojištěním nemovitosti mohou vzniknout také v případě, kdy si kupujete dům na hypotéku. Své o tom ví mladý pár z Říčan u Prahy, který si před několika lety vzal hypotéku na stavbu domu. „Dům nás vyšel na pět milionů korun. Dva miliony jsme ale měli ušetřené, a proto jsme si vzali hypotéku na 3 miliony. A přesně na tuto částku jsme se v bance pojistili,“ popisují manželé a dodávají: „Žili jsme v tom, že jsme pojištěni správně, až do chvíle, kdy jsme si u RIXO.cz nechali ze zvědavosti smlouvu zkontrolovat, a zjistili jsme, že jsme o dva miliony podpojištěni. Pokud by nastal problém, přijdeme až o miliony.“

„V RIXO.cz jsme zdarma a online pojištění zkontrolovali a zjistili jsme, že pojistná částka neodpovídá skutečné hodnotě domu. Klientovi jsme proto nabídli nové varianty pojištění na již správnou částku. Navíc jsme doplnili pojištění domácnosti,“ komentuje Martin Ždímal z RIXO.cz.

