Nevíte, kde uspořádat svoji vysněnou svatbu? Jedině na tvrzi KRASSA

Nechte se ohromit okolím i profesionálními službami.

Předsvatební servis od A do Z

Hledáte ideální místo pro svoji svatbu? Vysoký standard v podobě zážitkové gastronomie, špičkového vybavení a služeb vás nenechá na pochybách, že je tvrz v podhůří Jizerských hor to pravé. Tvrz KRASSA blízko Liberce nabízí každému páru služby zcela na míru. Co to přesně znamená?

Sladký bar Tvůj Koláč | foto: KRASSA 2015 s.r.o.

Přípravy každé svatby na tvrzi KRASSA začínají tzv. Dnem snoubenců. Jedná se o den plný ochutnávek a seznamování, kdy je areál a tým tvrze KRASSA v čele se svatebními koordinátorkami párům zcela k dispozici. Ochutnáte svatební dorty a sladký bar (Tvůj Koláč), vína a ukázkové rauty včetně naší tradiční svíčkové, kterou si zamilujete. Seznámíte se s našimi floristkami (Flower Box) i s dvorními fotografy (Simona a Ondřej Fialovi – svatební fotografie) a DJ-em. Se svou svatební koordinátorkou a s šéfkuchařem proberete detaily svatby během osobní schůzky a dáte dohromady harmonogram svatebního dne.



Úkolem všech je udělat z jejich svatby den, na který nikdy nezapomenou. K dispozici jim je také portfolio, které skýtá desítky prověřených dodavatelů z celých severních Čech. Ty, se kterými máme nejlepší zkušenosti , prezentujeme osobně a v případě, že to pro nevěstu stále není ono, doporučujeme samozřejmě další. Na vřelých dodavatelských vztazích si zakládáme, na základě toho ručíme za nejkvalitnější služby a přednostní termíny.



Naši snoubenci mají volnou ruku ve volbě času a varianty obřadu – církevní, civilní či symbolický. Chcete zažít jedinečný, velmi osobní a dojemný proslov oddávajícího? Takový, který o vaší lásce řekne během chvilky vše, co má? U nás zařídíme vše.

Obřad na paloučku | foto: KRASSA 2015 s.r.o.

Svatební den zcela bez stresu



„Každý rok nás inspiruje a učí. Každý rok se chceme zlepšovat. Přidáváme nové služby a dostáváme nové nápady, jak udělat snoubencům jejich velký den nezapomenutelný. Držíme se hesla, že nic není nemožné, a pro každý požadavek hledáme řešení, aby byla nevěsta spokojená. Chceme vyslyšet každé přání, které následně realizujeme. Klademe důraz na to, aby si novomanželé užili svůj svatební den bez stresu a naplno – jako v představách,“ říká Andrea Lenner, svatební manažerka tvrze KRASSA.

Nevěsta a družičky | foto: KRASSA 2015 s.r.o.

„Jsme neustále k dispozici na e-mailu či telefonu a poradíme nevěstám se vším, s čím je potřeba. Kdykoliv. V den svatby se staráme nejen o nevěstu, ale také o její svatební hosty a snažíme se, aby se u nás cítili dobře. Pro nevěstu je důležité i to, aby se nestresovaly osoby jí blízké, proto patří k naší práci i například uklidňování maminek,“ dodává s úsměvem Aneta Bílková. Svatební sezóna zde začíná koncem dubna a pokračuje do konce října. Ročně jich zorganizují až 30. Vysnila jste si zimní či jarní svatbu, ale obáváte se počasí? Díky variabilní kapacitě pro venkovní i vnitřní akci je tvrz KRASSA ideální volbou pro svatbu v jakémkoliv ročním období.



Novomanželé ve stodole | foto: KRASSA 2015 s.r.o.

Více informací na www.krassa.cz