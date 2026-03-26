Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými pneumatikami (ne)má dělat, nebo jak prodloužit jejich životnost.

V Nošovicích je pro nás ochrana životního prostředí a ekologie jednou z priorit. O tom se můžete přesvědčit sami přímo na našich stránkách. Jak tedy nakládat s použitými pneumatikami?

Odhaduje se, že je každý rok celosvětově vyprodukována až 1 miliarda odpadních pneumatik. Použité pneumatiky lze opakovaně použít pro výrobu nových pneumatik nebo dalších výrobků a jsou tak důležitou součástí oběhového hospodářství.

V roce 2018 bylo v České republice zpětně odebráno 64 338,71 tun pneumatik z celkového množství 93 447,62 tun, které bylo uvedeno na trh, což představuje 68,9% úroveň zpětného odběru.

Pneumatiky s delší životností šetří peníze a životní prostředí. Jak na to?

Nákup pneumatik

  • Při nákupu pneumatik zohledňujte jejich technické vlastnosti jako valivý odpor či hluk odvalování.
  • Mezi další parametry, které stojí za zohlednění, patří např. podíl recyklovaných materiálů či způsob výroby.
  • Při nákupu vám pomohou ekologické štítky a také můžete požádat o detailnější informace prodávajícího.

Prodloužení životnosti pneumatik

  • Prodloužení životnosti můžete dosáhnout vhodným užíváním, např. používejte pneumatiky podle ročního období, nezapomínejte na správné huštění dle pokynů výrobce (podhuštění i přehuštění pneumatik vede ke ztrátě mechanických vlastností, ale i k předčasnému opotřebení).
  • Mezi další faktory mající vliv na opotřebení pneumatik patří např. zatížení pneumatik, nastavení sbíhavosti kol či forma skladování.

TIPY pro bezpečnější, tišší a úspornější pneumatiky

  • Pneumatika s vysokým valivým odporem spotřebuje více paliva. Vyšší spotřeba paliva znamená větší produkci CO2 , a tedy vyšší negativní vliv na životní prostředí.
  • Důležitý je také hluk odvalování pneumatik, který může mít vliv na pohodlí při jízdě a také může zvyšovat hlukovou zátěž v okolí komunikace.
  • Jednotlivé technické parametry pneumatik jsou na sobě závislé, zlepšení jednoho parametru (např. valivý odpor) může mít negativní vliv na jiné parametry (např. přilnavost na povrch při mokru). Při výběru vám pomůže ekologický štítek, který zohledňuje právě technické parametry jako valivý odpor, hluk odvalování pneumatik a přilnavost.

Životní cyklus pneumatiky a vliv na životní prostředí

Odvětví dopravy je jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů a je odpovědné za přibližně 22 % celkových emisí CO2.

Pneumatiky ovlivňují životní prostředí v celém jejich životním cyklu, tj. od těžby či produkce vstupních surovin, při vlastní výrobě a distribuci k zákazníkovi, při vlastním užití až po ukončení životnosti. Fáze užití má nejvyšší environmentální dopady, a to z více než 90 %. Je to způsobeno zejména spotřebou pohonných hmot během fáze užívání. Mezi další negativní vlivy patří hluk.

Environmentální dopady jednotlivých fází životního cyklu pneumatik

  • Výroba surovin a produkce pneumatik 10,8 %
  • Distribuce pneumatik < 1 %
  • Materiálové využití 3,4 %
  • Energetické využití 3,4 %
  • Skládkování (již zakázáno)
  • Užívání pneumatik 92,6 %
  • Sběr použitých pneumatik < 1 %

Ve fázi ukončení životnosti je důležité, aby bylo s pneumatikami nakládáno podle legislativy, tj. byly odevzdány na místa zpětného odběru, aby mohlo být využito materiálového a energetického potenciálu tohoto výrobku.

Věděli jste?

  • Pokud je nahuštění pneumatik o 0,5 baru nižší než doporučuje výrobce, zvyšujete se tím spotřeba paliva asi o 5 %.
  • Uvádí se, že pneumatiky, zejména z důvodu svého valivého odporu, ovlivňují 20 až 30 % spotřeby vozidla.
  • Pohození pneumatiky do příkopu, lesa apod. je nelegální nakládání s odpadem a hrozí nejenom pokuta, ale i škody na životním prostředí. Environmentální dopady jednotlivých fází životního cyklu pneumatik.

Více informací o zpětném odběru pneumatik (včetně odběrných míst) naleznete na stránkách hyundai-motor.cz.

