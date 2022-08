Nevařte z vody! Zkuste Konečně vývar

Není žádné tajemství, že dlouze tažený neuspěchaný vývar je přírodní spravovák skrývající veškerou sílu zvířecí i zeleninovou a že díky němu jakákoliv omáčka, polévka i tažené maso chutná jako lahůdka. Bratři Váchovi, zakladatelé Konečně vývaru, na tohle tajemství přišli díky početným zkušenostem v kuchyni. A tak šli rovnou za zdrojem – za svou babičkou, která jim předala svá léty sbíraná moudra. Například to, že kostka je sprosté slovo a vývar nic nenahradí. A proto je ho v lednici potřeba stejně jako třeba soli ve spíži. Má výbornou plnou chuť, a navíc když je, nemusí se člověk bát, že by byl doma hlad. S vývarem se dá přežít cokoliv.

Vývar ve sklenici je úspora

Jenže takové maminky, hlavní živitelky rodin, ani tatínci a všichni ostatní chlapi, co se rádi starají, času nazbyt k vyváření nemají. Postarat se totiž o bandu hladových krků, a přitom zůstat v pohodě a v klidu se někdy zdá jako nadlidský úkol. Tenkrát se na mysl dvou bratrů vkradla otázka, jak zařídit, aby v českých domácnostech nezely kastroly prázdnotou. A tak Honza a Jarda Váchovi jako první v roce 2013 začali táhnout poctivé farmářské vývary ve skle bez soli a chemie. Prostě Konečně vývar. Firmu, která obstarává rodinnou pohodu a plnou lednici. Vývary, které testovali na vlastní rodině a konzultovali s babičkami, dokud nepřišli na ten nejlepší recept, který chutnal všem.

Je to věda!

A aby vyvážená chuť nebyla málo, začali pronikat také do tajů vaření vývarů z pohledu vědy. Tak například jak táhnout správně, aby byl vývar dobrý a zároveň měl v sobě všechnu sílu, co má mít. Oslovili pana Dr. Ing. Čeřovského, který působil na katedře konzervárenství na VŠCHT. Dozvěděli se například, že táhnout dvanáct hodin kuře nebo zeleninu je nesmysl. A tak tedy pan doktor poradil ideální dobu tažení kostí a zeleniny z hlediska chuti a zachování všech potřebných látek. Můžete se tedy spolehnout, že Konečně vývary jsou opravdu nejen chutné, ale dokonce i superzdravé.

Poctivé vývary jsou z masa, kostí a zeleniny

Dneska mají v nabídce dva masové a jeden zeleninový vývar, hustý základ do omáček demi glace, kuřecí consommé a polévky. Ani jeden z vývarů nesolí, aby neovlivňovaly chuť jídla a mohli je i ti nejmenší. Recepturu tvoří bratři nadále sami a dohlížejí na to, že se nic nešidí. Jenom se po pár letech z malé kuchyně na Žižkově, kde začínali, přesunuli na Moravu. Tam jim pomáhá parta s hrnci, že by se do nich vešel celý chlap. Z Moravy putují vývary k vám domů. Celou nabídku najdete na www.konecnevyvar.cz. Objednávat můžete na rohlik.cz nebo přes e-shop na eshop.konecnevyvar.cz.