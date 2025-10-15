Nevidíte na mobil? Brýle nejsou konec, ale nový začátek

Vidět ostře i na blízko bez neustálého hledání brýlí na čtení? Řešení existuje a navíc může skvěle vypadat. Seznamte se s multifokálními brýlemi od Doctor Optic.

Už zas hledáte brýle na čtení?

Najednou musíte oddálit mobil, abyste přečetli zprávu. V restauraci si bez světla nepřečtete jídelní lístek. A když konečně brýle najdete, tak hned zase nevíte, kam jste je položili. Věci, které jste dřív zvládali bez přemýšlení, se najednou stávají drobným denním zápasem. A přitom stačí tak málo – mít brýle, které zvládnou všechno najednou.

Multifokály nejsou sci-fi, ale pohodlí bez kompromisů

Multifokální brýle dnes nejsou žádný lékařský experiment, ale běžná a pohodlná realita. Ať už potřebujete vidět ostře do dálky, na počítač nebo si přečíst jídelní lístek, vše zvládnete s jedněmi brýlemi. Už dávno neplatí, že multifokály musí být nekomfortní nebo „jen pro staré“.

A pokud trávíte celý den u počítače, možná oceníte i speciální pracovní brýlová skla, která jsou přizpůsobená právě vzdálenostem mezi monitorem, klávesnicí a papíry na stole. Jsou ideálním řešením pro práci v kanceláři i domácím prostředí – snižují únavu očí a zvyšují produktivitu.

„Pořád jsem brýle střídal. Jedny na počítač, druhé na čtení. Pak mi v Doctor Optic doporučili multifokály a pracovní skla na home office – a od té doby už se k přehazování brýlí nevrátím,“ říká pan Petr, 52 let.

Styl, který vám sedne. A sluší

Většina lidí má z brýlí strach, protože si myslí, že jim „nesluší“. V Doctor Optic to vidíme jinak. Brýle mají vyjadřovat osobnost. Proto u nás v každé prodejně najdete více než 1 000 různých typů obrub – a k tomu školené stylistky, které vám pomohou vybrat takové, ve kterých se konečně ucítíte sami sebou

Žádné kompromisy – jen styl, komfort a jistota.

Profesionální měření, které nic nepodcení

Naše optiky nejsou jen obchod s brýlemi. Jsme síť odborníků s lékařským přesahem, kde se o vás postarají certifikovaní optometristé. Ať už řešíte první známky presbyopie, nebo chcete „jen nové brýle“, u nás víte, že je o vás postaráno.

Navíc: vyšetření zraku si můžete snadno rezervovat online – bez čekání, bez stresu. Přijďte se přesvědčit, že brýle nejsou znamením věku, ale příležitostí vidět život znovu ostře. Bez zmatku, bez přehazování brýlí. V Doctor Optic najdete vše, co potřebujete – od odborného vyšetření po brýle, které si zamilujete.

